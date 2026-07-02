iStock Viaggiare su un treno storico

Domenica 5 luglio 2026 torna il Treno Folkest, il treno storico che collega Trieste con il Friuli centrale in un’esperienza di viaggio che unisce mobilità lenta, cultura e musica. A bordo delle storiche carrozze “Centoporte” anni ’30 i passeggeri potranno raggiungere Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli, in occasione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate regionale: il Folkest – International Folk Music Festival. Il viaggio diventa così parte integrante dell’evento, trasformando lo spostamento in un percorso tra storia, paesaggi e tradizioni.

Il viaggio in treno storico: l’itinerario

Il Treno Folkest partirà da Trieste Centrale alle 08:22, con fermate intermedie a Monfalcone (08:54), Gorizia Centrale (09:18), Udine (10:23) e arriverà a Gemona del Friuli alle 11:20. Da qui, grazie a navette TPL FVG incluse nel biglietto, i viaggiatori raggiungeranno San Daniele del Friuli, cuore della manifestazione.

A bordo si viaggerà su carrozze d’epoca che richiamano il fascino del Novecento ferroviario, in un contesto pensato per valorizzare il turismo slow. Un elemento distintivo del servizio è la possibilità di trasportare gratuitamente la bicicletta nel bagagliaio attrezzato, fino a esaurimento posti, rendendo il viaggio ancora più flessibile per esplorare il territorio.

Una volta a destinazione, il programma della giornata prevede la scoperta di San Daniele del Friuli, celebre per il Prosciutto di San Daniele e per il suo patrimonio storico-artistico. La visita guidata inclusa nel viaggio condurrà tra le vie del centro storico, il Duomo di San Michele Arcangelo e la Chiesa di Sant’Antonio Abate, arricchendo l’esperienza culturale.

Per i possessori del biglietto è prevista anche l’apertura straordinaria della Biblioteca Guarneriana (ingresso 4 euro a persona su prenotazione), uno dei tesori più preziosi del Friuli Venezia Giulia, fondata nel 1466 e custode di manoscritti storici, tra cui una delle più antiche copie dell’Inferno di Dante Alighieri.

Il ritorno è previsto da Gemona del Friuli alle 18:05, con arrivo a Trieste Centrale alle 20:30.

iStock

Folkest: International Folk Music Festival

Il Treno Folkest si inserisce nel contesto del Folkest – International Folk Music Festival, una delle rassegne musicali più longeve d’Italia, nata nel 1978 e simbolo di rinascita culturale del Friuli dopo il terremoto del 1976. Oggi il festival è conosciuto come il “festival curioso del mondo”, grazie alla sua capacità di mettere in dialogo musiche e culture provenienti da ogni parte del pianeta.

L’edizione 2026, dedicata al tema “La forza della parola in musica”, animerà il territorio dall’11 giugno al 21 luglio e porterà in Friuli Venezia Giulia artisti italiani e internazionali. Il clou del programma si svolgerà proprio a San Daniele del Friuli (3-5 luglio).

Durante la giornata del treno storico sono previsti eventi musicali e culturali, tra cui concerti internazionali, incontri dedicati alla memoria storica e attività per tutte le età, rendendo l’esperienza immersiva e adatta a un pubblico eterogeneo.

Per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale del Folkest.

Come prenotare il viaggio sul Treno Folkest

La partecipazione al Treno Folkest è possibile tramite biglietto andata e ritorno con tariffe dedicate: adulti 10 euro, ragazzi (4-12 anni) 5 euro, bambini sotto i 4 anni gratuiti senza posto riservato. I biglietti sono disponibili attraverso i canali Trenitalia, biglietterie di stazione, self-service, agenzie abilitate e tramite apposito form di prenotazione sul sito Fondazione FS.

Le prenotazioni vengono gestite in ordine di arrivo e sono soggette a verifica dei posti disponibili. Il prezzo del biglietto include anche le navette TPL FVG da Gemona a San Daniele e ritorno, senza costi aggiuntivi.

Per informazioni sul treno storico è disponibile l’Infopoint di Tolmezzo, mentre per dettagli sulla località e sulle attività del festival è attivo l’Ufficio Turistico Pro San Daniele, punto di riferimento anche per le prenotazioni alla Biblioteca Guarneriana.