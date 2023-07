Il segreto di viaggiare leggeri con prodotti travel-size

Fonte: 123rf I contenitori travel-size per i prodotti beauty

Bello viaggiare, anzi bellissimo. Ma quando arriva il momento di dover fare la valigia ecco che monta l’ansia. Cosa mettere, quanto portare, l’overweight e la dimensione del bagaglio sono tutti stress che bisogna affrontare.

C’è chi inizia tempo prima a stilare una lista delle cose da mettere nella valigia, chi invece mette insieme quattro cose che vadano bene con qualsiasi clima e che si abbinino con tutto e la chiudono on quattro e quattr’otto.

Per le donne c’è un problema in più, però: creme, trucchi, shampoo, solari. Oltre al peso di tutti questi prodotti beauty, c’è il problema del limite dei liquidi che si possono imbarcare in aereo (per chi viaggia in auto o treno ovviamente il problema non sussiste).

Ci sono due scuole di pensiero: acquistare prodotti travel-size o travasare i propri in piccoli contenitori.

Acquistare prodotti travel-size

Ormai sono tantissime le aziende di prodotti di bellezza a proporre le piccole confezioni di (quasi) tutto ciò che acquistiamo regolarmente. Dagli shampoo alle creme per il corpo, dentifrici, deodoranti, balsamo, ma anche trucchi in versione ridotta, mini palette, piccoli mascara, mate per occhi e labbra compatte, mini-rossetti, perfetti per il bagaglio a mano o anche solo per occupare poco spazio in valigia.

Qual è il solo problema: la spesa. Sì, perché, oltre ad acquistare la confezione normale se si desidera avere anche la versione travel-size è un costo in più.

È vero che chi viaggia poi può lasciare tutto direttamente nel beauty da viaggio e riutilizzare tutti i prodotti ancora, ma bisogna ottimizzare la spesa viaggiano spesso, altrimenti i prodotti scadono. le creme solitamente hanno una durata che arriva a un massimo di 18 mesi. È importante leggere sempre le etichette dei prodotti cosmetici.

Inoltre, bisogna sempre ricordare che se è vero che i contenitori di liquidi non devono superare i 100 ml contenti in una busta a sua volta trasparente e comunque tutti assieme non possono eccedere un litro. Quindi, acquistate sì, ma senza esagerare. Il rischio è di dover abbandonare i nuovi e costosissimi prodotti al controllo bagaglio.

Travasare i propri prodotti

La soluzione più indicata in termini di risparmio economico e anche di sostenibilità è quella di acquistare una volta per tutte un kit di contenitori da viaggio e di travasare i propri prodotti a cui siete affezionati e che magari sono difficili da reperire all’estero.

Certo, bisogna avere pazienza e travasare creme, profumi e quant’altro in piccoli contenitori e poi ricordarsi cosa contiene uno e cosa l’altro, ma per questo esistono piccole etichette o pennarelli indelebili per scrivere sulla plastica.

Gli esperti sostengono, però, che decantare un solare o un prodotto skincare faccia sì che questo entri in contatto con ossigeno, germi o altri agenti esterni (come la luce) che potrebbero diminuirne l’efficacia o comprometterne la formula.