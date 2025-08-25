Vivere all’estero, la classifica dei Paesi con più (e meno) giorni di ferie

Credete di avere poche ferie? Scoprite quali sono i Paesi che hanno ancora meno giorni retribuiti e chi, invece, gode di maggior tempo libero dal lavoro

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 25 Agosto 2025 10:03

Vivere all’estero, la classifica dei Paesi con più (e meno) giorni di ferie
iStock
L'Austria è il Paese in Europa con più giorni di ferie

Quando pensiamo alle vacanze, la nostra fantasia corre veloce: c’è chi sogna di affondare i piedi nella sabbia di un’isola mediterranea, chi preferisce perdersi tra i vicoli di una capitale europea e chi, invece, trova il vero lusso nel restare a casa, rallentando i ritmi. Ma la domanda che conta davvero è un’altra: quanti giorni abbiamo a disposizione per farlo?

Quello che oggi è considerato da molti un diritto che viene dato per scontato, in passato è stato al centro di numerose battaglie sociali. In Italia, l’anno del cambiamento è il 1927, quando la Carta del Lavoro introduce la possibilità di accedere a un periodo feriale retribuito dopo un anno di lavoro ininterrotto.

Oggi, che si tratti di un weekend lungo o di due settimane sotto il sole di agosto, quei giorni restano il bene più prezioso per chi ama viaggiare: la chiave che apre la porta a ricordi, scoperte e nuove geografie personali. Il periodo di ferie, però, cambia di Paese in Paese: a raccontarci la situazione è la classifica appena pubblicata da Moorepay dedicata ai Paesi con più e meno giorni di ferie.

E, per la felicità di molti, nella top 10 europea compare anche l’Italia.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.