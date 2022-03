L’offerta Ryanair da prendere al volo (scade oggi)

Per chi desiderasse fare la valigia e partire anche subito, ecco alcuni consigli di viaggio che ci sentiamo di dare, in un momento che, tra pandemia e guerra in Ucraina, non è il più ottimale obiettivamente. Tuttavia, ciò non significa che non ci si possa distrarre visitando una città che ancora non si conosce.

In previsione del weekend, Ryanair ha lanciato una super promozione che scade oggi ma che parte già da domani. Si cono tantissimi biglietti aerei a partire da 14,99 euro (in realtà ci sono anche voli da 4,99 euro ) a tratta verso molte destinazioni, in Italia e in Europa, da prenotare entro mezzanotte per volare dal 17 marzo fino al 30 aprile.

Fuga in Sardegna

Ci sono voli super economici per Alghero, in Sardegna. Questa città non è solamente legata all'idea di estate e di mare, ma proprio perché non si può ancora fare il bagno - forse però si può andare in spiaggia, se il tempo è bello - e non fa troppo caldo per girare merita di essere visitata bene.

La chiamano anche Barceloneta o la piccola Barcellona in quanto in città è diffusa ancora la lingua catalana, parlata da un abitante su cinque, seppur nella variante algherese. La città, che ha un centro storico davvero delizioso, circondato dalle mura di cinta e ricco di interessanti monumenti e di edifici storici. Basta avventurarsi per le strade per rendersi conto dell’eterogeneità degli scenari.

Alghero si trova anche in una posizione ideale per fare escursioni e passeggiate lungo questo tratto di costa sarda, che regala non poche sorprese. Dalle spiagge con sabbia fine e bianchissima alle scogliere con sassi piatti o molto frastagliati, senza tralasciare le immense scogliere a picco sul mare.

Meraviglioso è il promontorio di Capo Caccia, uno dei siti naturalistici principali della zona, dove è stata costituita l’Area naturale marina protetta Capo Caccia – Isola Piana, ricca di grotte ed anfratti, scale lunghissime scavate nella roccia, come la famosa Escala del Cabirol, con i suoi 656 gradini che creano un corridoio da film d’avventura, in una cornice naturalistica paradisiaca. Per gli amanti della spiaggia e delle comodità, tappa quasi obbligata a Stintino è la suggestiva Torre Pelosa che per ora è gratuita, ma d'estate diventa a pagamento.

Weekend a Billund in famiglia

Se volete fare la felicità dei bambini, portateli a Billund, in Danimarca. È famosa in tutto il mondo perché è la città dei Lego. Chi viene qui, viene avvolto nel magico mondo dei mattoncini colorati. Tutta la città ruota intorno a Legoland, il parco dei divertimenti a tema dove sono riprodotti tutti gli oggetti costruiti con i famosi mattoncini e anche i monumenti più celebri d’Europa.

L'altra attrazione in città è il parco acquatico Lalandia, che è al coperto (visto il clima) ed è costruito sotto una grande cupola che garantisce un clima tropicale anche quando fa freddo, all’interno ci sono anche un parco giochi e una pista di pattinaggio.

ma non serve entrare nei parchi Lego per essere immersi nei colori. La stessa Billund è una città molto colorata, basta guardare i suoi edifici, allegri e multicolore come i mattoncini della Lego, che si affacciano sulla riva del fiume.