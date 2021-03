Sicilia, i vip pronti a trasferirsi sulla splendida isola

editato in: da

10 motivi per visitare la Sicilia secondo Travel + Leisure

Le sue spiagge incantevoli, lambite da acque cristalline, sono meta amatissima da tanti turisti: stiamo parlando della Sicilia, terra di bellezze incredibili e di città d’arte ricche di tradizioni. E se d’estate si trasforma in una destinazione in grado di accogliere migliaia di visitatori, per molti è il luogo perfetto dove trasferirsi in pianta stabile per godere tutto l’anno delle sue meraviglie.

Dunque, la Sicilia conquista proprio tutti. Anche i vip internazionali, che negli ultimi mesi hanno saputo apprezzare moltissimo i piccoli borghi deliziosi e il clima sorprendentemente gradevole persino in inverno. Tra le star che si sono lasciati travolgere dal fascino autentico di questa isola spicca Lorraine Bracco, una delle più famose attrici hollywoodiane – impossibile dimenticarla nel film cult Quei bravi ragazzi, ma anche in serie tv di successo come I Soprano e Rizzoli & Isles.

Lorraine ha deciso infatti di acquistare una proprietà a Sambuca, uno dei graziosi borghi siciliani che hanno aderito all’ormai celebre iniziativa Case a 1 euro. Grazie a questa idea innovativa, molti piccoli comuni in tutta Italia stanno tornando a vivere un momento d’oro: si tratta del modo migliore per incentivare l’acquisto e la ristrutturazione di vecchie abitazioni in paesini ormai quasi disabitati, così da valorizzare alcune tra le bellezze del nostro Paese che avevamo dimenticato. Sono tanti gli stranieri che hanno aderito al programma, tra cui per l’appunto la splendida attrice.

La Bracco ha annunciato la sua scelta su Instagram, rivelandosi felicissima di tornare alle origini della sua famiglia. Il papà è infatti un emigrato italiano, approdato tanti anni fa negli Stati Uniti, dove si è sposato e ha cresciuto i suoi figli. In realtà, Lorraine è talmente entusiasta della sua nuova avventura da aver deciso di raccontarla in un programma tv intitolato Vado a vivere in Sicilia: lo show approda su RealTime sabato 20 marzo 2021, e sarà un ulteriore incentivo ad ammirare e – perché no? – vivere in prima persona le bellezze di questa terra fantastica.

Sambuca non è però l’unico paesino siciliano ad aver conquistato vip di tale calibro. È notizia recente che il sindaco di Mussomeli stia tentando il “colpo grosso”, per far sì che tra i suoi abitanti possa annoverare nientemeno che Mick Jagger. La star della musica internazionale sembra avere in effetti un grande amore per l’Italia, tanto che negli ultimi mesi vi ha trascorso delle splendide vacanze. Dapprima è stato avvistato in Toscana, poi proprio in Sicilia – dove si dice che viva ormai da 9 mesi, ospite presso la villa di alcuni amici.

Per questo motivo, il sindaco del piccolo paesino in provincia di Caltanissetta ha deciso di fargli un’offerta incredibile: la sua idea è quella di concedere a Mick Jagger la cittadinanza onoraria di Mussomeli, di intitolargli un parco e di regalargli una delle case del centro storico, così da spingere ancor di più per la valorizzazione del suo borgo incantevole. Al momento l’iniziativa del primo cittadino non ha trovato risposta da parte della rockstar, ma il richiamo della splendida Sicilia sembra essere davvero fortissimo.