Urban Nature, la festa della natura in città: gli eventi

Fonte: iStock Il verde della Terrazza del Pincio a Roma

Sono moltissime le città italiane che verranno coinvolte nella splendida iniziativa all’insegna del green e della sostenibilità promossa dal WWF, ma che avrà il suo fulcro nella capitale, Roma.

Urban Nature è la festa del WWF, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, volta alla sensibilizzazione di amministrazioni comunali e cittadini sul concetto della protezione e della valorizzazione del verde urbano.

Ecco i dettagli e il programma di questa iniziativa che vedrà animare le piazze e le vie di molte città italiane con tantissimi eventi, per il weekend del 28 e 29 settembre.

Cos’è la festa Urban Nature del WWF

L’importanza del verde urbano è sempre più evidente, soprattutto se ci si concentra a osservare i dati più recenti. Secondo il Servizio europeo per il cambiamento climatico di Copernicus, infatti, l’estate appena trascorsa è stata la più calda mai registrata a livello globale ed europeo. Agosto è stato il 13° mese negli ultimi 14 mesi in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5°C i livelli preindustriali. Questa sequenza di record rende sempre più probabile che il 2024 si confermi come l’anno più caldo mai registrato.

Le conseguenze di queste temperature estreme incidono direttamente sulla salute umana, soprattutto per le persone più vulnerabili. Il WWF sottolinea che oltre il 4% della mortalità estiva nelle città europee è legata al fenomeno delle isole di calore urbane, con una particolare incidenza sugli over 65. Solo nel 2023, le ondate di calore hanno causato oltre 47.000 decessi in Europa, con l’Italia tra i paesi maggiormente colpiti.

L’assenza di aree verdi nelle città contribuisce alla formazione delle isole di calore, fenomeno dovuto in gran parte alla predominanza di materiali edili come asfalto, cemento e metallo rispetto agli spazi verdi.

In città, all’aumento delle temperature si aggiungono eventi meteorologici estremi, come le piogge intense, nonché l’inquinamento atmosferico: infatti, oltre il 70% delle emissioni nocive per il clima proviene dalle città, e l’83% della popolazione urbana europea è esposta a livelli di inquinamento dannosi per la salute.

L’eccessiva cementificazione, l’inquinamento e il cambiamento climatico hanno trasformato le città in punti critici, richiedendo una rapida transizione verso una maggiore sostenibilità per migliorare la qualità della vita dei loro abitanti.

Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia, spiega a cosa si dedica Urban Nature: “Per quanto riguarda l’inquinamento, un ettaro di foresta urbana può rimuovere in media 17 kg all’anno di PM10 e 36 kg di ozono troposferico. Con Urban Nature, vogliamo diffondere la consapevolezza del valore della natura urbana per il benessere delle persone, promuovendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini e imprese per proteggere e ampliare la biodiversità nelle città“.

Gli eventi in tutta Italia per Urban Nature

Le iniziative dedicate al verde urbano e promosse nel weekend della festa del WWF Urban Nature sono più di 100 e coinvolgono tante città in tutta Italia, come Roma, Milano, Cagliari, Chieti, Palermo, Siena, Bologna, Parma e Trieste.

Il 29 settembre, nella giornata di domenica, l’evento centrale si terrà nella capitale presso la terrazza del Pincio, con tante iniziative pensate per il pubblico partecipante.

Questa edizione di Urban Nature, in collaborazione con i Carabinieri Forestali Raggruppamento Biodiversità e l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (Anms), e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ISPRA e Anci, ha un programma veramente variegato che prevede anche un concorso dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. In collaborazione con il CICAP, il WWF invita infatti gli studenti a ideare progetti per proteggere e ampliare la “natura urbana”, sviluppando il pensiero critico e le competenze trasversali necessarie per un futuro sostenibile.

In più di 1.700 piazze italiane i visitatori potranno acquistare una pianta di Erica per supportare i progetti mirati allo sviluppo del verde nelle città italiane. Invece, come già annunciato, domenica l’evento di Urban Nature toccherà Roma, anche a Villa Borghese con una serie di laboratori dedicati al mondo delle piante, sessioni di yoga, lettura nel verde, passeggiate naturalistiche, forest bathing e molto altro.

Info più dettagliate, programma e città coinvolte disponibili sul sito ufficiale dell’evento.