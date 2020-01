Vacanza in montagna: le mete invernali italiane da raggiungere in treno

editato in: da

Per te vacanza significa natura e panorami mozzafiato, escursioni all’aria aperta, ma anche buon cibo, sport e tanta neve. Infatti, ogni anno aspetti l’inverno per goderti alcuni giorni di relax in montagna.

Sarebbe il massimo non dover utilizzare l’automobile, ma lasciarti portare a destinazione dal treno. Non è vero? Anche perché questo mezzo di trasporto è perfetto per te che sei attento ad ambiente e sostenibilità. Abbiamo una bella notizia: ci sono tante località di montagna che possono essere raggiunte con il treno. Vuoi un’idea per il tuo prossimo viaggio? Continua a leggere e prendi appunti.

Le Frecce di Trenitalia e le destinazioni ad alta quota

Chi ha detto che il treno veloce è accessibile solo per chi vuole raggiungere le città più grandi e famose? Trenitalia rende disponibili le sue Frecce anche nelle destinazioni di montagna. Questi treni sono caratterizzati da alta velocità e frequenza, quindi permettono di programmare comodamente il proprio viaggio e raggiungere città come Bardonecchia e Oulx.

Spostandoci in Piemonte, sempre a bordo della Freccia è possibile raggiungere una delle località sciistiche più rinomate dell’alta Val di Susa: Bardonecchia. Con più di 100 km di piste sciistiche e oltre 40 strutture ricettive, questa è la meta ideale per gli amanti degli sport invernali, e specialmente di sci e snowboard. Non mancano affascinanti sentieri da percorrere con le ciaspole. Ma Bardonecchia offre anche tante attrattive storiche e culturali, la più importante è la Chiesa di Sant’Ippolito, ma anche il Forte di Bramafam, antico castello oggi adibito a museo, il Palazzo delle Feste, affascinante edificio in stile liberty, oltre ad un centro dove è possibile passeggiare o mangiare nei tanti locali tipici. Insomma, Bardonecchia è il luogo ideale per unire la passione per lo sci ad una vacanza culturale di tutto rispetto.

Un’altra meta da raggiungere in treno è Oulx, località piemontese in provincia di Torino. Rimaniamo quindi in Val di Susa per goderci una vacanza sulla neve in inverno e in mezzo a valli e montagne verdi nelle stagioni più calde. È una meta perfetta per chi ama sport come sci e snowboard, per chi è sempre alla ricerca di un nuovo sentiero da percorrere con le ciaspole. Ma questo piccolo borgo propone tanto altro, come una bella passeggiata nel centro storico dove spiccano le tradizionali casette in legno in stile alpino, oltre a tante botteghe di artigianato e locali dove gustare la cucina tipica. Il centro è abbellito dalle tante fontane in cui sgorga acqua. Camminando nel centro abitato si incontra la Cappella di San Rocco e la Chiesa di San Giovanni Battista. Gli amanti dell’avventura possono dedicare una giornata alla scoperta dell’Adventure Village, parco ricco di attrattive per grandi e piccoli.

FRECCIALink: treno + bus per raggiungere le tue località di montagna preferite

Ma non è finita qui: grazie a FRECCIALink, Trenitalia ti permette di raggiungere anche le località che non dispongono di una stazione ferroviaria servita dai treni ad alta velocità. Questo servizio unisce alla tratta in treno un percorso fatto con un apposito autobus in connessione con le Frecce, che porta fino alla destinazione desiderata. Anche in questo caso c’è l’imbarazzo della scelta per gli amanti della montagna.

Tra le diverse località servite da FRECCIALink spiccano Aosta, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Cortina d’Ampezzo e tante altre. Insomma, basta solo scegliere la destinazione e programmare una o più giornate fuori porta. Trenitalia pensa al tuo viaggio in treno e bus. Scegliere tra queste località non è una passeggiata: ognuna ha delle attrattive da scoprire e vivere.

Courmayeur, suggestiva cittadina situata ai piedi del Monte Bianco, è perfetta se ami la montagna e sei alla ricerca di una vacanza esclusiva. Pur essendo famosa a livello internazionale, conserva un’atmosfera calda e intima, data non solo dall’accoglienza e dalla gentilezza che si respira negli Hotel e negozi, ma anche dall’architettura degli edifici curata nei particolari. Se decidi di visitare questa località, la meta obbligata è la traversata del Monte Bianco, una bellissima esperienza accessibile grazie alla Funivia del che percorre 2000 metri di dislivello in una manciata di minuti.

La vacanza sarà ancora più rilassante aggiungendo il servizio “Bagaglio Facile” con la promo Viaggia Leggero, valida fino al 31 marzo: prenota il servizio online e trovi le tue valigie direttamente in hotel.

Come puoi notare, non è necessario attendere l’estate per andare in vacanza: grazie ai treni veloci puoi raggiungere le più belle città di montagna in poche ore. Ora non ti resta che scegliere la tua prossima meta, prenotare il viaggio in treno sul sito Trenitalia e goderti un po’ di meritato relax.

In collaborazione con Trenitalia