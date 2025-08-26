La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Malta tra le mete raggiungibili con l'offerta Ryanair

Ci avviciniamo sempre più al momento in cui l’estate lascerà il posto all’autunno. Molti di voi saranno felici, gli altri potranno rallegrarsi pianificando i prossimi viaggi verso le destinazioni più belle d’Europa che, in questi mesi, cominciano a cambiare i propri colori. E, grazie alla nuova offerta flash di Ryanair, non sarà così difficile.

Prenotando entro il 28 agosto, avrete la possibilità di acquistare tanti voli scontati a partire da 16,99 euro per raggiungere le mete desiderate tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2025. Questo è il momento giusto per pensare a dove e come trascorrere la vostra vacanza autunnale, magari nelle destinazioni più famose per il foliage, dove le temperature sono ancora calde e piacevoli o dove il turismo di massa non è ancora arrivato.

Se avete bisogno di ispirazione, qui trovate i nostri consigli!

Da Bari a Malta

Se non siete ancora pronti a dire addio all’estate, da Bari potreste volare a Malta dove godrete di un incantevole clima mediterraneo. Le temperature, infatti, si aggirano intorno ai 21°, ideali per rilassarsi sulle sue isole tranquille e per concedervi un po’ di turismo culturale senza sudare sette camicie!

Grazie alle sue dimensioni ridotte, Malta permette di racchiudere molte esperienze in un unico itinerario: dalla visita alla capitale La Valletta, Patrimonio UNESCO, alle antiche camere funerarie sotterranee dell’Ipogeo di Hal Saflieni e i templi preistorici di Ħaġar Qim e Mnajdra, che si ergono a picco sulle scogliere.

Da Pisa a Tirana

Avete voglia di scoprire una capitale ancora molto sottovalutata? Dall’aeroporto di Pisa, potrete volare verso la capitale dell’Albania che, in questo periodo, è particolarmente animata da eventi culturali, mostre d’arte e una vivace vita cittadina. A ottobre, inoltre, i parchi e gli spazi pubblici di Tirana diventano ancora più accoglienti grazie all’atmosfera autunnale.

Tra gli eventi imperdibili citiamo il Tirana International Film Festival, che riunisce registi e amanti del cinema provenienti da tutto il mondo: un’ottima occasione per scoprire il lato creativo del Paese, famoso soprattutto per le sue spiagge.

Da Venezia Treviso a Poznan

Infine, se state cercando una meta che sia davvero fuori dalle classiche rotte turistiche, consigliamo un weekend a Poznan, in Polonia. Benché non sia famosa come altre città polacche, come Cracovia, Poznan è il luogo perfetto da visitare se amate l’architettura, provare piatti tipici e l’atmosfera vivace che solo una città universitaria può offrire.

Tra le cose da fare non può mancare una passeggiata nella famosa Piazza del Mercato: situata nel centro storico, è il cuore pulsante della città fin dal XIII secolo. A mezzogiorno, fate in modo di trovarvi davanti all’Orologio dei Capretti, chiamato così perché, a quest’ora, i due animali appaiono dalla torretta del municipio e si scontrano l’uno contro l’altro per dodici volte al suono di un tradizionale richiamo di tromba.

E, se desiderate visitare un museo particolare, consigliamo l’Enigma Cipher Center, che racconta la storia di tre studenti polacchi di grande talento che hanno contribuito a decifrare il Codice Enigma, ponendo le basi per il futuro della tecnologia per i decenni a venire. Se avete visto il film The Imitation Game su Alan Turing sapete di cosa stiamo parlando, altrimenti consigliamo di rimediare prima di partire alla scoperta di questa splendida città polacca!