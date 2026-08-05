L’ex Nauru cambia ufficialmente nome e diventa Repubblica di Naoero: una scelta legata alla lingua, alle origini e al recupero dell’identità nazionale

iStock Ewa Beach, Ronave, Nauru

Nel cuore dell’Oceano Pacifico, uno degli Stati più piccoli del pianeta ha appena compiuto una scelta destinata a entrare nella sua storia. Nauru ha infatti deciso di tornare al nome tradizionale di Repubblica di Naoero, un cambiamento che va ben oltre una semplice questione formale.

Dietro questa decisione si nasconde il desiderio di recuperare la propria identità culturale, valorizzare la lingua nazionale e prendere ulteriormente le distanze dall’eredità del periodo coloniale. Un gesto simbolico che segue la strada già intrapresa da altri Paesi negli ultimi anni e che racconta quanto un nome possa rappresentare il legame con le proprie radici.

Da Nauru a Naoero

Con circa 12.000 abitanti, la Repubblica di Naoero è il terzo Paese meno popoloso del mondo, preceduto soltanto da Tuvalu e dalla Città del Vaticano. Situata nell’Oceano Pacifico meridionale, a oltre 3.000 chilometri dall’Australia e a circa 1.250 chilometri dalle Isole Salomone, questa minuscola isola-Stato ha ufficializzato il ritorno alla sua denominazione originaria.

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La decisione è stata annunciata dal presidente David Adeang, che ha spiegato come il nuovo nome rispecchi fedelmente la pronuncia e l’ortografia della lingua nazionale. Anche gli abitanti assumeranno una nuova denominazione, diventando i dei-Naoero, mentre il codice internazionale del Paese passerà da NRU a NRO.

Secondo il governo, il nome “Nauru” si era diffuso principalmente perché risultava più semplice da pronunciare per gli stranieri rispetto a quello tradizionale. Oggi, invece, la scelta di recuperare Naoero rappresenta la volontà di restituire piena dignità al patrimonio linguistico e culturale dell’isola.

Il cambiamento è stato approvato dal Parlamento attraverso il previsto iter costituzionale con due votazioni favorevoli. In un primo momento era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di indire un referendum, ma dopo un ampio confronto politico si è ritenuto che non fosse necessario, poiché il nome Naoero non era mai realmente scomparso dalla vita del Paese.

Guardare al futuro senza dimenticare il passato

La storia di questa piccola nazione è profondamente legata alle vicende del colonialismo. Dopo essere stata colonizzata dalla Germania, l’isola passò sotto amministrazione australiana fino a ottenere l’indipendenza nel 1968.

Negli anni Settanta visse un periodo di grande prosperità grazie all’estrazione dei fosfati, risorsa che rese il Paese tra i più ricchi del Pacifico. Tuttavia, con il progressivo esaurimento dei giacimenti e il crollo del settore, negli anni Novanta l’economia entrò in una grave crisi.

Oggi la Repubblica di Naoero deve affrontare una nuova sfida: l’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. Essendo un basso atollo corallino, è considerata una delle nazioni più vulnerabili al mondo agli effetti dell’erosione costiera e dell’avanzata dell’oceano. Per questo motivo il governo sta cercando investimenti attraverso un programma di cittadinanza a pagamento, destinato a finanziare il trasferimento di abitazioni e infrastrutture.

Il ritorno al nome tradizionale si inserisce così in un percorso più ampio di riaffermazione dell’identità nazionale. Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni anche altri Stati hanno modificato la propria denominazione ufficiale per recuperare nomi storici o rafforzare la propria immagine internazionale.

Tra gli esempi più noti ci sono Eswatini, che ha sostituito Swaziland, Türkiye al posto di Turchia e Czechia come forma breve della Repubblica Ceca. Nel caso di Naoero, però, il significato è soprattutto culturale: un modo per riaffermare il proprio patrimonio e inaugurare una nuova fase di orgoglio nazionale.