Memorial Wall: tutti i cuori di Londra sono impressi su un muro

Sono 150 mila i cuori rossi che sono apparsi nei scorsi giorni su un muro nel centro di Londra. Ma non si tratta di un’installazione artistica o romantica, ma di un memoriale realizzato per tutte le vittime del Covid.

Ci troviamo sulla sponda sud del Tamigi, di fronte al Parlamento di Londra. È qui che si è deciso di creare il National COVID Memorial Wall, un memoriale fortemente voluto dai cittadini per commemorare tutte le vittime della pandemia in Gran Bretagna. Per ricordare chi non c’è più, per celebrare le vite delle persone che hanno perso una grande battaglia, ma che resteranno sempre nella memoria di tutti.

Così eccoli, quei migliaia di piccoli cuori rossi, dipinti su un muro di cemento lungo mezzo chilometro e alto due metri che si trova proprio nel quartiere centrale di Londra. Ogni cuore, disegnato proprio dai membri delle famiglie in lutto, rappresenta una vittima. Ed è tra quei disegni che si possono leggere i messaggi di dolore, di amore e di commemorazione.

In quel muro, situato tra i ponti di Westminster e Lambeth, c’è il ricordo di tutte le persone che non ce l’hanno fatta. Il Regno Unito, infatti, ha registrato oltre 149000 vittime da Covid detenendo il bilancio più grave di tutta Europa. E tutto questo dolore non si può dimenticare, così ecco l’iniziativa dell’associazione Bereaved Families for Justice che nei scorsi giorni ha realizzato questo murales grazie a una campagna di crowdfounding.

Decine di volontari, riuniti in gruppi da sei per rispettare le norme vigenti e il distanziamento sociale, sono scesi in strada per dipingere i cuori. Ma l’opera non è ancora terminata, purtroppo, è la necessità di commemorare i membri della comunità che non ci sono più è forte.

L’associazione, così come i cittadini, ha chiesto al governo di istituire un memoriale per i cari scomparsi, per quella sofferenza collettiva che ancora divaga, per sentirsi meno soli in un momento storico in cui tutte le persone del mondo sono costrette a mantenere le distanze.

Il destino di questa installazione temporanea e ancora incerto, ma la richiesta dell’associazione che ha sviluppato l’idea è quello di trasformarla in un’opera permanente per la memoria collettiva, per ricordare quello che è accaduto.