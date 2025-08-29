Dopo decenni di oblio e rinascite a intermittenza, il Lézard Rouge diventa di nuovo protagonista: un’icona che lega turismo, cultura e identità tunisina

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images Torna il treno storico Lézard Rouge in Tunisia

C’era una volta un treno che sembrava uscito da un romanzo d’avventura. Non percorreva le rotaie europee di Parigi o Londra ma aveva vagoni rossi riconoscibili che attraversavano la Tunisia. Oggi il mitico Lézard Rouge torna a vivere e insieme a lui riprende la linea ferroviaria Métlaoui–Tozeur, una tratta che sembrava destinata a rimanere solo nei ricordi dei più nostalgici.

Dopo anni di silenzio, la Tunisia rimette sui binari il treno storico che collega Métlaoui a Tozeur attraverso le gole del Selia e le oasi infinite del Djerid.

Il ritorno del treno storico Lézard Rouge

Il Lézard Rouge è un pezzo di storia che sembra respirare ancora l’aria luxury della Belle Époque. Nato nel 1910 nei laboratori belgi di Louvain e rifinito con maestria francese, fu il “giocattolo” ferroviario più esclusivo del bey di Tunisi e della sua corte. I suoi interni erano un tripudio di legni intarsiati, velluti granata, luci calde e rifiniture in ottone che avrebbero fatto invidia all’Orient Express.

Un tempo l’esperienza era riservata a pochi privilegiati: stranieri appartenenti a una strettissima élite e sovrani che percorrevano un viaggio attraverso sabbia e canyon vivendo una vera e propria favola.

Poi, come spesso accade, la modernità, i voli e le automobili hanno portato ad un allontanamento del progetto mettendo il Lézard Rouge in un angolo seppur la sua fama è rimasta immutata. Nel 1974, però, nonostante sembrasse destinato all’oblio, il mezzo è stato riutilizzato e nonostante pause e stop è arrivato fino ad oggi permettendo di salire a bordo e viaggiarci.

Nel mese di maggio, in occasione delle Giornate del Turismo e dell’Artigianato di Gafsa, si è celebrata ufficialmente la nuova partenza del Lézard Rouge.

Quanto dura il viaggio e quali sono le città collegate

La linea Métlaoui–Tozeur, lunga 43 chilometri, è un filo narrativo che lega comunità, paesaggi e memoria. Nata per trasportare fosfati, oggi porta viaggiatori assetati di emozioni. E non c’è da stupirsi: il percorso è un susseguirsi di gallerie scavate nella roccia, ponti sospesi, gole ocra che sembrano set cinematografici naturali.

Il viaggio dura un’ora e tre quarti, ma il tempo lì dentro si dilata. Si ha la sensazione di essere entrati in una cartolina che prende vita: da un lato il deserto che si apre in orizzonti infiniti, dall’altro le gole che stringono il convoglio come in un abbraccio minerale.

Non poteva mancare il cinema a farsi conquistare da tanta bellezza. Le gole del Selja e i dintorni di Tozeur sono finite nei fotogrammi di film celebri: da Indiana Jones e l’ultima crociata fino a Il paziente inglese, senza dimenticare le oasi di Chebika e Tamerza che sembrano inventate da un regista visionario. E ora che i binari sono stati riaperti, si scommette su un nuovo afflusso di viaggiatori, registi e curiosi pronti a inseguire la magia.

Mentre il turismo veloce e low cost sembra vincere, il treno storico che collega Métlaoui a Tozeur torna attivo simbolo di un turismo lento e d’altri tempi dove nessuna tecnologia come il wi-fi è stata implementata a bordo. Il ritorno è un segnale importante che la Tunisia sta scegliendo di muoversi verso la sostenibilità e la tutela di tesori storici preziosi come questo.