Viaggi illimitati sui treni con un solo biglietto: la nuova offerta

Basta un solo biglietto per viaggiare illimitatamente su tutti i treni regionali, per un mese intero: è questa la nuova offerta di cui approfittare subito, così da poter tornare a scoprire le infinite bellezze del nostro Paese senza spendere troppo. D’altra parte, il treno è forse il mezzo di trasporto migliore per i tragitti brevi, oltre ad essere una vera e propria esperienza da non lasciarsi sfuggire.

Si chiama Promo FULL, ed è l’offerta lanciata da Trenitalia per iniziare alla grande il nuovo anno. Attiva da gennaio 2023, la promozione prevede l’acquisto di un unico biglietto per poter viaggiare senza limiti all’interno di una sola regione italiana. I passeggeri che decidono di aderire, dovranno comprare il tagliando di viaggio una sola volta e potranno sfruttarlo per un intero mese solare su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani (in seconda classe). Al momento, l’offerta è valida per le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

Questa è una splendida notizia non solo per i tantissimi passeggeri che viaggiano quotidianamente per lavoro, ma anche per i turisti. Ora potremo infatti scegliere una meta a nostro piacere tra le tantissime splendide località italiane coperte dalla promozione, e poi semplicemente acquistare il biglietto unico e viaggiare in lungo e in largo entro i confini regionali, regalandoci un vero e proprio viaggio on the road (ma sui binari!). Il prezzo? Varia da regione a regione, e si va dai 90€ della Basilicata ai 145€ della Puglia.

Turismo, il treno è un vero trend

Perché viaggiare in treno? Questo è il mezzo di trasporto più amato dai turisti, soprattutto negli ultimi anni: un tempo considerata la scelta più veloce e comoda per spostarsi anche sui lunghi tragitti, era stato soppiantato dal boom dei viaggi in aereo. Ma da qualche tempo a questa parte abbiamo riscoperto il fascino dei treni, il loro muoversi “lento” attraversando splendidi paesaggi che possiamo ammirare dal finestrino senza doverci preoccupare della guida. Inoltre è un modo green di spostarsi, in particolar modo rispetto all’auto.

Approfittando delle offerte (proprio come la Promo FULL appena lanciata da Trenitalia), muoversi in treno è anche conveniente: mai come in questi ultimi mesi gli italiani guardano al risparmio, visti i prezzi ormai alle stelle per le vacanze. In realtà, c’è molto di più. Il treno può essere vissuto come una vera e propria esperienza, soprattutto nelle tratte “storiche” più affascinanti come quella leggendaria dell’Orient Express. In tutto il mondo stanno nascendo itinerari meravigliosi da percorrere a bordo di convogli d’epoca, e uno di questi (l’Orient Express La Dolce Vita) presto attraverserà il nostro Belpaese in tutto il suo splendore.

E che dire dei treni panoramici? Percorsi semplicemente incantevoli come quello affrontato dal Bernina Express, a cavallo tra Italia e Svizzera, permettono di godere di paesaggi unici al mondo comodamente seduti davanti a enormi vetrate che sostituiscono i più classici finestrini. Nel nostro Paese ce ne sono diversi da scoprire, come ad esempio il Treno del Foliage (che percorre la Val Vigezzo) o la Circumetnea, per andare alla scoperta dei deliziosi borghi abbarbicati alle pendici del vulcano siciliano.