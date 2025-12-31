Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. Sul numero di gennaio 2026 vi portiamo a Mauritius

Il magazine dedicato a chi ama viaggiare e scoprire posti nuovi, a chi cerca informazioni utili.

Il nuovo numero del magazine sfogliabile gate no. 58

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.

A pagina 36 del numero 58 del mese di gennaio 2026 trovate il nostro nuovo articolo dedicato all’isola più esotica dell’Oceano Indiano: Mauritius. Questa è l’isola più indicata per chi sogna la luce, la quiete e panorami che restano impressi a lungo nella mente. Ogni spiaggia racconta una storia diversa. E un nuovo volo diretto dall’Italia rende questo sogno realtà.

Ma vi diamo anche alcune idee fuori rotta per trascorrere una giornata o un weekend in giro per l’Italia, dormendo in un faro, sciando sulle piste olimpiche o visitando l’ultima novità nella Valle dei Templi.

Vuoi scaricare l'ebook? Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti. Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi