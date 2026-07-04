iStock Un campo di girasoli da vivere

Questo è il periodo in cui l’Italia si accende di giallo: i campi di girasoli diventano vere e proprie architetture naturali da esplorare a piedi, tra sentieri che si intrecciano come labirinti e scorci perfetti per fotografie estive. Per l’estate 2026, sempre più aziende agricole e realtà rurali stanno trasformando le loro fioriture in esperienze immersive, dove natura, gioco e raccolta si incontrano.

Non si tratta più solo di campi da osservare, ma di percorsi da vivere: enigmi da risolvere, fiori da raccogliere, installazioni artistiche e punti panoramici che sorprendono a ogni curva. Abbiamo selezionato alcuni dei labirinti di girasoli più interessanti in cui perdersi (e anche ritrovarsi) per quest’estate.

Labirinto di girasoli in Brianza a Seregno

A Seregno, in Brianza, il labirinto di girasoli è ormai una delle esperienze estive più attese. L’allestimento in via Resegone (angolo via Nenni) accoglie migliaia di fiori che disegnano veri percorsi da esplorare, aperti per tutto il mese di luglio 2026. Con orari 17-21 dal lunedì al venerdì e 9-12/17-21 il sabato e la domenica, qui il visitatore può passeggiare tra i sentieri naturali, lasciandosi guidare dalla curiosità e dal profumo dell’estate.

L’esperienza è pensata per tutte le età e prevede formule di ingresso accessibili, con la possibilità di raccogliere alcuni girasoli direttamente dal campo. L’orario fino alle 21 permette di vivere il labirinto anche al tramonto, quando la luce rende il paesaggio ancora più suggestivo. È una tappa perfetta per chi cerca una gita fuori porta semplice ma immersiva, a pochi chilometri da Milano.

Il biglietto costa 5 euro e consente l’accesso al labirinto e l’autoraccolta di 2 girasoli. Per chi vuole completare l’esperienza con l’acquisto di un prodotto a scelta dei Mastri Speziali (birra allo zafferano, zafferano e biscotti allo zafferano) il costo è di 10 euro. I bambini fino a 5 anni non pagano.

Cameri e il gioco del labirinto di girasoli

A Cameri, in provincia di Novara, il progetto “Girosolando 2026” trasforma per luglio il campo di girasoli in un’esperienza interattiva. Non si tratta solo di camminare tra i fiori, ma di risolvere un vero e proprio enigma all’interno del labirinto. Chi riesce a completare il percorso all’azienda Fiorelilla e decifrare il gioco previsto dagli organizzatori può ricevere un piccolo premio esclusivo.

L’ingresso è pensato come una giornata nella natura, con un costo contenuto (5 euro) che include anche la possibilità di portare a casa due girasoli. Il campo si trova nei pressi vicino alla cascina Picchetta e punta molto sull’esperienza fotografica, con angoli studiati per scatti immersivi. È una destinazione ideale per chi cerca un’attività diversa dal solito, tra natura e gioco, perfetta anche per famiglie con bambini.

Al momento il labirinto è ancora chiuso in attesa della fioritura ma sabato 4 e domenica 5 luglio 2026 sarà possibile accedere alla zona dell’autoraccolta e prendere i fiori che si desiderano a 2 euro l’uno.

Milano Niguarda: il labirinto di girasoli dentro la città

Nel quartiere di Niguarda, a Milano, il labirinto di girasoli, aperto dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 21 e nel weekend tutto il giorno, è una sorpresa urbana che ribalta l’idea classica di campagna. Qui, a pochi passi dal Parco Nord, l’azienda agricola Ca’ dei maghi ha trasformato il proprio campo in un percorso tra fiori alti oltre due metri, creando una vera “città nel giallo”.

Il percorso è arricchito da installazioni, pannelli illustrati e punti panoramici che permettono di osservare il campo dall’alto, regalando una prospettiva quasi spettacolare. L’accesso è libero con contributo simbolico (5 euro) legato all’acquisto di un fiore.

Il labirinto che è un’attrazione stagionale, fa parte di un progetto educativo e sociale più ampio che nel tempo coinvolgerà famiglie, bambini e scuole, con l’obiettivo di riportare la natura dentro la città in modo diretto e accessibile.

Il Campo dei Girasoli di Steflor a Vimodrone

Anche Agricola delle Meraviglie by Steflor rinnova per luglio 2026 uno degli appuntamenti più apprezzati della stagione con il suo Campo dei Girasoli, a Vimodrone, alle porte di Milano. Il percorso si sviluppa tra migliaia di girasoli in fiore, offrendo ai visitatori la possibilità di passeggiare tra i filari, immergersi nei colori dell’estate e concedersi una pausa nella natura.

L’ingresso (a 5 euro) comprende l’accesso al campo e l’autoraccolta di alcuni girasoli, che possono essere portati a casa al termine della visita. L’iniziativa è pensata per tutti, dalle famiglie con bambini alle coppie in cerca di uno scenario romantico, passando per gli appassionati di fotografia che qui trovano uno dei set naturali più suggestivi della stagione.

Oltre alla bellezza della fioritura, il Campo dei Girasoli di Steflor punta sull’esperienza immersiva, invitando i visitatori a rallentare il ritmo, passeggiare senza fretta e godersi uno degli spettacoli naturali più iconici dell’estate lombarda. In questo caso è consigliato l’acquisto dell’Agripass da utilizzare entro la fine del campo di girasoli.

Nonno Andrea a Villorba: girasoli, frutteti illuminati e aperitivi nella natura

Tra gli appuntamenti più suggestivi dell’estate 2026 c’è anche quello organizzato da Nonno Andrea, azienda agricola biodiversa di Villorba (via Campagnola 72/b), in provincia di Treviso, che dal 17 luglio, apertura legata ai tempi della fioritura, trasforma i propri campi in un’esperienza immersiva tra girasoli e frutteti illuminati.

Qui la visita non si limita a una semplice passeggiata: durante il giorno è possibile accedere liberamente ai campi per scegliere e raccogliere i girasoli preferiti, vivendo il fascino dell’autoraccolta direttamente tra migliaia di fiori in piena fioritura.

Al calare del sole, invece, l’atmosfera cambia completamente. I frutteti vengono illuminati da centinaia di luci, creando un percorso serale dal sapore quasi fiabesco, ideale per una passeggiata rilassante nella campagna veneta. Per rendere l’esperienza ancora più speciale, apre anche un’area food immersa tra gli alberi da frutto, dove è possibile fermarsi per un aperitivo o una cena informale all’aria aperta, accompagnati da musica di sottofondo e dai colori del tramonto.

Durante il periodo di apertura legato alla fioritura, inoltre, Nonno Andrea propone un ricco calendario di appuntamenti tra incontri con autori, workshop, attività nella natura ed esperienze dedicate a grandi e bambini. Un mix di relax, gusto e natura che rende questa realtà una destinazione originale dove ammirare i girasoli in Italia nell’estate 2026.