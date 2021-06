La spiaggia rosa e super instagrammabile che sta facendo impazzire Amsterdam

editato in: da

C’è la sabbia, ci sono le palme e i cactus, c’è anche una vasca di palline blu, quella in cui adoravamo immergerci quando eravamo bambini. Ci sono i divanetti, sui quali rilassarsi e sorseggiare un cocktail da soli o in compagnia e c’è un’atmosfera davvero catchy che ci fa venire voglia di restare lì per ore. Non manca nulla. Anzi, una cosa sì: il mare, perché la spiaggia rosa che sta facendo impazzire il mondo si trova ad Amsterdam.

Un dettaglio, questo, forse non da poco per chi ama trascorrere le giornate vista mare, ma vi assicuriamo che l’atmosfera è così dreamy che la pink beach di Amsterdam assolve completamente le sue funzioni: far sognare e fare da sfondo all’estate dei cittadini e devi viaggiatori che giungono in città.

Sabbia rosa, palme e cactus, dicevamo, e un’atmosfera tropicale che fa venir voglia di volare lì. E in effetti la pink beach tra i canali del nord Europa sta facendo già impazzire tutti i cittadini di Amsterdam, e non solo. Sui social network, infatti, già spopolano le fotografie di questo bar di tendenza, e viaggiatori e influencer fanno a gara per ottenere il pieno di like. Del resto la pink beach è davvero super instagrammabile.

Ma chi ha avuto un’idea tanto bizzarra quanto originale? La spiaggia rosa di Amsterdam porta la firma di WONDR Experience, il museo pop up di Amsterdam, e di Patricia Bustos, la pluripremiata designer d’interni spagnola conosciuta e apprezzata per le sue proposte tutte rosa.

L’idea, però, è stata di Sarah Mendes, fondatrice di WONDR, che durante l’emergenza sanitaria ha sentito l’esigenza di creare uno spazio da sogno che rievocasse in qualche modo le spiagge lontane e i paradisi tropicali temporaneamente non raggiungibili.

Detto, fatto: una spiaggia tutta rosa è stata creata ed è spettacolare. Qui ci si può rilassare e prendere il sole nella grande terrazza, è possibile ordinare dei cocktail super colorati e camminare a piedi nudi sulla sabbia rosa.

E, ancora, mangiare in compagnia e ballare, fare un tuffo nella piscina con palline colorate, cantare e scattare foto incredibili destinate a fare il pieno di like. C’è solo una regola da rispettare: divertirsi!