Galápagos, per la prima volta in quasi due secoli le tartarughe giganti tornano a Floreana

Tante tartarughe giganti sono state reintrodotte dopo secoli di assenza in un'isola delle Galápagos: l'evento storico che ne rilancia il valore naturalistico e turistico

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Pubblicato:

Galápagos, per la prima volta in quasi due secoli le tartarughe giganti tornano a Floreana
iStock
Flour Sand Beach sull'isola Floreana delle Galápagos

Dopo più di 180 anni di assenza, quando ormai sembravano destinate all’estinzione totale, le tartarughe giganti sono tornate a camminare nel loro habitat originario, sul suolo vulcanico di Floreana, una delle isole più affascinanti e meno battute dell’arcipelago delle Galápagos (Ecuador). Un evento storico che non rappresenta solo un successo scientifico, ma anche una notizia dal forte impatto paesaggistico e turistico per una destinazione simbolo dell’ecoturismo mondiale.

Le Galápagos, dove Charles Darwin sviluppò le intuizioni che avrebbero portato alla teoria dell’evoluzione, tornano così a essere laboratorio vivente di biodiversità.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Itinerari culturali Viaggi AvventuraEcuador