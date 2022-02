Portogallo: stop al tampone, le nuove regole di viaggio

Anche il Portogallo, come l'Italia e non solo, ha allentato le restrizioni per i viaggiatori in entrata che possiedono il Green Pass da vaccinazione o guarigione. Il Paese lusitano, infatti, era stato il primo in Europa a inserire il tampone obbligatorio come requisito di ingresso (per tutti) durante la stagione natalizia. Ma a seguito delle raccomandazioni europee è stato costretto a intervenire abolendo, in alcuni casi, il tampone per farvi accesso.

Le nuove regole di viaggio per il Portogallo Continentale

A partire dal giorno 7 febbraio, tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni che fanno ingresso o che transitano in Portogallo devono presentare uno dei seguenti documenti:

Green Pass da guarigione o equivalente;

da guarigione o equivalente; Certificato UE di vaccinazione completata da più di 14 giorni o equivalente (sono sufficienti due dosi);

da più di 14 giorni o equivalente (sono sufficienti due dosi); Certificato di test molecolare negativo (NAAT) eseguito non più di 72 ore prima della partenza, oppure Certificato di test antigenico condotto non più di 24 ore prima del viaggio.

Obbligatorio, inoltre, compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese disponibile cliccando qui. Per eventuali verifiche della correttezza/completezza della documentazione (PLF + Certificati) prima del viaggio, si consiglia comunque di contattare la compagnia aerea con la quale si effettua il volo.

Chi raggiunge il Portogallo via terra deve presentare il certificato digitale Covid Ue nelle modalità di vaccinazione, test o recupero. Per chi viaggia via mare si applicano le stesse regole degli arrivi in aereo, compresa la compilazione – individuale - del Passenger Locator Form che vi abbiamo lasciato sopra, entro le 96 ore antecedenti al viaggio.

Disposizioni per l'ingresso alle Azzorre

L'ingresso alle splendide Isole Azzorre è concesso per viaggi essenziali e non essenziali dietro presentazione di test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT) effettuato 72 ore prima dell’imbarco, o test antigenico rapido fatto 48 ore prima del viaggio, ma solo per i non vaccinati. Per tutti gli altri basta il Green Pass da vaccinazione o guarigione.

I viaggiatori che lo necessitano possono fare il test gratuitamente all’arrivo e attendere il risultato in isolamento precauzionale (esito disponibile in 12 - 24 ore), mentre i bambini di età inferiore ai 12 anni non devono sottoporsi a tampone. Obbligatorio per tutti, inoltre, compilare preventivamente un questionario disponibile su questo sito.

Le regole di viaggio per Madeira

Madeira è considerata una delle isole più belle d'Europa. Per farvi accesso basta il Green Pass da guarigione o vaccinazione, oppure il risultato negativo di un molecolare effettuato 72 ore prima del viaggio o, in alternativa, un rapido fatto durante le 24 ore antecedenti la partenza.

Anche in questo caso è possibile effettuare il test all’arrivo e attendere l'esito in isolamento (risultato disponibile in 12 - 24 ore), o rispettare l’isolamento volontario, della durata di 10 giorni, presso il proprio domicilio o all'interno della struttura alberghiera prescelta. I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare l'esito del test e ogni viaggiatore è tenuto a registrarsi su questo sito.

Situazione epidemiologica nel Portogallo Continentale

In Portogallo è obbligatorio essere in possesso del Green Pass con prova di vaccinazione completa, recupero o esito negativo di un test molecolare o rapido per accedere a:

Strutture turistiche e strutture ricettive locali;

Ristoranti (a eccezione delle terrazze all'aperto);

Spettacoli culturali;

Eventi con posti riservati;

Palestre.

Più complicata la situazione per bar, club e grandi eventi. Per entrarvi, infatti, è necessario non solo avere un Green Pass da guarigione o vaccinazione completa, ma anche il risultato negativo di un tampone. Esentati dal test sono solo coloro che si sono sottoposti alla terza dose di vaccino contro il Covid-19. Necessaria la mascherina al chiuso e in tutti i luoghi in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Vige, infine, il divieto di consumo di bevande alcoliche per strada.

Situazione epidemiologica alle Azzorre e a Madeira

Ogni isola della Azzorre ha delle regole diverse in base alla condizione epidemiologica. Per maggiori informazioni vi lasciamo il sito di riferimento con le varie regole da seguire isola per isola.

Madeira prevede l'obbligo dell'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età, in spazi aperti o chiusi quando non è possibile il distanziamento fisico. Accesso a ristoranti, bar e simili, locali, palestre e attività sportive, culturali, sociali o ricreative sono concesse dietro presentazione del Green Pass da vaccinazione completa o guarigione, oppure il risultato negativo di un test rapido effettuato negli ultimi 7 giorni a proprie spese. I bambini al di sotto dei 5 anni sono esclusi da queste misure.

Cosa fare al rientro in Italia

Secondo la normativa vigente, in vigore fino al 15 marzo 2022, tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in Portogallo devono:

compilare prima della partenza il Passenger Locator form e presentarlo a chiunque sia deputato ai controlli;

presentare Il Green Pass da vaccinazione o guarigione, o altra certificazione equipollente, in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, spagnola o tedesca. Oppure, essersi sottoposti a un tampone molecolare o antigenico effettuato prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo (tampone molecolare da effettuare nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, tampone antigenico da condurre nelle 48 ore precedenti il viaggio).

In caso di mancata presentazione dei documenti suddetti, è necessario mettersi in isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form con obbligo di eseguire, al termine dello stesso, un tampone molecolare o antigenico. È bene sapere, però, che ai soli fini dell’ingresso in Italia la validità del certificato digitale Ue di vaccinazione rimane prevista per 9 mesi, mentre all'interno del territorio nazionale vale 6 mesi con vaccinazione completa. Scadenza illimitata, invece, per tutti coloro che si sono sottoposti alla terza dose di vaccino. Per un approfondimento su tale argomento vi invitiamo a cliccare qui.

Infine, tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni in ingresso in Italia sono sempre esentati dal tampone pre-partenza; gli stessi sono esonerati anche dall’isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore non abbia questo obbligo.

I minori di età maggiore o uguale a 6 anni se in possesso di una certificazione verde Covid-19 di completamento di ciclo vaccinale con vaccino autorizzato da Ema o equipollente o di avvenuta guarigione, seguono la disciplina prevista per gli adulti.

Vi ricordiamo, tuttavia, che le regole di viaggio sono in continuo mutamento. Per questo motivo, prima di qualsiasi partenza o ritorno, è sempre bene visionare i siti istituzionali della destinazioni verso cui si è diretti, e la pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ViaggiareSicuri.