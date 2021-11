Parte il treno dei mercatini di Natale: li fa tutti

I mercatini di Natale di Trento, Rovereto, Bolzano, Bressanone e persino quelli oltreconfine di Innsbruck e Monaco di Baviera quest’inverno saranno raggiungibili con un solo treno. Le compagnie ferroviarie tedesche e austriache Deutsche Bahn e ÖBB hanno messo a disposizione dei viaggiatori alcuni treni EuroCity a tariffe speciali per raggiungere dall’Italia le città dove si svolgono i tradizionali mercatini natalizi.

Si possono fare diversi viaggi o anche uno solo, basta organizzarsi in base al calendario dell’Avvento. In Austria, a Innsbruck, il Natale è iniziato il 5 novembre. A Trento i mercatini aprono le finestre delle casette di legno il 20 novembre, a Rovereto il 22 così come a Monaco di Baviera, in Germania, a Bolzano e Bressanone saranno inaugurati il 25 con apertura al pubblico dal 26.

Fino al 9 gennaio 2022, data di chiusura della maggior parte dei mercatini, si potranno prendere i treni diretti in partenza da Verona con due treni giornalieri (alle 13.13 e alle 15.35) e da Bologna con tre treni, alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50.

I mercatini di Natale di Trento

Il mercatino di Natale di Trento si tiene nel centro storico della città da circa trent’anni. L’unico anno in cui non è stato allestito è stato quello scorso, a causa della pandemia. L’attesa è quindi tanta. È distribuito su due piazze, piazza Fiera e piazza Cesare Battisti, ed è accompagnato da musica, degustazioni di specialità gastronomiche e da diverse attrazioni a tema.

Tante casette in legno esporranno il meglio delle produzioni artigianali locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, dai vini ai distillati, dai salumi ai formaggi, oltre a una vera e propria “isola dei sapori” dedicata alla ristorazione, al centro di piazza Fiera. Il celebre mercatino natalizio prende il via già a partire dal 20 novembre e dura fino al 9 gennaio 2022.

Per i mercatini di Natale di Trento parte anche un treno storico speciale dalla Stazione Centrale di Milano. Sono previste due date, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre, per la festa dell’Immacolata. Una locomotiva elettrica d’epoca con carrozze Anni ’60 porterà infatti i visitatori dei tradizionali mercatini natalizi del trentino in un viaggio nel tempo.

I mercatini di Natale di Rovereto

Sal 22 novembre al 6 gennaio, la cittadina medievale trentina ospita i tradizionali mercatini natalizi che qui chiamano Natale dei Popoli. Artigianato e enogastronomia nelle tantissime bancarelle di legno, luminarie, presepi e tanti eventi anche per i bambini come il castello di Babbo Natale e la sfilata di Babbo Natale allieteranno le feste. Le casette saranno allestite in piazza Damiano chiesa e in corso Rosmini.

I mercatini di Natale di Bolzano

A Bolzano l’appuntamento con i mercatini è per il 25 novembre alle ore 17 in piazza Walther quando, per la 30^ volta, le famose casette di legno e le oltre 1300 luci del gigantesco albero di Natale alto 20 metri si accenderanno a festa e alzeranno il sipario su uno degli eventi più attesi dell’anno. Per le vie del centro, nei cortili, in piazza e nel parco della Stazione è tutto un tripudio di luci, decori, alberi e presepi, cori e note di suonatori di corno alpino, profumi e sapori. Oltre alla piazza principale dove vengono allestiti gli chalet di legno, il presepe con la Sacra Famiglia all’interno di una vera stalla e l’immenso albero decorato dai bellissimi addobbi che riproducono i desideri dei bimbi in cura negli ospedali sostenuti dalla Fondazione Lene Thun, coinvolge altri luoghi della città fino al 6 gennaio.

Da non perdere quest’anno gli stand dell’Associazione delle donne coltivatrici sudtirolesi che creeranno sul posto delle bellissime decorazioni natalizie secondo la tradizione altoatesina. Anche Thun avrà una casetta tutta sua dove sarà possibile ammirare e acquistare le sue originali creazioni. Per gli amanti del buon vino, poi, torna al Mercatino la Wine Lounge, uno stand che propone i vini tipici di Bolzano come il Santa Maddalena e il Lagrein.

Nel Parco di Natale (Parco della Stazione) verranno allestiti altri 40 stand di artigianato artistico e gastronomia, tra cui – novità 2021 – stand dedicati a grappa e birra con degustazione di distillati e birre artigianali altoatesine. In piazza del Grano (fino al 23 dicembre) ci sarà poi un mercatino solidale. E, per finire, nell’ambito del nuovo progetto “Bolzano Città degli Angeli”, “Angelus Loci” vedrà alcuni artisti creare delle installazioni collegate tra loro in un suggestivo percorso tematico.

I mercatini di Natale di Bressanone

A Bressanone, il Natale non è fatto solo di alberi addobbati e buon cibo, ma anche di presepi artigianali che qui hanno una lunga tradizione. Il mercatino di Natale è l’occasione per ammirare alcuni straordinari presepi che durante le festività vengono collocati negli angoli principali della cittadina. La più importante collezione della città – visitabile durante il periodo di Natale – è però custodita nel Palazzo Vescovile (Hofburg).

Quest’anno in città l’evento più atteso è il musical “Liora. Il valore del tempo”, in programma dal 25 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 nel suggestivo cortile della Hofburg. Tra i banchi del mercatino di Natale si possono trovare tantissimi prodotti tipici e diversi stand gastronomici per assaggiare le specialità del territorio.

I mercatini di Natale di Innsbruck

Dal 5 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 “Lumagica” illumina il Natale di Innsbruck. Il maestoso albero di Natale davanti al Tettuccio d’Oro, simbolo della città tirolese, circondato da colorate bancarelle, è il punto di partenza del tour dei sette mercatini natalizi. I più giovani ameranno il mercatino di Natale di piazza Marktplatz. Il percorso prosegue poi lungo Maria Theresien Straße. Il principale e rinomato viale cittadino accoglie tante bancarelle con oggetti natalizi tipici di ogni parte del mondo, scintillanti alberi luminosi e gigantesche sfere dall’illuminazione suggestiva.

A questo punto il tracciato sale di quota: l’impianto di risalita Hungerburgbahn porta, in soli dieci minuti, direttamente sulla Hungerburg, con il suo suggestivo mercatino di Natale. Le bancarelle d’alta quota conquisteranno sia per l’incredibile vista panoramica sulla città scintillante di luminarie sia per la raffinata selezione di prelibatezze gastronomiche e pensierini natalizi di ogni genere. Una volta rientrati in città si prosegue verso St. Nikolaus, il quartiere più antico di Innsbruck.

Un altro luogo caratterizzato da un’atmosfera quieta e accogliente, che lascia ampio spazio all’artigianato locale, finissima gastronomia e a un programma culturale accuratamente selezionato, è il mercatino di Natale di Wiltener Platzl. Il tour per la città si conclude poi in stile imperiale sul Bergisel, toccando il mercatino più giovane del Natale montano di Innsbruck. Proprio sotto l’imponente trampolino per il salto con gli sci si potrà passeggiare tra bancarelle decorate, dove gli abili artigiani della regione espongono i loro prodotti, mentre la città illuminata si estende ai piedi di questo settimo, particolarissimo mercatino di Natale. Si ricorda che dall’8 novembre 2021 in Austria è entrata in vigore la regola “2-G” (“Geimpft=vaccinati, Genesen=guariti”) per accedere alle strutture al chiuso come alberghi, ristoranti, stadi, musei, funivie e a eventi con più di 25 persone, inclusi quindi i mercatini. I test Covid di qualsiasi tipo non sono più ammessi come titolo d’accesso.

I mercatini di Natale di Monaco di Baviera

A Monaco di Baviera il Christkindlmarkt di Marienplatz, nel cuore della città vecchia, apre dal 22 novembre al 24 dicembre. Qui si trovano trovate l’artigianato tradizionale, il vin brûlé, le specialità culinarie e alcuni originalissimi eventi. Come il Kripperlmarkt (il mercatino del Presepe) e l’Himmelswerkstatt (il laboratorio celeste dedicato ai bambini) e anche il Krampuslauf, la famosa Corsa del Krampus.