Le migliori crociere del mondo: tutti i premi

Conosciuti anche come gli “Oscar” dell’industria del turismo statunitense, i Travvy Awards premiano annualmente le migliori destinazioni, tour operator e aziende di turismo/viaggio, in base al voto dei dirigenti senior dell’industria del turismo. Quest’anno oltre 90.000 professionisti del turismo hanno preso parte alla votazione, esprimendo le loro preferenze in 140 categorie.

Tra queste categorie c’è anche quella che premia le migliori compagnie da crociera che, nello scorso anno, sono tornate a salpare i mare con una capacità ridotta e nuovi piani per fornire un’assistenza ottimale durante la pandemia di Covid-19. Quest’anno sono stati espressi più di 100.000 voti per determinare i vincitori dei Travvy Awards 2021.

Curiosi di sapere le compagnie e le navi più premiate? Ecco un riassunto dei vincitori.

Le migliori compagnie da crociera

La categoria premia le migliori compagnie da crociera in diversi parti del mondo, distinguendo tra navi di media e grande portata, ma prende in considerazione anche le sfide che le compagnie hanno dovuto affrontare in questo periodo, soprattutto sul fronte assistenza. Celebrity Cruises, Princess Cruises e Viking Cruises risultano i nomi più premiati in questa edizione.

Migliore compagnia da crociera sotto le 500 cabine : Regent Seven Seas Cruises vince l’oro come migliore compagnia di crociere di quest’anno, seguita da Seabourn e Silversea Cruises;

: Regent Seven Seas Cruises vince l’oro come migliore compagnia di crociere di quest’anno, seguita da Seabourn e Silversea Cruises; Migliore compagnia da crociera con meno di 1.000 cabine : Holland America Line porta a casa la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociera con meno di 1.000 cabine. Sul podio anche Viking River Cruises e Oceania Cruises;

: Holland America Line porta a casa la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociera con meno di 1.000 cabine. Sul podio anche Viking River Cruises e Oceania Cruises; Migliore compagnia da crociera per l’assistenza fornita durante la pandemia : Royal Caribbean International. Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises hanno entrambe ricevuto una medaglia d’argento. La Viking Ocean Cruises ha conquistato il bronzo. Viaggiare in piena sicurezza resterà una priorità anche per tutto il 2022;

: Royal Caribbean International. Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises hanno entrambe ricevuto una medaglia d’argento. La Viking Ocean Cruises ha conquistato il bronzo. Viaggiare in piena sicurezza resterà una priorità anche per tutto il 2022; Miglior compagnia da crociera europea : Celebrity Cruises ha conquistato l’oro come migliore compagnia di crociere in Europa, seguita da Viking Ocean e Princess Cruises;

: Celebrity Cruises ha conquistato l’oro come migliore compagnia di crociere in Europa, seguita da Viking Ocean e Princess Cruises; Migliore compagna da crociera asiatica : Royal Caribbean International vince l’oro come migliore compagnia asiatica, mentre Silversea Cruises e Princess Cruises si posizionano al secondo posto, seguite da Crystal Cruises;

: Royal Caribbean International vince l’oro come migliore compagnia asiatica, mentre Silversea Cruises e Princess Cruises si posizionano al secondo posto, seguite da Crystal Cruises; Migliore compagnia da crociera centro e sudamericana : Princess Cruises è la vincitrice di questa categoria, seguita da MSC Crociere, che proprio in questi giorni inaugura la nuova ammiraglia, e Holland America Line;

: Princess Cruises è la vincitrice di questa categoria, seguita da MSC Crociere, che proprio in questi giorni inaugura la nuova ammiraglia, e Holland America Line; Migliore compagnia da crociera caraibica : Royal Caribbean International vince di nuovo l’oro come migliore compagnia di crociere ai Caraibi di quest’anno. Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises guadagnano entrambe l’argento. Carnival Cruise Line porta a casa il bronzo;

: Royal Caribbean International vince di nuovo l’oro come migliore compagnia di crociere ai Caraibi di quest’anno. Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises guadagnano entrambe l’argento. Carnival Cruise Line porta a casa il bronzo; Migliore compagnia da crociera in Alaska : Princess Cruises vince la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere di quest’anno per gli itinerari in Alaska. Dietro di lei Holland America e NCL;

: Princess Cruises vince la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere di quest’anno per gli itinerari in Alaska. Dietro di lei Holland America e NCL; Migliore compagnia da crociera hawaiana : NCL esce vincitrice da questa categoria, seguita da Princess Cruises l’argento e Carnival Cruise Line;

: NCL esce vincitrice da questa categoria, seguita da Princess Cruises l’argento e Carnival Cruise Line; Migliore compagnia da crociera Australia/Nuova Zelanda/Sud Pacifico : Celebrity Cruises si è guadagnata la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere di quest’anno in l’Australia, la Nuova Zelanda e il Sud Pacifico. Royal Caribbean International porta a casa l’argento, Princess Cruises e Paul Gauguin Cruises il bronzo.

: Celebrity Cruises si è guadagnata la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere di quest’anno in l’Australia, la Nuova Zelanda e il Sud Pacifico. Royal Caribbean International porta a casa l’argento, Princess Cruises e Paul Gauguin Cruises il bronzo. Miglior sito web di una compagnia di crociere : Celebrity Cruises porta a casa la medaglia d’oro per avere il sito web migliore e più intuitivo dell’anno. Ma anche NCL, Royal Carribean e MSC Crociere sono state premiate per i loro portali. In particolare MSC ha recentemente lanciato il nuovo profilo Instagram, ricco di inaspettate sorprese;

: Celebrity Cruises porta a casa la medaglia d’oro per avere il sito web migliore e più intuitivo dell’anno. Ma anche NCL, Royal Carribean e MSC Crociere sono state premiate per i loro portali. In particolare MSC ha recentemente lanciato il nuovo profilo Instagram, ricco di inaspettate sorprese; Il miglior intrattenimento in crociera va a Royal Caribbean International, seguita da Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises;

va a Royal Caribbean International, seguita da Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruises; Migliore compagnia da crociera contemporanea : Royal Caribbean International guadagna un’altra medaglia d’oro per essere la migliore compagnia di crociere contemporanee di quest’anno. A Carnival Cruise va l’argento, mentre NCL riceve la medaglia di bronzo;

: Royal Caribbean International guadagna un’altra medaglia d’oro per essere la migliore compagnia di crociere contemporanee di quest’anno. A Carnival Cruise va l’argento, mentre NCL riceve la medaglia di bronzo; Migliore compagnia da crociera premium : Celebrity Cruises ottiene la medaglia d’oro per essere la migliore compagnia di crociere premium di quest’anno. Princess Cruises riceve una medaglia d’argento e Holland America Line guadagna il bronzo;

: Celebrity Cruises ottiene la medaglia d’oro per essere la migliore compagnia di crociere premium di quest’anno. Princess Cruises riceve una medaglia d’argento e Holland America Line guadagna il bronzo; Migliore compagnia da crociera di lusso : Seabourn vince l’oro come migliore compagnia di crociere di lusso dell’anno. Regent Seven Seas Cruises si classifica seconda, mentre Viking Ocean Cruises, Oceania Cruises e Crystal Cruises si piazzano al terzo posto;

: Seabourn vince l’oro come migliore compagnia di crociere di lusso dell’anno. Regent Seven Seas Cruises si classifica seconda, mentre Viking Ocean Cruises, Oceania Cruises e Crystal Cruises si piazzano al terzo posto; Migliore compagnia da crociera del settore avventura : Celebrity Cruises si conferma come la migliore compagnia delle crociere di spedizione/avventura. Seabourn si conferma con l’argento e Hurtigruten e Ponant ricevono entrambi una medaglia di bronzo;

: Celebrity Cruises si conferma come la migliore compagnia delle crociere di spedizione/avventura. Seabourn si conferma con l’argento e Hurtigruten e Ponant ricevono entrambi una medaglia di bronzo; Migliore compagnia da crociera per famiglie: La medaglia d’oro per la migliore compagnia di crociere per famiglie di quest’anno va a Carnival Cruise Line. Sia Royal Caribbean International che Disney Cruise Line portano a casa una medaglia d’argento. La medaglia di bronzo va a NCL.

Le migliori compagnie da crociere fluviali

Crociere fluviali su alcuni dei fiumi più famosi del mondo, su eccellenti navi da crociera, sono state oggetto di una specifica premiazione. Dall’Africa al Vecchio Continente, fino ai lunghissimi corsi d’acqua americani, ecco i vincitori dell’edizione 2021 dei Travvy Awards, con AmaWaterways che porta a casa la maggior parte dei premi.

Migliore compagnia di crociere fluviali in Africa/Egitto : AmaWaterways ha portato a casa l’oro come migliore compagnia di crociere fluviali in Africa ed Egitto, seguita da Viking River Cruises con l’argento e Uniworld con il bronzo;

: AmaWaterways ha portato a casa l’oro come migliore compagnia di crociere fluviali in Africa ed Egitto, seguita da Viking River Cruises con l’argento e Uniworld con il bronzo; Migliore compagnia US Waterways : American Queen Voyages ha vinto la medaglia d’oro per la migliore compagnia di crociere che solca i corsi d’acqua degli Stati Uniti. Sul podio anche American Cruise Lines e Viking Rivers Cruises;

: American Queen Voyages ha vinto la medaglia d’oro per la migliore compagnia di crociere che solca i corsi d’acqua degli Stati Uniti. Sul podio anche American Cruise Lines e Viking Rivers Cruises; Migliore compagnia di crociere fluviali in Europa : AmaWaterways vince la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere fluviali dell’anno in Europa. Viking River Cruises conquista l’argento e Scenic Luxury Cruises & Tours la medaglia di bronzo;

: AmaWaterways vince la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere fluviali dell’anno in Europa. Viking River Cruises conquista l’argento e Scenic Luxury Cruises & Tours la medaglia di bronzo; Miglior compagnia di crociere fluviali al mondo: AmaWaterways guadagna la medaglia d’oro come migliore compagnia di crociere fluviali di quest’anno, seguita da Viking River Cruises e Uniworld con la medaglia di bronzo;

Le migliori navi da crociera

Servizi d’eccellenza, tecnologia d’avanguardia, innovazione e comfort di prim’ordine accomunano alcune delle navi da crociera più belle al mondo. Una crociera indimenticabile non è solo il merito della destinazione, ma soprattutto delle navi, oggi iperaccessoriate e sempre più spettacolari. I Travvy Awards premiano le migliori del 2021, scelte nei cinque continenti. A farla da padrone sono Regent, AmaWaterways e Celebrity Cruises.