Le offerte delle compagnie aeree per volare a prezzi bassissimi

Fonte: iStock Le migliori offerte delle compagnie aeree

Abbiamo atteso a lungo questo momento, e ora non possiamo proprio farci sfuggire l’occasione di inaugurare il nuovo anno prenotando la prossima vacanza. Questo è infatti il momento migliore, viste le tante offerte lanciare dalle compagnie aeree: organizzando ora un bel viaggio, possiamo sfruttare le tariffe imbattibili che sono disponibili solo in questo periodo per volare in Europa e nel mondo intero. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Big Orange Sale, l’offerta di easyJet

Voglia di vacanze? Con easyJet, c’è solo l’imbarazzo della scelta: la promozione Big Orange Sale, dedicata ai passeggeri italiani, è il modo con cui la compagnia aerea vuole celebrare l’inizio del nuovo anno. Prenotando adesso un volo verso le più belle destinazioni europee del network, si può usufruire di uno sconto del 20%. Dalla Grecia alle Baleari, passando per le più suggestive città d’arte tutte da scoprire, possiamo regalarci una vacanza da sogno o semplicemente un city break per lasciarci lo stress alle spalle.

Ma dobbiamo affrettarci: sono disponibili solamente 250mila posti, e si può prenotare fino alla mezzanotte di lunedì 23 gennaio 2023. Avremo poi tutto il tempo per goderci la nostra meritata vacanza, dal momento che l’offerta copre i voli in partenza tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2023.

ITA Airways, per una vacanza da sogno

Nella sua veste rinnovata, ITA Airways ha in serbo delle tariffe strepitose per i suoi passeggeri: prenotando entro il 25 gennaio 2023, possiamo viaggiare in Italia e nel mondo sfruttando delle offerte davvero interessanti. Qualche esempio? Da Catania a Milano, il volo costa appena 39 euro: niente di meglio per tuffarsi tra le vie dello shopping o per visitare gli splendidi musei di cui la città è ricca.

Da Roma si può invece raggiungere la coloratissima Barcellona a soli 79 euro (andata e ritorno), l’ideale per una pausa primaverile in attesa delle vacanze estive. E a proposito di estate: chi ama le mete esotiche non può certo lasciarsi sfuggire l’occasione di un viaggio alle Maldive. Grazie ai numerosi collegamenti da tutta Italia, si può volare verso Malé a partire da soli 699 euro (andata e ritorno, tutto incluso). L’offerta è disponibile per voli in partenza dal 18 gennaio al 26 giugno 2023.

Aer Lingus, la promozione per volare in Irlanda

L’Isola di Smeraldo è indiscutibilmente una delle destinazioni più suggestive di tutta Europa: dalle sconfinate distese verdi alle ripide scogliere a picco sul mare, passando per la misteriosa aura dei suoi castelli e per l’inimitabile fascino della sua capitale. E con Aer Lingus, l’Irlanda è ancora più vicina. Perché non approfittarne?

La compagnia aerea inaugura la sua prima offerta dell’anno pensando proprio ai tanti viaggiatori che vogliono andare alla scoperta di questa splendida meta, proponendo uno sconto fino al 25% su tutti i voli diretti a Dublino. Per aderire alla promozione, abbiamo tempo solamente fino al 16 gennaio 2023: è dunque il momento di organizzare la prossima vacanza primaverile (l’offerta permette di viaggiare dal 1° febbraio al 15 giugno 2023).

Real Deal Days, le tariffe imbattibili di KLM

Anche KLM vuole iniziare alla grande il nuovo anno, accompagnando i suoi passeggeri verso le più belle destinazioni intorno al mondo. I Real Deal Days hanno già avuto inizio: dal 5 al 25 gennaio 2023, possiamo prenotare la nostra prossima vacanza alla scoperta di località incantevoli ed esotiche. Ad esempio, da Milano possiamo raggiungere New York a partire da soli 340 euro, viaggiando in Economy.

Per chi vuole invece concedersi un’esperienza extra lusso, c’è la Business Class con offerte da non perdere: come la rotta Milano-Rio De Janeiro da 1.628 euro, o la rotta Milano-Aruba da 2.129 euro. Tutte le tariffe (sia Economy che Business) sono comprensive di volo andata/ritorno, tasse e supplementi. La promozione è valida per viaggiare fino al 30 giugno 2023.

I prezzi super scontati di Air France

C’è ancora tempo per organizzare la prossima vacanza con Air France. La compagnia aerea ha lanciato una nuova promozione di inizio anno per sorprendere i suoi passeggeri con tariffe incredibili. Qualche esempio? Dagli aeroporti di Venezia, Napoli e Firenze possiamo raggiungere la splendida Parigi con soli 109 euro, viaggiando in Economy. Per poter sfruttare qualche comodità in più, c’è invece la Premium Economy: da Milano, si può volare verso Panama a partire dal 779 euro.

E per chi non si accontenta? I prezzi della Business Class sono davvero strepitosi: i biglietti da Milano a L’Avana, ad esempio, costano appena 1.529 euro. Tutte le tariffe sono riferite al volo andata/ritorno. L’offerta è valida solo fino al 2 febbraio 2023 (ad eccezione di Parigi, per cui occorre prenotare entro il 21 gennaio 2023). E si può viaggiare nei periodi compresi tra il 18 gennaio e il 21 luglio e tra il 12 settembre e il 30 novembre 2023.

Le offerte invernali di Cathay Pacific

L’Asia e le sue incredibili meraviglie sono ad un passo da noi: la nuova promozione di Cathay Pacific è l’occasione perfetta per andare alla scoperta di un continente ricco di sorprese che ci attendono. Da oggi è possibile volare dall’aeroporto di Milano Malpensa sfruttando tariffe imperdibili per raggiungere alcune delle città più affascinanti dell’Estremo Oriente. I biglietti per il Giappone partono ad esempio da 925 euro per l’Economy e da 1.129 euro per la Premium Economy. Mentre la rotta Milano-Bangkok ha prezzi scontati: si vola da 779 euro in Economy e da 1.175 euro in Premium Economy.

L’offerta è valida fino al 31 gennaio 2023, per viaggi da effettuarsi tra il 1° febbraio e il 30 novembre 2023. Tutte le tariffe comprendono il volo andata/ritorno, tasse e supplementi inclusi. E c’è anche una sorpresa: entro il 30 aprile 2023, i passeggeri in possesso di una carta d’imbarco Cathay Pacific in transito dall’aeroporto di Hong Kong possono avere uno sconto fino al 40% per accedere alla Plaza Premium Lounge, dove confort e qualità sono di casa.

Qatar Airways, le occasioni imperdibili per volare

Dai paesaggi futuristici del Giappone alla tranquillità incontaminata delle Maldive: con Qatar Airways possiamo arrivare davvero in ogni angolo del mondo. E oggi possiamo farlo a prezzi scontatissimi, grazie alle offerte di inizio anno. La compagnia aerea ha infatti messo a disposizione dei suoi passeggeri alcune tariffe stracciate. È il caso della rotta Milano-Tokyo, i cui biglietti in classe Economy partono da soli 625 euro.

Per prenotare, abbiamo tempo fino al 17 gennaio 2023. Ma possiamo sfruttare l’occasione per viaggiare fino al prossimo 30 novembre 2023 (ad eccezione dei periodi compresi tra il 14 e il 30 luglio e tra il 25 agosto e il 9 settembre). Non c’è proprio tempo da perdere: è ora di iniziare ad organizzare la prossima vacanza.