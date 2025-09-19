La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock I campi di zucche più belli della Lombardia

La stagione dei girasoli è ormai alle nostre spalle e i campi estivi hanno perso i loro colori accesi. Con l’autunno, però, la Lombardia si veste di nuove sfumature: la bruma mattutina accarezza i campi punteggiati da zucche enormi, pronte per essere raccolte. È il momento ideale per scoprire i campi di zucche più affascinanti della regione, tra atmosfere che portano in America e tanto divertimento.

Se volete scegliere la vostra zucca, scattare foto indimenticabili e vivere un’esperienza autunnale unica, ecco i migliori campi di zucche in Lombardia da visitare quest’autunno!

Pumpkin Patch Tulipania, Bonate di Sopra (BG)

È considerato uno dei campi di zucche più pittoreschi d’Italia: stiamo parlando di Pumpkin Patch Tulipania a Bonate di Sopra, in provincia di Bergamo, il primo campo di zucche “you pick” nato nel Nord Italia nel 2019. Grande 25mila metri quadrati, dal 20 settembre al 9 novembre 2025 accoglie i visitatori con tante iniziative divertenti.

Oltre all’esperienza di raccolta e decorazione/intaglio, qui potrete utilizzare la Tulicariola per trasportare le vostre zucche, assistere agli show cooking dal vivo dedicati alle specialità a base di zucca, dolci e salate, vivere la magia di Halloween con allestimenti dedicati o entrare nella nuova escape room all’aperto.

Campo di zucche ad Agricola delle meraviglie di Steflor, Vimodrone (MI)

Vicino Milano, a Vimodrone, si trova uno dei più suggestivi campi di zucche in stile americano. L’Agricola delle Meraviglie di Steflor regala un’esperienza unica grazie al suo festival d’autunno interamente dedicato alla zucca, vera protagonista della stagione.

Su un’area di oltre 12mila metri quadrati si snoda un grande campo dove scoprire, fotografare e acquistare zucche commestibili e ornamentali: ben 41 varietà diverse tutte da ammirare. L’appuntamento è aperto al pubblico dal 20 settembre al 31 ottobre 2025, ogni giorno della settimana.

Il Campo di Federica, Nerviano (MI)

Restiamo alle porte di Milano, precisamente a Nerviano, dove si trova il Campo di Federica, un vero angolo di magia autunnale. Qui ogni dettaglio racconta la stagione: scenografie curate nei minimi particolari, distese di campagna punteggiate da zucche di ogni forma e colore e un’atmosfera che sembra uscita da una favola.

Ispirato ai celebri pumpkin patch americani, il campo invita grandi e piccoli a vivere esperienze uniche: dalla raccolta delle zucche ai laboratori di pittura e intaglio, fino al piacere di godersi il tramonto tra musica e specialità di stagione come il Pumpkin Spice Latte e la Pumpkin Pie. Uno dei campi di zucca più belli da visitare in Italia, da non perdere dal 21 settembre al 31 ottobre 2025.

Campo dei Fiori, Galbiate (LC)

Dal 19 settembre al 2 novembre 2025, è aperto anche il campo delle zucche al Campo dei Fiori di Galbiate, in provincia di Lecco. In autunno, questo angolo affacciato sul lago di Annone si trasforma in un vero e proprio campo di zucche decorato a tema Halloween. Qui si possono scoprire tantissime varietà, dalle pregiate Hokkaido, Cedrina, Butternut fino alla gustosissima zucca Spaghetti.

Non mancano poi le zucche ornamentali, perfette per dare un tocco autunnale e creativo alla casa. I visitatori possono scegliere la propria zucca direttamente dal campo, intagliarla e decorarla sul posto prima di portarla a casa. Il campo resta aperto tutti i giorni, weekend inclusi.

U-Pick Shirin, Ornago (MB)

Infine, tra i campi di zucche più belli da vedere in Lombardia consigliamo quello di Ornago, nel cuore della Brianza. U-Pick Shirin offre un suggestivo campo immerso nel Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), area protetta che si estende per oltre 40mila metri quadrati.

In ottobre il paesaggio si trasforma, tingendosi delle calde sfumature arancioni delle zucche. Il campo apre al pubblico ogni weekend del mese (per orari e dettagli è consigliabile consultare il sito ufficiale).