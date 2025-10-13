Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025, la Luna e Giove daranno vita a una congiunzione davvero spettacolare, visibile in tutta Italia a occhio nudo

C’è chi viaggia per scoprire luoghi e chi parte per inseguire meraviglie più lontane: quelle che si accendono nel cielo. Se siete fan dell’astroturismo, ma non solo, questa volta non sarà necessario acquistare un biglietto aereo per raggiungere le mete perfette. Vi basterà sollevare lo sguardo e lasciarvi conquistare da uno degli spettacoli celesti più attesi. Stiamo parlando del “bacio” luminoso tra Luna e Giove, il momento in cui si incontreranno in un’elegante congiunzione astrale.

In astronomia, si parla di congiunzione quando due corpi celesti, come nel nostro caso la Luna e un pianeta, appaiono molto vicini nel cielo, pur trovandosi in realtà a enormi distanze l’uno dall’altro. È un fenomeno di prospettiva, dovuto al loro allineamento lungo la stessa direzione vista dalla Terra.

A partire dalla mezzanotte del 14 ottobre, guardando verso Est, sarà possibile ammirare la compagna della Terra danzare accanto al gigante gassoso del Sistema Solare. Il loro valzer celeste continuerà fino alle prime luci dell’alba, quando il sole, con i suoi raggi, dissolverà la scena. A fare da cornice, Castore e Polluce, le due stelle più brillanti della costellazione dei Gemelli, che renderanno la notte ancora più suggestiva. E la parte più bella? Tutto sarà visibile a occhio nudo, anche dall’Italia, purché il cielo sia limpido.

Quando ammirare il “bacio” tra Luna e Giove

Tra gli eventi astrali più attesi, quello che potremo ammirare la notte tra il 13 e il 14 ottobre rappresenterà, secondo gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani, la terza congiunzione del mese dopo gli incontri celesti con Saturno e con le Pleiadi. Successivamente, il cielo d’ottobre ci conquisterà con il duetto tra Luna e Venere del 19 e, pochi giorni dopo, con la suggestiva danza tra Marte e Mercurio, accompagnata dal passaggio della cometa Lemmon (C/2025 A6), visibile persino a occhio nudo per chi si troverà sotto un cielo davvero buio.

Per assistere all’incontro tra Luna e Giove, basterà alzare gli occhi verso Est poco prima della mezzanotte del 14 ottobre. A Roma, la Luna farà capolino intorno alle 23:40, seguita dal gigante gassoso circa un quarto d’ora dopo, leggermente più in basso e a destra. Le due luci sorgeranno tra Est e Nord-Est, fianco a fianco alle stelle Castore e Polluce, le “teste gemelle” della costellazione dei Gemelli.

Gli orari cambieranno leggermente a seconda della località: a Bari lo spettacolo inizierà una ventina di minuti prima, mentre a Cagliari la Luna si mostrerà solo dopo la mezzanotte. Ma da ogni punto d’Italia, lo scenario sarà perfettamente visibile, fino a quando l’alba, attesa attorno alle 7:20, non spegnerà le luci della volta celeste.

Come ammirare lo spettacolo celeste dall’Italia

Il bello delle congiunzioni astrali è che non serve alcuna attrezzatura speciale per ammirarne la meraviglia! Il “bacio” tra Luna e Giove, quindi, sarà perfettamente visibile a occhio nudo in tutta Italia, purché il cielo sia sereno e lontano dalle luci cittadine. Tuttavia, chi desidera andare oltre la semplice contemplazione, può munirsi di un binocolo o di un piccolo telescopio: la Luna, nella fase di ultimo quarto, rivelerà con straordinaria chiarezza crateri, catene montuose e distese basaltiche.

In Italia, tra le destinazioni più suggestive dove godersi lo spettacolo, ci sono sicuramente gli altipiani dell’Abruzzo, le Dolomiti bellunesi, la Val d’Orcia in Toscana, l’Etna e i Monti Nebrodi in Sicilia, mete ideali per l’osservazione astronomica grazie alla scarsa luminosità artificiale e agli ampi orizzonti. Ma non preoccupatevi, basta anche solo una coperta, un luogo isolato e un pizzico di pazienza per godersi uno degli spettacoli più belli dell’anno.