Tra cabine colorate e tramonti infuocati: i lidi più instagrammabili d’Italia

Instagram, e i social network in generale, hanno condizionato il nostro modo di fare vacanza, del resto tutti subiamo il fascino di quelle destinazioni suggestive e magiche che popolano i nostri feed. Allo stesso modo, però, neanche noi riusciamo a fare a meno di scattare fotografie quando viaggiamo e di postarle.

Che sia per condividere le nostre esperienze con gli altri, o per pubblicare sul cloud quelli che sono i ricordi più belli delle vacanze, le fotografie d’estate si scattano soprattutto tra gli stabilimenti balneari, quelli caratterizzati da cabine colorate, atmosfere romantiche e suggestive e tramonti infuocati.

Ed è proprio da questa consapevolezza che Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari, ha stilato la lista dei lidi più instagrammabili d’Italia. Dalla Riviera Romagnola alla Costiera Amalfitana, passando per Sardegna e Basilicata, vi segnaliamo i cinque luoghi scelti dal portale per scattare le fotografie più belle d’estate.

Singita Miracle Beach, Marina di Ravenna

Il nostro tour tra gli stabilimenti più instagrammabili d’Italia comincia al Singita Miracle Beach, nel lido di Marina di Ravenna. I letti con il tetto in paglia, e gli altri dettagli che caratterizzano questo stabilimento, arrivano direttamente dall’Indonesia.

L’obiettivo, perfettamente riuscito, è quello proprio di creare un’atmosfera etnica e suggestiva per tutti i frequentatori di questo lido. Il momento migliore per scattare foto e fare il pieno di like? Quello del tramonto!

Lido Sabbia d’Oro Beach Club, Scanzano Jonico

Relax, privacy e confort caratterizzano questo lido incredibile dove sabbia dorata e acqua cristallina fanno da padroni. Il Lido Sabbia d’Oro Beach Club è un vero e proprio angolo di paradiso naturale in Basilicata che non rinuncia però al design. Ed è in questa cornice magica e suggestiva, dall’alba al tramonto, che è possibile scattare le foto più belle dell’estate.

La Scogliera, Positano

Si tratta senza dubbio della cornice naturale più suggestiva e instagrammabile d’Italia quella offerta da La Scogliera, un angolo di paradiso incastonato tra le rocce della Costiera Amalfitana e bagnato da un mare cristallino. Le foto più belle dell’estate si scattano qui, dove l’azzurro del mare e del cielo si incontrano e diventano un tutt’uno.

Arveskida Beach, Domus de Maria

Su una spiaggia che per consistenza e colori ricorda quella caraibica, sorge l’Arveskida Beach, uno stabilimento incredibile che offre gli scorci e i panorami più belli della Sardegna, tutti da fotografare.

Bagni Mario 65, Riccione

Il tour dei cinque stabilimenti più instagrammabili d’Italia si conclude nel cuore della Riviera Romagnola.

Ci troviamo presso i Bagni Mario 65, un grande lido attrezzato dove le cabine, coloratissime, diventano ogni giorno assolute protagoniste degli scatti più belli dell’estate.