Ufficio stampa Casa Airbnb aprirà durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Dal 7 al 22 febbraio 2026, periodo in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, nel Capoluogo lombardo aprirà casa Airbnb, un luogo dove milanesi, turisti e appassionati di sport di tutto il mondo potranno immergersi in un palinsesto ricco di attività: dalle Esperienze e Servizi con atleti olimpici e Paralimpici e host locali alle proiezioni in diretta delle competizioni sui maxischermi, accompagnate da bevande calde al mattino e drink in perfetto stile après-ski la sera.

Cosa fare a Casa Airbnb

La casa sarà aperta da mattina a sera e i diversi ambienti si animeranno in base agli eventi della giornata. La Main Lounge è l’ambiente principale, organizzato in diverse zone: uno spazio relax con sedute per prendersi una pausa e seguire le gare, e la Hall, ispirata allo stile dei bar milanesi e dedicata alla degustazione di bevande calde. L’Experience Studio ospita le Esperienze (su prenotazione), dedicate a food, arte, moda e sport. Il Lodge sarà uno spazio multifunzionale, che cambia volto durante la giornata: al mattino sarà dedicato al benessere fisico e mentale, la sera diventerà il fulcro dell’après-ski tra cocktail e air hockey. Immerso nel meraviglioso giardino, questo lodge privato è un club dentro il club, un rifugio nascosto che invita gli ospiti a staccare dalla routine e immergersi in un mondo di calore, stile ed eleganza. Ispirato all’atmosfera di Cortina e al rituale dell’après-ski, lo spazio reinterpreta il classico rifugio di montagna. Infine, il Garden sarà il giardino urbano milanese durante le Olimpiadi, dove trascorrere una piacevole serata tra amici con DJ set e una pista da curling che invita gli ospiti a scoprire questo sport per noi inedito.

Incontri con 15 atleti olimpici

L’indirizzo di via Senato, nel centro di Milano, è l’occasione per conoscere da vicino 15 atleti olimpici e paralimpici che, insieme al altrettanti host locali trasformeranno ogni visita in un’esperienza autentica, permettendo di scoprire storie, passioni e tradizioni direttamente da chi le vive ogni giorno. Saranno otto gli atleti protagonisti di Esperienze esclusive e in una veste inedita: tra questi, la leggenda dello sci alpino italiano Deborah Compagnoni, che guiderà una cooking experience dedicata ai piatti tipici della Valtellina, la sua regione; Omar Visintin, specialista in snowboard cross offrirà sessioni di allenamento; Francesca Porcellato racconterà il mondo degli atleti paralimpici; il campione di curling canadese Brent Laing, la sciatrice di freestyle Zoe Atkin, ma ci saranno alti personaggi che proporranno esperienze davvero memorabili. Come lo chef tristellato Norbert Niederkofler che, il 22 febbraio all’ora di pranzo, guiderà un’Esperienza gastronomica esclusiva, per un gruppo ristretto di dieci partecipanti dedicata a “Cook The Mountain”.

Anche gli host saranno protagonisti di attività legate allo sport e ad altre esperienze creative come le sessioni di fitness, i workshop di corsetteria, un corso di stampa artigianale, food tour di Milano, tour guidato del Duomo ecc.