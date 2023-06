Torna bambino entrando nel mondo dei Classici Disney: l’esperienza da condividere

Fonte: The Walt Disney Company Italia Disney Wonder of Friendship: The Experience

Approfittiamo di ogni occasione per metterci in viaggio, lo facciamo per andare alla scoperta delle meraviglie che portano la firma di Madre Natura, per esplorare i capolavori artistici e architettonici creati dall’uomo, per raggiungere luoghi iconici e per toccare con mano la cultura e le tradizioni di popoli lontani.

Insomma, viaggiamo per tantissimi motivi, e anche se sono tutti differenti tra loro sono accomunati dal medesimo desiderio di sperimentare avventure uniche e indelebili, destinate a restare nel cuore e nei ricordi per sempre.

Ed è proprio di un’avventura così che oggi vogliamo parlarvi, di un’esperienza da vivere e da condividere questa estate con i vostri amici più cari e che vi permetterà di tornare bambini facendovi entrare nel mondo dei Classici Disney. Tre gli appuntamenti previsti, rispettivamente a Londra, Berlino e Parigi a partire dal mese di giugno. Non vi resta che scegliere la persona con la quale partire e preparare i bagagli.

Un’esperienza immersiva e sensoriale da condividere con gli amici

Wonder of friendship: the experience, è questo il nome di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, lo stesso che renderà le vacanze estive indimenticabili. Molto più di una mostra, questo evento che coinvolgerà alcune capitali d’Europa, è un vero e proprio omaggio all’infanzia e all’amicizia.

A inaugurare questa avventura, da condividere con gli amici più cari, ci ha pensato la cosmopolita capitale del Regno Unito che, lo scorso 12 maggio, ha lanciato l’evento Disney all’interno degli spazi di 180 The Strand nel quartiere Soho. I prossimi appuntamenti, invece, sono previsti a Berlino, presso Radsetzerei dal 9 al 18 giugno 2023, e a Parigi, all’interno del CENTQUATRE-PARIS a partire dal 30 giugno e fino al 9 luglio.

Ma cosa succede, esattamente, all’interno di Disney Wonder of Friendship: The Experience? L’avventura, come il nome stesso suggerisce, è un invito a immergersi nel fantastico mondo della Disney per celebrare alcune tra le più iconiche amicizie dei grandi classici.

Lilo & Stitch, per esempio, o gli inseparabili Topolino e Paperino invitano gli ospiti a tornare bambini, ma soprattutto a testare il proprio grado di amicizia grazie a tutta una serie di installazioni immersive e multisensoriali che consentono a tutti di condividere un’avventura davvero incantata, proprio come quelle dei protagonisti dei cartoni in questione.

Fonte: The Walt Disney Company Italia

Wonder of friendship: The experience

L’evento, come abbiamo anticipato, è pensato per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza davvero unica che coinvolge e stravolge i sensi e che libera l’immaginazione e le emozioni . La mostra, infatti, ospita 4 diverse aree tematiche ognuna delle quali è dedicata a una delle più celebri coppie di amici della Disney. Tra questi ci sono Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Re Leone, Mickey & Friends e Lilo & Stitch.

Grazie alla Realtà Aumentata di Snapchat i visitatori possono immergersi nelle storie Disney, diventandone i protagonisti, scansionando i QR Code presenti in ciascuna area. Tutti i percorsi sono caratterizzati da installazioni immersive che celebrano le iconiche pellicole d’animazione.

Suoni, profumi, panorami e visioni: tutto è pensato nei minimi dettagli per catapultare le persone nel fantastico mondo disneyano. Ma non è tutto perché all’interno di Wonder of friendship: The experience i visitatori troveranno tutta una serie di pop-up store dove acquistare i prodotti dei loro protagonisti preferiti.