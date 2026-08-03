La stampa estera suggerisce di allontanarsi dai luoghi simbolo della Capitale per esplorare uno dei quartieri più autentici e ricchi di storia, tra arte urbana e vita locale

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images La Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, nell'omonimo quartiere romano

La Città Eterna continua a macinare record di visitatori, complice anche l’effetto del Giubileo, che ha riportato a Roma flussi straordinari di pellegrini e turisti. Dopo i quasi 23 milioni di arrivi registrati nel 2025, anche il 2026 si preannuncia un anno da primato. E mentre la maggior parte delle persone percorre gli stessi itinerari tra il Colosseo, la Fontana di Trevi e Piazza Navona (che ovviamente sono immancabili), c’è un quartiere particolare che è tornato sotto i riflettori grazie alla stampa estera.

Il quotidiano britannico The Guardian invita infatti a cambiare prospettiva e a scoprire una zona della Capitale che conserva ancora la sua anima più autentica: si tratta di San Lorenzo, descritto come il “quartiere ribelle” di Roma. A pochi passi dalla stazione dei treni Termini, questa storica zona operaia è oggi un vivace laboratorio di arte urbana, cultura e vita studentesca, capace di raccontare un volto diverso della città, forse più genuino e ricco di fascino.

Perché il Guardian consiglia di scoprire San Lorenzo

Per il Guardian, il quartiere di San Lorenzo rappresenta l’alternativa ideale alla Roma più affollata, e a ragione. Dalla stazione Termini basta camminare una ventina di minuti in direzione opposta rispetto alle zone più turistiche per ritrovarsi in un quartiere che ha conservato un’identità difficile da trovare nelle grandi capitali: qui non ci sono lunghe file di visitatori davanti ai monumenti o locali pensati esclusivamente per i vacanzieri.

A caratterizzare San Lorenzo sono i murales che colorano le facciate dei palazzi, i graffiti che raccontano la storia del quartiere, le trattorie dai prezzi ancora accessibili, le botteghe storiche e un’atmosfera vivace che si respira a ogni ora del giorno.

È una Roma più spontanea, quella vissuta dai residenti, dagli studenti e da chi cerca un’esperienza autentica lontano dai circuiti tradizionali. Secondo la stampa estera, è proprio questo mix di storia, cultura popolare e quotidianità a rendere San Lorenzo uno dei quartieri più interessanti da visitare oggi.

Il quartiere creativo: cosa vedere e vivere a San Lorenzo

Per comprendere pienamente il fascino di San Lorenzo è fondamentale fare un tuffo nella sua storia. Nato alla fine dell’Ottocento come quartiere operaio, divenne uno dei simboli della resistenza antifascista romana. Nel maggio 1922 gli Arditi del Popolo e gli abitanti della zona, i “sanlorenzini”, respinsero un’incursione squadrista. Cinque mesi più tardi, durante la Marcia su Roma, nel quartiere furono erette barricate per impedire l’ingresso dei fascisti. Più tardi, il 19 luglio 1943, il quartiere fu duramente colpito dal primo grande bombardamento alleato sulla Capitale, una ferita ancora viva nella memoria collettiva dei suoi abitanti.

Oggi quella storia convive con un’anima giovane e creativa, mentre la vicinanza con l’Università La Sapienza, tra gli atenei più antichi e celebri d’Europa, ha trasformato San Lorenzo in un vivace punto d’incontro tra studenti, artisti, musicisti e residenti storici. Le sue strade, infatti, sono animate da murales, atelier, librerie indipendenti e piccoli spazi culturali che contribuiscono a renderlo uno dei quartieri più dinamici di Roma.

Ma a raccontare perfettamente l’identità del quartiere è anche la gastronomia. Nelle trattorie storiche si possono gustare grandi classici della cucina romana, come cacio e pepe, trippa, carciofi alla giudia e coda alla vaccinara, mentre le pizzerie propongono la tradizionale pizza romana sottile e croccante. Al calare della sera, invece, Piazza dell’Immacolata si trasforma nel cuore della vita di quartiere: studenti e giovani romani si ritrovano all’aperto per bere un bicchiere di vino o una birra, regalando ai visitatori un’atmosfera autentica, informale e lontana dai ritmi del centro storico.