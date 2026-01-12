Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF Tra le mete da prenotare sempre quando c'è un'offerta c'è New York

Gennaio è il mese più conveniente dell’anno per prenotare un viaggio. Dopo le festività natalizie, infatti, i prezzi crollano drasticamente e, in particolare sui voli, si trovano le migliori offerte per viaggiare, non per forza subito.

Chi desidera organizzare la vacanza estiva o il prossimo super viaggio – che non è per forza d’estate – lo deve fare ora, quindi, perché tariffe così basse con le compagnie di linea non si troveranno più.

Abbiamo selezionato le migliori offerte di voli a lungo raggio sotto i 500 euro che noi stessi prenoteremmo (qualcuno lo abbiamo già fatto), da un lato per il costo super interessante, dall’altro per la meta che merita assolutamente.

New York a meno di 500 euro

Il volo che sicuramente consigliamo di prenotare sempre quando i prezzi sono convenienti è quello per New York City. Ogni momento è perfetto per fare un giro in questa città che riesce sempre a sorprendere indipendentemente dal numero di volte in cui ci siete andati. Non soltanto ogni volta che andate a Manhattan c’è qualcosa di nuovo da vedere tra grattacieli, rooftop, musei, mostre e attrazioni varie, ma ci so o altri quattro boroughs da visitare, ciascuno con le proprie caratteristiche. Siete mai stati nel Queens, dove si gioca ogni anno il torneo di tennis di Flushing Meadows?

123RF

Se volete capire la vera anima della città multiculturale è qui che dovete venire, tra Jackson Heights, dove si respira aria orientale, a Jamaica, il nome la dice lunga, a Corona, dove la comunità latino-americana ancora ricorda di quando tra gli abitanti c’erano un certo Louis Armstrong e un giovane Martin Scorsese. Sono diverse le compagnie di linea che hanno offerte per raggiungere New York con voli diretti dall’Italia: ITA ha biglietti a partire da 464 euro per voli da Roma Fiumicino, mentre Emirates parte da 485 euro per i voli in partenza da Milano Malpensa.

Dubai a poco più di 400 euro

Un’altra città dove bisognerebbe andare di frequente, perché ogni volta c’è qualcosa di nuovo da vedere e da fare, è Dubai, una destinazione che o si odia o si ama. Per le sue attrazioni da record, le architetture strabilianti, luoghi unici al mondo e divertenti per ogni età, questa città è una continua sorpresa. Se siete già stati e siete saliti sul grattacielo più alto del mondo – che è sempre il Burj Khalifa -, se avete visitato la Frame o Museo del futuro, se siete già stati nei suq e sul creek, forse non conoscete il nuovo Museo Al Shindagha nel quartiere storico di Al Fahidi che racconta la storia del ricco passato e della cultura della nazione, all’interno c’è anche il Museo Saruq Al-Hadid con reperti rinvenuti nel 2002 dallo stesso Sceicco. Ci sono voli per Dubai a partire da 429 euro con Air France.

Getty Images

India a meno di 450 euro

L’India è tra le mete in forte crescita negli ultimi mesi, merito soprattutto di tanti nuovi voli diretti nel Paese che si erano interrotti durante la pandemia e che hanno ripreso molto lentamente. Oggi molte città indiane cono collegate con voli diretti dall’Italia. Per risparmiare, però, in questo caso è necessario fare uno scalo perché abbiamo trovato delle fantastiche offerte con Air France per Delhi a 439 euro e per Bangalore da 489 euro A/R. Delhi è la città perfetta per un tour alla scoperta della cultura indiana. Prima di arrivare al mitico Taj Mahal, meritano di essere visitati il Forte Rosso, il memoriale del Mahatma Gandhi, il Grande Tempio Sikh di Gurudwara Bangla Sahib, il Tempio del Loto e India Gate. Bangalore è il migliore punto di partenza per andare alla scoperta dei parchi.

iStock

Tra i luoghi che attirano i turisti c’è il Bannerghatta National Park dove si può ancora osservare la tigre bianca e si possono fare safari, dormendo nei lodge immersi nella giungla, come in Sudafrica o in Kenya. Per qualche manciata di euro in più, c’è un altro volo della compagnia francese per Mumbai a partire da 520 euro. Da non perdere, la Global Vipassana Pagoda e le Grotte di Elephanta. Tra l’altro, l’India è una meta perfetta anche per chi viaggia in famiglia.

Sudafrica a meno di 500 euro

Tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita c’è sicuramente il Sudafrica e, con l’offerta da 478 euro di Air France per Johannesburg, è arrivato il momento di prenotare. La città è importante per comprendere la storia del Paese e non si può partire se non prima di aver visitato il Museo dell’Apartheid, la casa di Nelson Mandela (nella stessa via c’è anche quella di un altro Premio Nobel, Desmond Tutu), Constitution Hill, l’ex carcere dove Mandela fu detenuto, la township di Soweto, epicentro della resistenza contro l’apartheid, la casa dove visse Gandhi.

123RF

Da J’burg – come viene chiamata la città – si possono visitare riserve e parchi nazionali dove avvistare i Big Five: la Riserva Naturale Dinokeng e, un po’ più lontano, il Parco Nazionale di Pilanesberg, meno affollati del celebre Kruger, ma altrettanto spettacolari. Un consiglio: se dovete scegliere tra una riserva e un parco optate per la prima perché nei parchi bisogna restare sul percorso tracciato, mentre nelle game reserve i ranger portano i visitatori nel bush seguendo le orme dei “cats” e vis sentirete dei veri cacciatori.

Canada sotto i 500 euro

Un altro super viaggio da fare una volta nella vita è quello in Canada. L’offerta per Toronto da 495 euro con KLM cade a fagiolo. La Capitale dell’Ontario è una delle città più dinamiche, multiculturali e sorprendenti del Nord America, ricca di esperienza da vivere in ogni stagione. Ma soprattutto, è il punto più vicino per le Niagara Falls che distano soltanto un’ora e mezza e valgono senz’altro il viaggio. Le cascate sono al confine tra Canada e Stati Uniti, ma il lato canadese è quello migliore per osservare questo spettacolo della natura. Tra le attività da non perdere c’è sicuramente il giro in battello sulla Maid of the Mist che porta proprio sotto le cascate.