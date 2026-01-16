Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Proseguono in tutta Italia le feste dedicate a Sant’Antonio Abate, con eventi tradizionali, folkloristici, religiosi, culturali e, ovviamente, anche gastronomici. Il momento legato al cibo, infatti, non manca quasi mai nelle feste di paese, dove queste ricorrenze sono più sentite che mai e sono un’occasione per attirare visitatori da ogni dove.

Ma sagre e festival animano il weekend del 16, 17 e 18 gennaio 2026 da Nord a Sud dell’Italia, isole comprese con piatti tipici della tradizione locale, eventi gourmet e tanto divertimento tra un boccone e l’altro. Abbiamo selezionato dieci eventi da non perdere.

Sagra di Sant Antoni a Versuta (PN)

Nella piccola frazione di Versuta, parte di Casarsa della Delizia in provincia di Pordenone, la festa di Sant’Antonio Abate si celebra con un rituale che va avanti per più giorni. Il festeggiamenti sono iniziati il 9 gennaio 2026 e si va avanti fino a domenica 19 gennaio con un ricco programma di camminate, musica e cibo. Piatto principe delle serate è la costata di carne, di solito accompagnata da piatti friulani come frico e musetto. Ma anche carne alla griglia, funghi e panini.

Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate (NA)

Dal 16 al 19 e dal 22 al 25 gennaio 2026, per otto giorni la Sagra della Porchetta animerà la cittadina ai piedi dei Monti Lattari. Un evento profondamente radicato nella comunità che è ormai giunto alla 48^ edizione, un modo per dare lustro al Santo Patrono, festeggiato proprio il 17 gennaio, con riti e tradizioni, fortemente legati alla simbologia del fuoco e dei prodotti della terra, le cui radici affondano nelle comunità rurali ma che sono stati tramandati fino a oggi.

Cacio e Pepe Festival a Roma

La tradizione romana in scena da Eataly Roma Ostiense dal 16 al 18 e dal 23 al 25 gennaio 2026. La settima edizione del Cacio e Pepe Festival, dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione romana, si svolge per due weekend in cui al centro dell’attenzione saranno le gustose proposte food che spaziano dalla ricetta classica alle versioni più creative. Il tutto accompagnato da birre artigianali, vini selezionati, show cooking, musica e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.

Fiera di Sant’Antonio a Torrita di Siena (SI)

A Torrita di Siena, domenica 18 gennaio 2026 si rinnova la tradizione della Fiera di Sant’Antonio lungo Passeggio Garibaldi, sotto le mura del centro storico. La fiera dedicata al Santo protettore degli animali che saranno i veri protagonisti della giornata, da ammirare nella ventisettesima Mostra del bestiame selezionato della Valdichiana. Sarà presente anche il Gruppo Sbandieratori e Tamburini. Organizzata in collaborazione con Slowfood Montepulciano-Chiusi e Proloco di Torrita di Siena, la “Cena di Sant’Antonio” è in programma sabato 17 gennaio alle ore 20:00.

Festa di San Marcello a Umin di Feltre (BL)

Dal 14 al 18 gennaio 2026, il picoclo borgo rurale di Umin di Feltre, famoso soprattutto per il Santuario di San Marcello, ospita la cucina tipica bellunese a pranzo e a cena, con la trippa, regina assoluta della festa: viene preparata sia in umido alla parmigiana sia in brodo, per accontentare tutti gli appassionati di questo piatto della tradizione. Accanto alla trippa non mancano pita lessa, canederli, soppressa fritta con polenta, cotechino con contorni e dolci casalinghi. Il programma prevede anche celebrazioni religiose dedicate a San Marcello, visite guidate alla chiesetta, iniziative per i più piccoli e momenti di incontro per tutta la comunità. Sabato 17 gennaio spazio anche alla “San Marcello Run”, trail di 7 km con 200 metri di dislivello e camminata non competitiva sui sentieri attorno a Umin.

Festa di Sant’Antonio Abate e Novoli (LE)

Fino al 25 gennaio, anche a Novoli, in provincia di Lecce, si celebra la grande Festa di Sant’Antonio Abate. Un lungo festival con tanti appuntamenti tra devozione, ritualità, tradizione, cultura, arte, musica e spettacolo. Una rassegna che racconta una comunità che da secoli custodisce, tramanda e fa rivivere in un evento collettivo le sue radici di fuoco, attorno alla grandiosa Fòcara riconosciuta come uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo. Venerdì 16 gennaio alle 20.30 è attesa l’accensione della Fòcara in piazza Tito Schipa.

Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt a Bergamo

Ultimo weekend, quello dal 16 al 18 gennaio 2026, nel cuore di Bergamo, nel piazzale degli Alpini, con la sagra dedicata a due dei piatti più iconici della cucina lombarda: i pizzoccheri e gli sciatt. Ma ci saranno anche bresaola, funghi porcini e formaggio d’alpeggio, pasta fresca, fonduta di formaggi, polenta e casoncelli alla bergamasca. Piatti semplici, sostanziosi, fatti per stare insieme.

Su Fogalone de Sant’Antoni ad Allai (OR)

Su Fogalone de Sant’Antoni è uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare sarda, simbolo di condivisione, identità e rinnovamento. La raccolta della legna per la preparazione del grande fuoco di Allai anticipa la serata del 16 gennaio in cui tradizione e religione si fondono, scandendo i ritmi della storia. Dopo una degustazione dei prodotti del paniere del Distretto Rurale del Giudicato di Arborea, dalle 16 espongono le aziende del territorio. Il pomeriggio e la serata saranno scanditi dai rituali legati all’antica tradizione dell’accensione del fuoco in onore di Sant’Antonio Abate e dalla sua benedizione, in programma per le ore 17:00. La serata sarà impreziosita dall’esibizione dei Mamutzones di Samugheo e proseguirà con l’arrostitura della carne attorno al fuoco e un momento musicale, a suggellare una giornata all’insegna della tradizione, del gusto e della partecipazione comunitaria.

Sagra del casoncello a Pontoglio (BS)

Fino al 17 gennaio, a Pontoglio, piccolo Comune della provincia bresciana, si festeggia una delle paste più famose della cucina regionale: i casoncelli. La sagra diffusa coinvolge alimentari del posto dove è possibile acquistare i casoncelli eseguiti secondo la ricetta tradizionale del posto, che prevede la creazione di una mezzaluna di pasta sfoglia ripiena di macinato di carne di maiale e manzo. Alcuni ristoranti della zona offrono menu speciali con prezzi dedicati che avranno come protagonisti proprio i famosi casoncelli.

Festa dei Carri di Sant’Antuono a Macerata Campania (CE)

Grandi festeggiamenti dal 10 al 18 gennaio 2026 a Macerata Campania, in provincia di Caserta, per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, la festa di S. Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari e religiose della Campania. Una bella festa che prevede anche la sfilata di tantissimi carri di Sant’Antuono, “Le Battuglie di Pastellessa” che animeranno il paese al suon di botti, tini e falci, e sfilate fino all’atteso gran finale di domenica 18 gennaio.