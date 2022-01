Offerta 2×1 per volare in tutta Europa. Scade oggi

Ryanair ha lanciato una nuova offerta: acquistando un biglietto entro la mezzanotte di oggi 26 gennaio si ha diritto a un altro biglietto aereo gratuito. La promozione 2×1 è decisamente allettante e fa venire voglia di pensare alle prossime mete dove fare un viaggio.

Le destinazioni in offerta sono in tutta Europa per volare per tutto il mese di febbraio e ci sono biglietti aerei a partire da meno di 9 euro a tratta.

Tante le mete allettanti per una vacanza lunga o breve che sia, purché si possa finalmente partire serenamente. Dal 1° febbraio non sarà più necessario sottoporsi a un tampone per tornare in Italia, quindi viaggiare diventerà molto più semplice e soprattutto meno stressante. Restano in vigore, tuttavia, le eventuali misure disposte dai singoli Paesi dove si sceglie di andare.

Si torna a Londra

Tra le mete che sicuramente ci sentiamo di consigliarvi c’è sicuramente Londra, Anche il Regno Unito ha allentato le misure d’ingresso, non sarà più necessario sottoporsi al Day-2 Test una volta arrivati nel Paese. E quanta voglia avevamo di tornarci? Quante cose sono cambiate negli ultimi due anni? Il posto migliore dove andare per respirare l’atmosfera londinese è sicuramente Camden Town, uno dei quartieri più vivaci. In quest’area situata a Nord della Capitale si respira un’atmosfera alternativa e i suoi bar hanno accolto alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale. Le bancarelle del Camden Market, che si snoda lungo il Regent’s Canal, e che in realtà comprende una serie di mercati che si susseguono l’uno dopo l’altro, sono una gioia per gli occhi, tra abbigliamento punk e tatuatori di strada. tappa obbligata qui a Camden è lo Stables Market, dove si trova la statua commemorativa di Amy Winehouse originaria di questo quartiere.

Da non perdere è anche Primrose Hill, dove sembra di essere in un villaggio anziché nella City, con grandi terrazze vittoriane e villette a schiera in stile Regency color viola pastello. Il parco che si trova proprio in cima alla collina ha una vista panoramica su tutto Regent’s Park e sull’intera città. Da qui si scorgono anche la St Paul’s Cathedral e le Houses of Parliament e molte altre icone di Londra. Un tuffo al cuore.

Vienna d’inverno

Un’altra meta raggiungibile con i voli low cost di Ryanair è Vienna. È importante tenere presente che per viaggiare in Austria è necessario essere in possesso del Green Pass ottenuto con il doppio vaccino. Detto questo, questa città d’inverno è bellissima, anche se le luminarie natalizie sono ornai spente da un po’. Giardini invernali, piste di pattinaggio sul ghiaccio e gli storici caffè dove gustare la vera Sacher fanno dell’inverno qui un’esperienza da non perdere, anche per una vacanza in famiglia.

A Vienna si contano all’incirca 990 tra parchi e giardini. Secondo una ricerca condotta da Resonance Consultancy, è “la più verde metropoli al mondo”. Una visita al parco della Reggia di Schönbrunn, dei giardini dello Stadtpark o del roseto nei giardini del Volksgarten, è un’esperienza indimenticabile anche d’inverno. Specie se c’è la neve o se sta nevicando.

I caffè viennesi, poi, sono sempre stati un punto d’incontro per menti brillanti e creative. E Vienna vanta ben 2.240 caffè, aperti tutto l’anno. D’inverno sono un piacevolissimo rifugio per ripararsi dal freddo o anche un bel posto dove fare una pausa dopo aver visitato un museo. Nel 2011, la tradizionale cultura della caffè viennese è stata inclusa nella lista dei Patrimoni culturali dell’Unesco.