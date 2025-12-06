Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock La magia del Natale a Praga

Mentre l’inverno porta con sé profumi, luci e rituali che segnano l’attesa del Natale, cresce anche il desiderio di vivere la magica atmosfera in viaggio. Dalle capitali europee ricche di storia ai paesaggi nordamericani da cartolina, il 2025 si preannuncia un anno ideale per chi vuole trascorrere le Festività alla scoperta di tradizioni, mercatini e usanze locali.

La classifica elaborata da PrivacyJournal si basa sull’analisi comparata dei dati di Tripadvisor e Kayak, con quattro criteri decisivi: il numero di tour natalizi disponibili, le tariffe orarie medie, l’offerta linguistica e il costo degli alloggi nel mese di dicembre. Ne emerge una panoramica che racconta non solo la popolarità delle destinazioni, ma anche il loro modo inconfondibile di interpretare lo spirito natalizio.

Decimo posto: Roma

Roma conquista il decimo posto grazie a un Natale che unisce la dimensione spirituale con la tradizione popolare: i tour conducono tra chiese e piazze illuminate, soffermandosi sui presepi artistici custoditi nelle basiliche e sui riti che culminano nella celebre messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro. Anche l’accensione dell’albero in Piazza San Pietro è uno dei momenti più attesi.

Tra le curiosità più affascinanti spicca il Mercato della Befana di Piazza Navona.

Nono posto: Copenaghen

Nella capitale danese, il Natale assume toni ovattati e luminosi che incarnano alla perfezione l’idea di hygge, quella sensazione di calore e intimità tanto cara alla cultura locale, e i Giardini di Tivoli ne rappresentano il fulcro: durante l’Avvento si trasformano in un mondo sospeso nel tempo, ricco di luci, decorazioni e spettacoli. I tour guidano includono mercatini illuminati da candele, pasticcerie che preparano æbleskiver appena sfornati ed eleganti botteghe dove si può osservare l’antica arte del ritaglio della carta.

Tivoli conserva anche una tradizione curiosa: si racconta che proprio una visita qui, nel 1951, abbia ispirato Walt Disney nella progettazione di Disneyland. Ancora oggi, la parata natalizia della Guardia di Tivoli rievoca quel fascino vintage, con ragazzi in uniforme che percorrono il parco illuminato intonando melodie natalizie.

Ottavo posto: Québec City

iStock

Québec City è forse la città nordamericana che più evoca l’immaginario europeo del Natale, grazie alle architetture storiche e al paesaggio innevato.

Gli itinerari dei tour natalizi includono spesso esperienze all’aperto, dalle passeggiate in carrozza per le strade imbiancate alla visita dell’Ice Hotel, una struttura interamente costruita in ghiaccio che incanta ogni anno migliaia di visitatori. Durante le festività, le Pianure di Abraham si trasformano in un immenso parco invernale, con piste da sci, scivolate di ghiaccio e percorsi illuminati.

Settimo posto: Budapest

Budapest celebra il Natale con un ventaglio di esperienze su entrambi i lati del Danubio, con mercatini storici, luci scintillanti e la tradizione delle terme all’aperto.

Uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario è la “Festa dell’Avvento” nella Basilica di Santo Stefano, dove proiezioni luminose tridimensionali animano la facciata raccontando storie natalizie e leggende tradizionali.

Sesto posto: Praga

iStock

Praga è una delle città europee che meglio incarna l’estetica invernale: le torri gotiche, i ponti e le piazze barocche sembrano realizzati apposta per essere ammirati alla luce soffusa del Natale. I tour guidati puntano proprio a valorizzare tale dimensione fiabesca, tra degustazioni di trdelník e vin brulé e soste nelle botteghe dove gli artigiani lavorano il vetro e costruiscono marionette.

Un simbolo irrinunciabile delle Festività qui è l’albero di Natale installato in Piazza della Città Vecchia, proveniente ogni anno dalle foreste del Paese: la cerimonia dell’accensione, accompagnata da canti tradizionali, segna l’inizio della stagione festiva.

Quinto posto: Strasburgo

Strasburgo rivendica da sempre il suo ruolo di capitale del Natale in Francia, una reputazione che affonda le radici nel 1570, anno di nascita del celebre mercatino. Dal Christkindelsmärik ai quartieri che ospitano mercatini dedicati a progetti solidali, la città si veste di luci e profumi.

L’albero di Natale di Place Kléber, uno dei più imponenti d’Europa, è uno dei suoi simboli più celebri, con una struttura che può sfiorare i 30 metri di altezza e illuminare l’intero centro.

Quarto posto: Zagabria

iStock

La capitale croata si è fatta strada nel panorama natalizio europeo grazie a un’interpretazione calorosa e vivace delle Festività: i tour si concentrano soprattutto sulla Città Alta, con percorsi panoramici che si affacciano sulla città illuminata. L’atmosfera è arricchita da tradizioni croate e degustazioni che introducono alla gastronomia regionale.

Zagabria ha guadagnato visibilità soprattutto dopo essere stata eletta per tre anni consecutivi (dal 2016 al 2018) miglior mercatino di Natale d’Europa.

Terzo posto: Norimberga

Norimberga è sinonimo di Natale tradizionale tedesco e il suo mercato è tra i più famosi al mondo: i tour natalizi permettono di esplorare un centro storico che durante le Feste sembra trasformarsi in un piccolo villaggio medievale. Cuore pulsante della tradizione natalizia è il Christkindlesmarkt, che da oltre quattro secoli rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del periodo.

L’apertura ufficiale è affidata al prologo del Christkind, interpretato ogni due anni da una giovane donna che, con abiti dorati e corona scintillante, dà il via alla stagione festiva di fronte a una folla che può superare i due milioni di visitatori.

Secondo posto: Amsterdam

Amsterdam porta il Natale sul filo dell’acqua, con tour che spesso includono crociere tra i canali costeggiati da case illuminate. La città unisce tradizione e innovazione e propone esperienze che spaziano dalle degustazioni di dolci tipici come oliebollen e speculaas ai percorsi tematici tra i quartieri storici adornati da installazioni luminose.

Primo posto: Londra

iStock

Londra domina la classifica grazie alla sua capacità di trasformarsi in una gigantesca scenografia natalizia con esperienze su misura: dai tour che esplorano i mercatini di ispirazione vittoriana alle visite guidate in palazzi storici dalle decorazioni raffinate e ambientazioni d’epoca.

Le decorazioni di Covent Garden, l’albero di Trafalgar Square e le luminarie di Regent Street sono solo alcuni dei luoghi che contribuiscono a creare un’atmosfera festiva senza pari.