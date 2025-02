Per la prima volta apre al pubblico il St James’s Palace, residenza reale britannica

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Esterni di St. James's Palace a Londra

Per la prima volta nella sua storia, il St James’s Palace di Londra aprirà le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare le stanze in cui Re Carlo III è stato formalmente proclamato sovrano del Regno Unito. Il Royal Collection Trust ha annunciato che i tour guidati si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio, con biglietti disponibili online al costo di 85 sterline a persona. Le visite, della durata di un’ora e 45 minuti, si terranno dalle 10,30 alle 18,30 e dovranno essere prenotate in anticipo, con ingressi regolati da un sistema a orario prestabilito.

Costruito tra il 1531 e il 1536 su ordine di Enrico VIII, il St James’s Palace è il più antico palazzo reale di Londra e il centro formale della Corte Reale, nonostante la famiglia reale non vi risieda da tempo. Diversamente da altre residenze reali londinesi come Buckingham Palace e Kensington Palace, questa dimora storica è rimasta chiusa al pubblico fino a oggi.

Il palazzo della proclamazione di Re Carlo III

L’evento più recente che ha riportato il palazzo sotto i riflettori è stato l’Accession Council del 2022, durante il quale Carlo III è stato ufficialmente proclamato re nella Sala del Trono, che ovviamente rappresenta una delle tappe imperdibili del tour. I visitatori potranno esplorare alcune delle più importanti sale del palazzo reale più antico di Londra, tra cui la Corte Colore, lo Scalone d’Onore, l’Armeria, la Sala degli Arazzi, la Sala della Regina Anna, il Salone d’Ingresso, la Sala del Trono e la Pinacoteca, oltre che ammirare la Cappella Reale.

Il tour guiderà gli ospiti attraverso l’imponente architettura Tudor e le magnifiche collezioni di dipinti e arredi reali. Un punto di particolare interesse è la Great Gatehouse, l’Ingresso d’Onore voluto da Enrico VIII, che conserva ancora oggi la sua originale struttura in mattoni rossi.

Accanto alla Great Gatehouse si trova la Cappella Reale, fatta costruire sempre da Enrico VIII, che vanta uno splendido soffitto a cassettoni, considerato uno dei più importanti esempi di decorazione Tudor ancora esistenti. Questo luogo è stato testimone di numerosi eventi storici, tra cui il battesimo di Carlo II nel 1630 e la comunione di Carlo I prima della sua esecuzione nel 1649. Più recentemente, la cappella ha ospitato il battesimo del principe Louis nel 2018.

Fonte: istock

Il percorso di visita, dallo Scalone d’Onore alla Sala del Trono

Il tour prevede anche l’accesso allo Scalone d’Onore, il punto d’ingresso ufficiale agli Appartamenti di Stato, dove si possono ammirare tesori straordinari, tra cui un vaso di malachite donato dallo zar di Russia a Giorgio IV nel 1827. La scalinata ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, riflettendo il gusto dei vari sovrani, fino ad assumere l’attuale aspetto sotto Edoardo VII.

Un altro punto saliente della visita è la Pinacoteca, utilizzata ancora oggi per occasioni ufficiali, tra cui l’Accession Council. Il 10 settembre 2022, qui è stato proclamato Re Carlo III prima di spostarsi nella Sala del Trono per presiedere il suo primo Consiglio Privato.

Al centro della Sala del Trono spicca un maestoso trono dorato con il monogramma di Elisabetta II, risalente al regno di Giorgio IV. Questa seduta rappresenta la sede principale della monarchia britannica ed è sormontata dal baldacchino di stato, riccamente decorato con emblemi nazionali, la Stella dell’Ordine della Giarrettiera e lo stemma della Regina Vittoria.