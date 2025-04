Fonte: iStock Lo spettacolo nel cielo di marzo

Durante la serata di sabato 5 aprile 2025 dovrete tutti puntare gli occhi al cielo perché potrete ammirare uno spettacolo astronomico super romantico: ci sarà un’emozionante congiunzione tra la Luna al primo quarto e Marte, una sorta di vero e proprio “bacio celeste” tra due astri che sarà visibile a occhio nudo. Scopriamo insieme dove e come poterlo osservare nelle condizioni migliori.

Cos’è la congiunzione tra la Luna e Marte

Tutti con lo sguardo all’insù stasera, tra le 21:00 e le 22:00 (ora italiana), per osservare la particolarissima congiunzione tra la Luna e il pianeta rosso, ovvero Marte. Un affascinante fenomeno astronomico grazie a cui due corpi celesti appariranno molto vicini tra loro nel cielo terrestre. ​Nella realtà dei fatti non sono assolutamente l’uno accanto all’altro e, anzi, nello spazio si trovano a distanze enormi. Con il termine “vicino”, infatti, si fa riferimento alla loro posizione angolare nel cielo e non alla distanza fisica. Quel che è certo, è che osservando il cielo si potrà vivere la sensazione che Luna e Marte si sfiorino, come a baciarsi tra loro.

La congiunzione tra Luna e Marte, quindi, non è altro che un effetto visivo che si verifica quando i due corpi celesti sono posizionati sulla stessa linea di vista dalla Terra.

Dove ammirare il “bacio celeste” in Italia

Abbiamo un’ottima notizia: il bacio di stasera tra la Luna e Marte sarà visibile in tutta Italia. L’intero Paese, quindi, potrà assistere a uno spettacolo affascinante nel cielo notturno. Tuttavia, senza ombra di dubbio ci sono alcune località che si rivelano più ideali di altre per l’osservazione:​

Osservatorio Astronomico di Brera, Milano : si trova distante dalle luci della città e spesso offre serate di osservazione organizzate per eventi speciali come quello del 5 aprile 2025;

: si trova distante dalle luci della città e spesso offre serate di osservazione organizzate per eventi speciali come quello del 5 aprile 2025; Parco Astronomico di Ginevra, Trieste : con telescopi disponibili per il pubblico e persino attività educative legate agli eventi celesti;

: con telescopi disponibili per il pubblico e persino attività educative legate agli eventi celesti; Osservatorio di Campo Imperatore, L’Aquila : da qui la congiunzione tra Luna e Marte si può ammirare ad alta quota;

: da qui la congiunzione tra Luna e Marte si può ammirare ad alta quota; Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli : si tratta di uno dei principali centri di ricerca astronomica in Italia. Anche in questo caso vengono spesso organizzati eventi pubblici in occasione di fenomeni celesti rilevanti e interessanti come questo;

: si tratta di uno dei principali centri di ricerca astronomica in Italia. Anche in questo caso vengono spesso organizzati eventi pubblici in occasione di fenomeni celesti rilevanti e interessanti come questo; Osservatorio di Cima Ekar, Asiago: la magia di osservare il cielo stellato nel bel mezzo di una zona rurale.

Quali sono le condizioni migliori per vederlo?

La prima cosa da tenere a mente per ammirare nella migliore maniera possibile il fenomeno del bacio tra la Luna e Marte è l’orario: il tutto inizierà alle ore 20:00 e terminerà alle 03:38 del mattino seguente, ma il massimo punto di congiunzione (quindi il momento più bello) avverrà tra le 21:00 e le 22:00, perché poi entrambi cominceranno a calare.

Si consiglia, inoltre, di recarsi in posti in cui è presente poca luce artificiale, come aree di campagna, parchi e/o parcheggi con poco inquinamento luminoso. Bisogna anche assicurarsi di avere una visuale ampia e priva di ostacoli (come alberi o edifici) e che il cielo sia sereno o con poche nuvole. A favorire una visione più chiara è anche una bassa umidità.

Fortunatamente, la congiunzione tra la Luna e Marte sarà facilmente visibile a occhio nudo. Ciò vuol dire che non sarà necessario un telescopio o un binocolo. Per rendere il tutto ancor più completo può essere utile avere un’app per mappare il cielo e identificare la posizione di Luna e Marte in tempo reale. Per il resto, godetevi lo spettacolo di questo magico cielo di aprile.