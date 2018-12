Nel sottosuolo di Tel Aviv si nasconde un luogo imperdibile

editato in: da

Se cercate una meta dove andare sicuramente a divertirvi, scegliete Tel Aviv.

La città più trendy d’Israele vi aspetta, con le sue migliaia di bar, locali, discoteche, rooftop bar e chiringuito sulla spiaggia.

Ogni quartiere, angolo, mercato, edificio, tetto, ex fabbrica, ex cinema, ex negozio oggi ospita un locale dove andare dalla colazione al drink notturno. È Tel Aviv la nuova patria della movida.

Tra i nuovi locali inaugurati di recenti ce n’è uno davvero speciale: il Whiskey Bar & Museum. Un locale sotterraneo che è bar, ristorante e anche museo.

Si trova sotto al Templer Tunnel, la galleria dei Templari, in un locale che nel 1800 ospitava un’enoteca e che poi era stato occupato dall’intelligence israeliana, il Mossad.

La galleria era stata costruita proprio dai Cavalieri Templari arrivati qui da Gerusalemme. È lunga 350 metri e si estende dalla fortezza templare, a Ovest della città, fino al porto che si trova a Est. Lungo il percorso attraversa il Quartiere Pisano e, in passato, era un passaggio sotterraneo strategico, che univa il palazzo con il porto.

La parte inferiore della galleria è stata scavata nella pietra naturale, mentre quella superiore è fatta di pietre tagliate e, al di sopra, c’è una volta a forma di mezza botte. Per secoli è rimasta nascosta. Fu scoperta solo nel 1994 e, dopo i lavori di messa in sicurezza, è stata aperta alle visite del pubblico nel 1999.

Il Whiskey Bar & Museum espone ben mille etichette di whiskey scozzese e whisky irlandese (lo spelling è diverso), ma anche proveniente da ogni parte del mondo, comprese India e Cina. Come avviene nei ristoranti, si può cenare abbinando un tipo di whiskey diverso a ogni portata.

Per chi desidera imparare di più su questo antichissimo distillato, nel bar si tengono dei workshop con professionisti internazionali.

Che siate amanti del whiskey oppure no, questo luogo nascosto nel sottosuolo di Tel Aviv è assolutamente da vedere.