Ryanair cambia la politica dei rimborsi: cosa sapere

Ryanair, la più grande compagnia aera a basso costo d’Europa, considerava il Covid una malattia “non grave” e, in quanto tale, non rimborsabile. Ma dopo mesi e mesi in cui i clienti positivi al virus e impossibilitati a partire lamentavano un pessimo trattamento da parte del vettore per quel che riguardava le modalità del rimborso, è stata costretta a cambiare rotta.

Perché Ryanair non rimborsava i positivi al Covid

Fino a questo momento, la filosofia di Ryanair è stata che: se la compagnia non ha alcuna responsabilità e il volo parte regolarmente, non è tenuta al rimborso del biglietto. Una scelta giustificata direttamente dal patron dell’azienda, Micheal O’Leary, che sosteneva che essere positivi al Covid non significava non poter spostare la data di partenza.

Ma non solo. Il numero uno di Ryanair ha più volte sottolineato che essendo la sua una compagnia low cost, i biglietti in vendita non sono rimborsabili. Le sue esatte parole sono state: “se hai il raffreddore, sei in ospedale o ti muore il gatto, non venire a chiederci un rimborso“.

Ryanair e rimborso per Covid: cosa cambia

La compagnia aerea a basso costo irlandese ha deciso di modificare la propria politica dei rimborsi. Se fino a ieri consentiva di cambiare solo la data del volo a fronte di un pagamento di 40 euro, adesso è possibile ripagare con un voucher i passeggeri che non possono prendere un volo prenotato perché positivi al Covid, o in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive.

Ryanair ha quindi deciso di assecondare le pressanti richieste di molte associazioni di consumatori italiane, che avevano denunciato più volte il comportamento della compagnia, colpevole di non rispettare le regole del Codice Civile italiano sulle politiche dei rimborsi.

“Ryanair rispetta tutte le normative Ue e del governo e in conformità con le leggi italiane, i passeggeri che risultano positivi al Covid-19, o sono entrati in contatto e costretti alla quarantena, hanno diritto a un voucher dietro presentazione della documentazione richiesta“. Con questa nota inviata a La Repubblica, la compagnia irlandese ha certificato il cambiamento di rotta sulle politiche di rimborso. Una variazione che si spera faccia rientrare la rabbia dei tanti viaggiatori che, rimasti a terra a causa del virus, si sono visti negare – fino a oggi – dal vettore un rimborso completo.

Come fare per ottenere il rimborso

Per richiedere il voucher di viaggio in caso di positività o quarantena, basta compilare un form che potete trovare qui e allegare la documentazione richiesta:

certificato medico per quarantena, soggiorno forzato in casa (sotto la supervisione delle autorità sanitarie) o ricovero in ospedale a causa del virus Covid 19;

per quarantena, soggiorno forzato in casa (sotto la supervisione delle autorità sanitarie) o ricovero in ospedale a causa del virus Covid 19; una prova di residenza , prova del domicilio o altra prova documentale idonea che dimostri che è stato o è vietato lasciare o entrare una certa area;

, prova del domicilio o altra prova documentale idonea che dimostri che è stato o è vietato lasciare o entrare una certa area; una prova di partecipazione a un evento rinviato/sospeso o annullato per ottemperare alle istruzioni impartite dal Governo italiano.

La mancata presentazione di tutte le informazioni e dei documenti a supporto comporterà un ritardo nel prendere in esame la richiesta. Mentre una volta ricevuto quanto scritto sopra, sarà Ryanair a contattare i passeggeri all’indirizzo e-mail fornito durante la prenotazione per provvedere al rimborso.

I voucher di viaggio hanno una validità di 24 mesi dalla data di emissione, e possono essere riscattati entro la scadenza sul sito web di Ryanair. In caso di mancato utilizzo del voucher entro i 24 mesi di validità, verrà rimborsato il valore del biglietto originario, o il valore residuo del biglietto originario, in caso di utilizzo parziale del voucher.

Il valore dei voucher di viaggio non utilizzato verrà automaticamente rimborsato alla fine del periodo di validità di 24 mesi. Il rimborso potrà essere richiesto, a scelta del passeggero, in qualsiasi momento.

Fondamentale sapere anche che i voucher di viaggio possono essere riscattati solo nella valuta di emissione ed esclusivamente dal destinatario del voucher stesso. Inoltre, se il prezzo totale del volo supera il valore del/dei voucher di viaggio utilizzato/i per la prenotazione, la differenza di prezzo può essere pagata con carta di credito/debito o tramite PayPal.

I voucher possono essere usati per il pagamento di voli, posti a sedere, priorità, bagagli imbarcati, Fast Track, attrezzature per neonati, attrezzature musicali e sportive, assicurazione di viaggio, e tasse, oneri e supplementi associati (non per autonoleggio, trasferimenti o prenotazioni alberghiere). Non è consentito il cambio del nominativo del passeggero se è stata fatta una prenotazione utilizzando un voucher di viaggio, ma tali voucher sono trasferibili tra passeggeri inclusi nella stessa prenotazione.

Infine, la validità di 24 mesi si applica anche a voucher già emessi e indicanti una validità di 18 mesi, in conformità con la vigente normativa.

Le opinioni degli addetti ai lavori

La decisione di Ryanair arriva in seguito all’esposto di Assoutenti, presentato all’Enac a fine gennaio, per lesione dei diritti dei consumatori. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha spiegato che però questa vittoria non è sufficiente perché “la normativa vigente stabilisce il rimborso in favore dei passeggeri impossibilitati a partire per cause di forza maggiore“.

Per questo motivo Assoutenti chiede alla compagnia di fare un ulteriore passo avanti disponendo rimborsi integrali in denaro a favore dei passeggeri che ne facciano richiesta.

“Si tratta comunque di un importantissimo risultato ottenuto da Assoutenti in favore di migliaia di viaggiatori che, negli ultimi mesi, si erano rivolti alla nostra associazione denunciando l’impossibilità di ottenere un rimborso per i biglietti non fruiti a causa del Covid – spiega Truzzi – Un comportamento che aveva portato ad un esposto di Assoutenti all’Enac e proprio grazie al nostro pressing la compagnia aerea ha modificato la propria posizione, riconoscendo i diritti dei viaggiatori“.

Con una nota l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha fatto sapete che “accoglie con soddisfazione la decisione del vettore irlandese Ryanair di rimborsare con un voucher i passeggeri che non possono prendere un volo prenotato perché positivi al Covid o in quarantena per essere entrati in contatto con persone positive“.

Insoddisfatto, invece, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Non è sufficiente che Ryanair offra solo un voucher da spendere per un altro viaggio. Il rimborso deve avvenire in contanti e, soprattutto, la nuova politica non può valere solo per il futuro, ora che la pandemia sembra essere più sotto controllo. Vanno rimborsati anche tutti i consumatori che hanno avuto problemi in passato, senza se e senza ma!” ha concluso Dona.

L’altra battaglia di Ryanair

Non è finita qui. Un’altra battaglia che vede contrapposta la maggioranza delle associazioni di consumatori a Ryanair è quella relativa alla procedura di conciliazione, ossia quel sistema che consenta ai clienti di risolvere le dispute senza andare in tribunale, in tempi rapidi e senza spese.

A oggi Ryanair permette tutto questo solo attraverso il Codacons. È certamente vero che un’associazione è sempre meglio di nessuna, ma in Italia quelle riconosciute dal ministero dello Sviluppo economico e riunite nel Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) sono 20. È quindi lecito domandarsi perché i membri delle altre 19 associazioni sono stati esclusi.

Non è mancata su tale argomento una risposta di O’Leary: “In Italia amate la burocrazia: non c’è alcun bisogno di 20 conciliazioni diverse, una è più che sufficiente. Tutto il resto è inefficienza e spreco di denaro“. Tuttavia, i vertici italiani della compagnia aprono uno spiraglio, spiegando che sono in corso colloqui per aumentare il numero delle associazioni attraverso le quali poter aderire.