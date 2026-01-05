iStock Il Palazzo Reale di Genova

Il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali saranno aperti in tutta Italia, con molte strutture che differiscono la consueta chiusura settimanale del martedì proprio per offrire un’occasione di visita speciale nel periodo delle festività.

Per i visitatori è sempre consigliato controllare orari e modalità di ingresso aggiornati sui canali ufficiali prima di recarsi in loco. Questa giornata rappresenta un’opportunità unica per vivere la cultura italiana in un clima festivo e per scoprire capolavori artistici, architetture storiche e collezioni uniche.

Ecco una selezione, da Nord a Sud, di siti aperti per l’Epifania 2026.

Nord Italia: un viaggio tra arte e storia

Nel Nord Italia, il 6 gennaio si offre l’occasione perfetta per scoprire alcuni dei musei e palazzi più iconici della regione. A Milano, il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera aprono le loro porte ai visitatori, permettendo di ammirare capolavori del Rinascimento e dell’arte moderna.

Spostandosi verso Genova e Mantova, rispettivi palazzi storici come il Palazzo Reale e il Palazzo Ducale offrono tour immersivi tra sale affrescate e arredi d’epoca, un vero e proprio tuffo nella storia sabauda e rinascimentale.

Anche i giardini storici e le aree archeologiche, come quella di Concordia Sagittaria, completano un itinerario che unisce arte, storia e paesaggio.

Per chi ama le esperienze culturali originali, il Nord Italia propone inoltre altri musei magari meno conosciuti (come il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli e il Museo nazionale Collezione Salce a Santa Margherita) ma ricchi di fascino, perfetti per chi vuole esplorare angoli insoliti della tradizione artistica italiana.

iStock

Centro Italia: tra collezioni d’arte e meraviglie archeologiche

Nel Centro Italia, la festività dell’Epifania diventa un’occasione per visitare alcune delle più prestigiose collezioni d’arte del paese. A Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica, come Palazzo Barberini e Galleria Corsini, insieme alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, accolgono i visitatori per un’immersione tra pittura, scultura e arte contemporanea.

Non lontano dalla capitale, le ville storiche di Tivoli, come Villa Adriana e Villa d’Este, permettono di scoprire esempi incredibili di cultura e architettura dichiarati patrimonio dell’umanità.

Anche i musei archeologici delle Marche, come il MAN di Ancona e il Museo archeologico nazionale di Arcevia (AN), offrono esperienze culturali adatte a tutta la famiglia.

iStock

Sud Italia: bellezza e patrimonio culturale

Il Sud Italia si distingue per l’ampia varietà di siti aperti il 6 gennaio, dai grandiosi palazzi storici ai parchi archeologici.

La Reggia di Caserta permette di passeggiare tra gli appartamenti reali e i magnifici giardini, mentre il Parco Archeologico di Pompei offre uno straordinario viaggio nella vita quotidiana dell’antica città romana.

Sempre in Campania, la Certosa di San Lorenzo (SA) e il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (SA) raccontano storie di arte e spiritualità, mentre in Puglia e Sardegna castelli, musei e complessi storici come quelli di Bari (Castello Svevo) e Cagliari (Musei nazionali) offrono un’esperienza culturale completa.

Tra architettura, archeologia e arte, il Sud celebra l’Epifania aprendo le sue meraviglie a tutti i visitatori, rendendo la giornata non solo un’occasione di svago, ma anche un momento di arricchimento culturale per grandi e piccoli.