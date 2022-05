Scoprire la montagna con il cuore: il Cammino di San Vili apre ai non vedenti

Esiste un luogo meraviglio e suggestivo, che attraversa alcuni dei paesaggi più straordinari del nostro Paese. Un cammino, del cuore e dell’anima, tanto caro alla popolazione del Trentino quando ai viaggiatori di tutta Italia.

Stiamo parlando del Cammino di San Vili, quello che si snoda tra i panorami mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, quello che permette di attraversare paesaggi naturali, selvaggi e incontaminati dove la natura è assoluta protagonista.

Lo stesso cammino che, in concomitanza con l’inizio dell’estate, si farà portavoce di un turismo inclusivo aprendo l’intero percorso suddiviso in sei tappe a gruppi di persone non vedenti. L’obiettivo? Scoprire la montagna con il cuore e con gli altri sensi.

Cammino San Vili Special Week

Cammino San Vili Special Week, è questo il nome della manifestazione che si terrà dal 21 al 26 giugno 2022, proprio in occasione dell’inizio dell’estate. Un evento, questo, che permetterà a gruppi di persone con disabilità visive e non, di percorrere insieme quei 100 chilometri di meraviglia che caratterizzano questo straordinario itinerario.

Da Madonna di Campiglio, celebre e amatissima località sciistica fino a Trento, il cammino attraverserà gli straordinari scenari che caratterizzano il territorio circostante. E chi non può vederli potrà comunque sentirli, toccarli e odorarli.

Del resto l’obiettivo di questa manifestazione è proprio questo: quello di rendere accessibile la montagna e le sue meraviglie, in modi diversi, inediti e straordinari.

L’idea, nata nel 2021, era stata già sperimentata a ottobre dello stesso anno con un’escursione nel Parco Fluviale della Sarca. Visto il grande entusiasmo con il quale l’evento è stato accolto, si è pensato di organizzare una settimana di eventi e di cammino su tutta la tratta del cammino San Vili con un duplice obiettivo: da una parte promuovere il turismo inclusivo e accessibile, dall’altra promuovere, valorizzare e scoprire queste meravigliose terre.

Scoprire e riscoprire il Cammino di San Vili

L’evento che si terrà dal 21 al 26 giugno 2022 si configura come l’occasione perfetta per scoprire e riscoprire quello che è stato ribattezzato il piccolo Cammino di Santiago.

Grazie alle 6 tappe che caratterizzano l’intero itinerario, sarà possibile ripercorrere e calcare le orme di San Vigilio, il terzo vescovo della storia di Trento. Il percorso, che si snoda per circa 100 chilometri, segue naturalmente le strade di montagna percorse dal Santo nel 400 d.C. in occasione della sua missione di evangelizzazione.

Solo nel 1988, grazie alla Società Alpinisti Tridentini, il cammino è stato valorizzato, promosso e reso accessibile a tutti gli escursionisti. Nel 2018, invece, il Parco Fluviale della Sarca ha messo a punto il percorso di 6 tappe creando una rete di strutture e una mappa per intraprendere il cammino.

Oggi il Cammino di San Vili è un’esperienza del cuore e dell’anima. Percorrendo i 100 chilometri, che si snodano tra sentieri sterrati, tratti forestali, piste ciclabili e vecchie strade di montagne, ci si trova al cospetto di laghi trasparenti e straordinari, santuari all’ombra delle montagne e valli e distese di prati che si perdono all’orizzonte.

Ma il percorso permette anche di scoprire quelle che sono le tradizioni indissolubilmente legate a questo territorio, quelle fatte di profumi inebrianti e di sapori genuini, di terreni coltivati e di villaggi e borghi tutti da scoprire.