Piccole donne, la casa delle sorelle March esiste davvero e si trova nel Massachussets

In primavera il giardino che circonda Orchard House si riempie di splendidi fiori dai mille colori. Il frutteto alle sue spalle si tinge d'un verde nuovo e più brillante, le prime mele iniziano timidamente a fare capolino tra un ramo e l'altro e il cielo si rischiara, finalmente, dopo il lungo e rigido inverno del Massachussets. Tutto brilla e si riaccende a Concord, perfino questa casa in stile deliziosamente coloniale, col tetto di mattoni e le facciate in legno, che pare fatata tanto è bella. È la bellissima casa che, ignara di tutto, ha ispirato uno dei più bei classici della letteratura a stelle e strisce di tutti i tempi: Piccole donne, il romanzo di Louisa May Alcott che affronta in modo delicato e poetico temi come l'unione della famiglia e la scoperta dell'amore, e che torna oggi sul grande schermo con un nuovo adattamento cinematografico ed un cast stellare. Scopriamola insieme e vediamo, poi, quali sono le principali location del film.