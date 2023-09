Il migliore hotel del mondo è in Italia

Fonte: Getty Images - Ph: Eye Ubiquitous Veduta di Moltrasio, borgo in cui sorge il Luxury Boutique Hotel Passalacqua

Sognate un soggiorno di lusso, in una destinazione incantevole e nel migliore hotel che è possa esistere? Se è così sappiate che non dovete andare troppo lontano perché il migliore albergo del mondo si trova nel nostro Paese. O almeno, questo è ciò che emerge dalla neonata classifica dei World’s 50 Best Hotels stilata dall’esperienza in prima persona di 580 esperti internazionali globetrotters.

Luxury Boutique Hotel Passalacqua: il top del mondo

Il miglior soggiorno possibile lo si può fare presso il Luxury Boutique Hotel Passalacqua, una storica residenza di Moltrasio, un colorato borgo che si specchia nel magnifico Lago di Como, e che sorge in un edificio del 1787. Un albergo neonato come la classifica che l’ha incoronato il top in tutto il nostro pianeta: è stato inaugurato a giugno 2022.

Si tratta di una struttura che non passa inosservata perché, oltre a sorgere in una villa risalente al XVIII secolo, offre spettacolari giardini terrazzati che scendono fino all’acqua, dove i proprietari hanno dato vita a un tesoro di 24 camere con l’atmosfera di una casa privata.

Una villa che ha conquistato tutti persino nel passato perché qui hanno soggiornato personaggi del calibro di Napoleone Bonaparte, Winston Churchill e il compositore Vincenzo Bellini che ne fece la sua dimora e musa per scrivere la sua La Norma e La Sonnambula.

Gli altri hotel premiati

Il Luxury Boutique Hotel Passalacqua si è piazzato davanti ad altri colossi del settore come l’imponente Rosewood Hong Kong (al secondo posto), che sorge nel quartiere artistico e di design Victoria Dockside, e il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, che ha invece conquistato il terzo gradino del podio.

Il nostro Paese conquista anche la nona posizione della classifica con il Four Seasons Firenze, l’Aman Venezia al 14esimo, Le Sirenuse di Positano al 20esimo e Borgo Egnazia a Savelletri in 21esima posizione.

Tra le altre grandi città premiate figurano Londra con quattro strutture da sogno in classifica, Bangkok e Parigi con tre, New York, Hong Kong, Singapore, Tokyo e Marrakech con due.

Possiamo perciò affermare che il nostro Paese esprime grandi performance in provincia, nei piccoli centri, nelle campagne. Una differenza quasi sostanziale con gli altri alberghi presenti in classifica poiché per la maggior parte di loro si trovano in grandi città o centri turistici famosi.

La classifica completa

I quasi 600 votanti di questa nuova e prestigiosa classifica hanno dovuto semplicemente elencare i sette migliori hotel in cui hanno soggiornato negli ultimi 24 mesi in ordine di preferenza. La classifica completa emersa dai risultati ottenuti è la seguente:

Passalacqua, Moltrasio – Lago di Como; Rosewood Hong Kong, Hong Kong; Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok; The Upper House, Hong Kong; Aman Tokyo, Tokyo; La Mamounia, Marrakech; Soneva Fushi, Maldives; One&Only Mandarina, Puerto Vallarta; Four Seasons Firenze, Firenze; Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok; Capella Bangkok, Bangkok; The Calile, Brisbane; Chablé Yucatán, Chocholá; Aman Venice, Venezia; Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park; Claridge’s Londra; Raffles Singapore, Singapore; Nihi Sumba, Wanokaka; Hotel Esencia, Tulum; Le Sirenuse, Positano; Borgo Egnazia, Savelletri; The Connaught, Londra; Royal Mansour, Marrakech; Four Seasons Madrid, Madrid; Aman New York ,New York; The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin; Rosewood São Paulo, San Paolo; Capella Singapore, Singapore; Le Bristol Parigi; Park Hyatt Kyoto, Kyoto; La Réserve Paris; Gleneagles, Auchterarder; Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes; Cheval Blanc, Parigi; Four Seasons Astir Palace, Atene; Soneva Jani, Maldive; The Newt, Bruton; Amangalla, Galle; Hoshinoya Tokyo, Tokyo; Desa Potato Head, Seminyak; Eden Rock, St. Barths; The Siam, Bangkok; Badrutt’s Palace, St. Moritz; Atlantis The Royal, Dubai; The Oberoi Amarvilas, Agra; NoMad London, Londra; The Savoy, Londra; Equinox New York, New York; Six Senses Ibiza, Portinatx; Hôtel de Crillon, Parigi.

Un tripudio europeo, quindi, perché il nostro continente è quello che presenta il maggior numero di strutture in classifica: in totale sono ventuno, seguito dall’Asia che ne piazza diciotto, dal Nord America con sei, l’Africa che ne ha tre ed Oceania e Sud America con uno ciascuno.