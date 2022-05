Ora puoi viaggiare gratis in treno tra le Alpi

La primavera è quel periodo dell’anno in cui, oltre a inebriarci di colori, profumi e sole, iniziamo anche a pensare ai viaggi estivi. E anche quest’anno torna un appuntamento imperdibile e che potrebbe rendere la nostra bella stagione più incantevole che mai: quello con Yoalin (Youth Alpine Interrail), che permette di viaggiare gratis in treno tra le Alpi.

In costa consiste il programma Yoalin

Il programma Yoalin è stato avviato nel 2018 dalla Consulta dei giovani della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA e CIPRA International e offre ai giovani la possibilità di viaggiare gratuitamente attraverso le meravigliose Alpi.

Un progetto che prevede la selezione di più di 100 ragazzi tra i 18 e i 27 anni cui destinare biglietti ferroviari gratuiti per esplorare la regione alpina in modo sostenibile. I biglietti in palio per la stagione 2022 sono 150, 50 dei quali sponsorizzati dall’Arge Alp (Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine), in occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

L’obiettivo di questo progetto è promuovere una modalità di viaggio, tra alcune delle vette più belle del mondo, economica ed ecocompatibile. Del resto vi abbiamo già raccontato più volte quali sono i vantaggi del viaggiare sui binari.

Come ottenere i biglietti gratis per viaggiare tra le Alpi

Pre poter viaggiare gratuitamente tra la Alpi è necessario compilare il modulo di registrazione (in inglese) sul sito dell’iniziativa. Per farlo c’è tempo fino al 20 maggio 2022 e i fortunati vincitori dell’estrazione avranno di fatto un “Interrail Global Pass” – del quale vi avevamo già parlato -, che consentirà di andare anche al di fuori dei confini italiani durante l’estate 2022.

I requisiti per candidarsi sono:

avere un’età compresa tra i 18 e i 27 anni;

essere aperti a nuove avventure e scambi internazionali;

interessarsi ad argomenti sostenibili;

vivere nelle Alpi;

be first time-Yoalins: in sostanza chi ha già ricevuto un biglietto Yoalin nelle passate edizioni, non può ripresentare la candidatura.

Le ulteriori agevolazioni per i viaggiatori

Oltre a poter viaggiare gratis tra luoghi dai profili fiabeschi, per i partecipanti sono previste ulteriori agevolazioni. Innanzi tutto, queste persone saranno invitate all’evento di lancio ufficiale che si svolgerà dal 24 al 26 giugno 2022, a Landeck in Tirolo, contemporaneamente al Festival per il 50° anniversario di ARGE ALP, un partner del progetto.

Un’occasione interessante per i giovani che potranno conoscersi e programmare il viaggio insieme, entrando anche a far parte della comunità Yoalin. Basti pensare che alcuni ex partecipanti a questa iniziativa oggi aiutano a organizzare i viaggi, oppure si propongono come guide turistiche o accompagnatori nelle escursioni nella loro regione.

Inoltre, sarà possibile usufruire delle cosiddette “offerte speciali” come l’ingresso scontato ai musei o le offerte gratuite in strutture selezionate. Durante l’estate si svolgeranno altri due eventi che permetteranno di scambiarsi esperienze. Infine, i partecipanti al progetto sono invitati a raccontare le loro avventure sui social media e a presentare le foto e le storie più significative a un concorso, che sarà premiato in occasione dell’evento di chiusura in ottobre in Svizzera.

Non resta che convincere i nostri giovani a partecipare, non solo perché avranno la possibilità di scoprire natura, storia, cultura e tradizioni alpine, ma anche perché dopo due anni di pandemia e di chiusure meritano davvero di fare un viaggio che ricorderanno per il resto della loro vita.