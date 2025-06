Fonte: iStock L'Islanda è il Paese più sicuro al mondo

La sicurezza è uno degli aspetti più importanti da considerare quando siamo in viaggio. D’altronde non piace a nessuno arrivare a destinazione e dover stare in guardia durante tutta la vacanza! Ma il concetto di ‘sicurezza’ è molto ampio e può variare anche da noi stessi, per esempio se viaggiamo da soli o in gruppo. Può riguardare il tasso di criminalità come quello relativo alle catastrofi naturali. Insomma, i fattori da tenere in considerazione sono diversi e per aiutarci a fare chiarezza, per fortuna, ci ha pensato l’HelloSafe Index.

Questo è l’indice di sicurezza pubblicato dalla piattaforma per il confronto di prodotti finanziari HelloSafe calcolato sulla base di un insieme di 35 criteri suddivisi nelle seguenti categorie: catastrofi naturali, violenza nella società, coinvolgimento in conflitti armati (interni o esterni), infrastrutture sanitarie e militarizzazione.

L’indice finale è il risultato della ponderazione di tutti questi criteri, i quali permettono di tracciare un quadro dettagliato della sicurezza in ogni Paese, tenendo conto anche di molteplici dimensioni essenziali per comprendere le minacce e le sfide che ogni nazione può affrontare.

I Paesi più sicuri dove viaggiare nel 2025: la classifica

Secondo i dati pubblicati da HelloSafe, l’Islanda è attualmente il Paese più sicuro al mondo con un punteggio di 18,23 punti su 100. Una posizione che non stupisce, soprattutto considerando che è famosa per avere i più bassi tassi di criminalità, tanto che i suoi poliziotti, quelli che svolgono l’ordinario servizio di pattuglia, non sono armati.

Al secondo posto troviamo Singapore (19,99 punti) e al terzo la Danimarca (20,05 punti). In generale, 12 dei 15 Paesi più sicuri al mondo si trovano in Europa, con l’Austria al quarto posto (20,31 punti) e la Svizzera al quinto (20,51 punti). Fuori dai confini europei, invece, compaiono il Bhutan al quindicesimo posto (22,98 punti) e il Qatar (23,33 punti). L’Italia, invece, è molto bassa in classifica: alla posizione 33.

Se state pensando di viaggiare in America Latina, invece, una classifica specifica ha stabilito che il Paraguay, l’Uruguay, Trinidad e Tobago, oltre che la Bolivia, sono tutti Paesi che godono di un indice di sicurezza piuttosto elevato per i viaggiatori.

Questa la classifica dei Paesi più sicuri dove viaggiare:

Islanda Singapore Danimarca Austria Svizzera Repubblica Ceca Slovenia Finlandia Irlanda Ungheria Bhutan Qatar Slovacchia Estonia Portogallo

I Paesi meno sicuri dove viaggiare nel 2025: la classifica

Quali sono, invece, i Paesi meno sicuri? Tra i 15 in classifica c’è un mix di problematiche legate ai conflitti armati e ai rischi naturali. Le Filippine appaiono in cima a questa classifica con un indice di 82,32 su 100, seguite da Colombia (79,21 punti) e Messico (78,42 punti), tre Paesi che, in base ai risultati, sperimentano una forte violenza all’interno della società.

In classifica anche lo Yemen e la Siria, alle prese con gravi conflitti interni che ne compromettono la sicurezza per chi viaggia nei loro territori. Si segnala anche la presenza della Russia a causa del conflitto con l’Ucraina. Un focus speciale, infine, è stato dedicato ai Paesi dell’Asia dove, tra i meno sicuri, oltre alle già citate Filippine, compaiono anche l’India, l’Indonesia e il Pakistan.

In generale, questa è la classifica con i 15 Paesi meno sicuri dove viaggiare: