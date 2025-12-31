Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, in versione digitale, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità.
A pagina 36 del numero 58 del mese di gennaio 2026 trovate il nostro nuovo articolo dedicato all’isola più esotica dell’Oceano Indiano: Mauritius. Questa è l’isola più indicata per chi sogna la luce, la quiete e panorami che restano impressi a lungo nella mente. Ogni spiaggia racconta una storia diversa. E un nuovo volo diretto dall’Italia rende questo sogno realtà.
Ma vi diamo anche alcune idee fuori rotta per trascorrere una giornata o un weekend in giro per l’Italia, dormendo in un faro, sciando sulle piste olimpiche o visitando l’ultima novità nella Valle dei Templi.