Fonte: 123rf L'offerta easyJet che dura solo due giorni

La compagnia aerea easyJet ha appena lanciato un’offerta da cogliere al volo: 250mila biglietti aerei scontati del 20% per soli due giorni.

La promozione parte oggi e dura fino alla mezzanotte di domani 26 settembre. Consente di prenotare voli in partenza tra il 1° ottobre e il 20 marzo del 2024.

easyJet vola in Italia, Europa, ma anche in alcuni Paesi del Nord Africa e persino in Medio Oriente e l’offerta è valida su tutti questi voli in partenza dagli scali italiani. Infatti, con questa offerta vale la pena approfittarne per prenotare un volo a medio raggio.

Noi vi consigliamo tre mete: Mar Rosso in Egitto, Israele e Islanda, ed ecco anche spiegato il perché.

Mar Rosso forever

Il Mar Rosso è sempre una buona idea. Le offerte di easyJet sono valide per voli diretti a Sharm el-Sheikh, Hurghada e Marsa Alam. Ed è in quest’ultima località che vi suggeriamo di atterrare per raggiungere uno dei punti più incontaminati del Paese.

È il Parco nazionale di Wadi el Gemal, la “Valle dei cammelli”, che si estende lungo 120 chilometri di costa ed è costituito per due terzi da terra e per un terzo da mare. E che mare. Qui si trova la barriera corallina più intatta di tutto il Mar Rosso, un giardino sommerso, vero e proprio paradiso delle immersioni. Al confronto, il reef di Sharm el-Sheikh non è niente, racconta chi ha avuto la fortuna di perlustrare entrambi i fondali.

Mante, murene, tartarughe, pesci Napoleone, pesci Palla, delfini, squali balena e persino dugonghi: il parco ospita un centinaio di specie marine e 7.660 ettari di piante che ne popolano i fondali.

Le bellezze non finiscono qui. All’interno del reef si formano delle piccole piscine naturali con il fondo sabbioso, habitat naturale di numerose specie, e, al largo, in mezzo al nulla, si vedono affiorare alcuni sandbank: sono le Hamata Islands, isole di sabbia bianchissima, anche chiamate le Maldive egiziane – su cui è vietato l’approdo (tranne a qualche fortunato che è qui a raccontalo) – che sono diventate ormai il paradiso degli uccelli e dei birdwatcher. Non solo mare, però.

Come abbiamo detto, qui c’è soprattutto deserto: roccioso, con colline, montagne, sentieri, percorsi di trekking e per le fat bike (discipline da praticare la mattina presto quando non fa ancora troppo caldo!). Sono tantissime le attività che riserva questo luogo apparentemente vuoto e disabitato. In realtà, vi crescono ben 140 specie di piante e arbusti. Basta che piova per un giorno che, da arida, la terra si colori di verde per mesi. E poi, gazzelle, stambecchi, volpi, falchi e vari tipi di rettili e insetti (anche gli scorpioni, ovviamente).

Nascosti tra i wadi ci sono anche piccoli villaggi beduini, sparsi qua e là. Qui si può provare l’esperienza di una cena nel deserto, dove le notti stellate sono più buie e limpide che mai, grazie alla mancanza di inquinamento luminoso a cui noi non siamo affatto abituati.

Le meraviglie di Israele

Ci sono offerte della compagnia low cost anche verso l’aeroporto di Tel Aviv, una splendida città di mare e una delle mete preferite dai giovani per i suoi quartieri, i locali notturni, lo street food, ma anche perché da qui è facile raggiungere altre destinazioni del Paese, come Gerusalemme, il deserto del Negev e i meno noto Parco Nazionale Timna, il Mar Morto e i numerosi siti storici e archeologici.

Israele è un Paese che vanta delle incredibili eccellenze. Oltre a esserci la città più antica del mondo, vi si trova il punto più basso al mondo sulla terraferma, il Mar Morto, 400 metri sotto il livello del mare, e il più grande cratere erosivo al mondo, il Cratere Ramon.

Se volete fare un tour fuori rotta, il nostro consiglio è di visitare la Galilea, una delle regioni più affascinanti e belle di Israele. Situata nella parte settentrionale del Paese, è una zona ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Conosciuta come il luogo in cui si svolsero molti degli eventi biblici, come Nazareth, Cafarnao e il Lago di Tiberiade, attrae per i suoi siti storici e il paesaggio lussureggiante e rigoglioso. Il territorio offre un’ampia varietà di riserve naturali, parchi, come le alture del Golan, e anche luoghi dove rilassarsi.

Tra imponenti montagne e morbide colline, questa regione è rinomata anche per i suoi pregiati vigneti.

Islanda, terra di fuoco e ghiaccio

Poiché un viaggio in Islanda è ancora piuttosto costoso, quando capitano delle offerte come questa non bisogna farsele scappare.

Se c’è un Paese – vicino – che affascina questo è proprio l’Islanda. Qui la natura la fa da padrona, gli abitanti, a parte la Capitale Reykjavík, sono pochissimi nel resto dell’isola praticamente incontaminata.

Per chi parte già quest’autunno c’è la possibilità di assistere a uno degli spettacoli più belli che Madre Natura ci possa regalare: l’aurora boreale.

Ma l’Islanda è rinomata per i suoi paesaggi drammatici, modellati dalle forze della natura. Dalle spiagge di sabbia nera, come quella di Reynisfjara, ai profondi fiordi, alle montagne di ghiaccio, i crateri e i deserti vulcanici, la natura islandese è primordiale ed è lo sfondo perfetto per fotografi e amanti dell’avventura.

Non avete idea di quanto sia incredibile Breiðamerkursandur, la cosiddetta spiaggia dei diamanti, o le altissime cascate come Seljalandsfoss o Gullfoss o ancora le numerose piscine di acque calde che s’incontrano di tanto in tanto (e non c’è soltanto la Laguna Blu) e i geyser bollenti che improvvisamente zampillano dalla terra roboante, come quello più famoso di Strokkur. E potremmo andare avanti all’infinito.