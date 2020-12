“Insieme sotto il cielo d’Italia”, Barilla alla scoperta del Belpaese

editato in: da

L’Italia, che Paese straordinario! Una Terra così variegata e ricca di patrimoni unici al Mondo che meritano di essere esplorati da cima a fondo e compresi nelle loro più autentiche tradizioni. Ed è proprio per questo che Barilla ha deciso di intraprendere un viaggio unico nel suo genere e che va a toccare molte delle meraviglie del Belpaese. Una vera e propria celebrazione di tutto ciò che è italiano e che è frutto del nostro eccezionale territorio.

Ma non sarà solo un viaggio da Nord a Sud per portare a casa degli 80 vincitori una experience unica. Barilla in questi anni ha scommesso sull’Italia lanciando la Nuova Barilla.

La nuova Pasta Barilla

Gli oltre 130 anni di passione e impegno Barilla sono oggi, e più che mai, un capolavoro culinario e al 100% italiano. Non a caso, il grano utilizzato per produrre ogni singolo formato di pasta presente sul mercato mondiale viene realizzato con grani selezionati 100% italiani. Un ammirevole traguardo raggiunto grazie all’impegno condiviso con i diversi produttori del territorio nostrano, ai quali sono state garantite le condizioni ideali per generare un grano di elevata qualità e totalmente prodotto in Italia. Ma non solo ottime proprietà organolettiche, particolare attenzione è stata dedicata anche al gusto della pasta stessa che oggi è decisamente più corposo, grazie allo spessore di questa e ai diversi processi di essiccazione a cui viene sottoposta e con tempi, temperature, umidità e ventilazione controllate. L’impegno di Barilla e il sostegno per il nostro Paese emergono, inoltre, anche nell’acquisto del medesimo grano. Questo, difatti, viene comprato il più vicino possibile ai mulini dell’azienda, che sono sparsi in 13 bellissime Regioni italiane. In questa maniera Barilla favorisce le importantissime comunità locali. Il tutto mettendo comunque e sempre al primo posto il rispetto dell’ambiente, grazie alla diffusione di pratiche agricole responsabili che vanno a beneficio della pasta che arriva sulle nostre tavole, ma anche per la salvaguardia del nostro meraviglioso territorio.

Il concorso “Insieme sotto il Cielo d’Italia”

La Nuova Barilla è nata Sotto il Cielo di Italia. Non a caso, a luglio scorso Barilla ha lanciato un peculiarissimo concorso nel quale veniva richiesto a tutti i cittadini di scattare una foto che ritraesse una confezione della nuova Pasta Barilla, con la tonalità azzurro Italia, e sullo sfondo un incantevole cielo italiano. Foto che sono tuttora ammirabili nel sito dell’evento e che potete visionare qui

Un’apposita giuria di esperti ha selezionato gli scatti più notevoli in base alla corrispondenza dell’azzurro del cielo all’azzurro della nuova confezione di pasta Barilla, e all’originalità e alla creatività della foto. E dopo questo accurato lavoro sono stati scelti 80 vincitori sparsi per tutto lo Stivale. 80 fortunati che avranno l’incredibile opportunità di degustare le squisite Cene a casa tua, firmate da 13 grandi Chef stellati e realizzate dagli Chef di Academia Barilla presso l’abitazione dei vincitori stessi. In che modo? Come detto in precedenza Barilla è partita per un incredibile viaggio on the road.

In viaggio con Barilla in tutta Italia

Il 10 settembre Barilla ha iniziato il proprio viaggio per raggiungere le bellissime e accoglienti case degli italiani. Quattro Food Truck, infatti, stanno percorrendo le strade del Belpaese per approdare nelle case dei vincitori e preparare cene che non verranno, di certo, dimenticate facilmente e che ci condurranno anche alla scoperta di borghi e località incantevoli sparse per tutta Italia.

Nell’arco di un mese, i food truck percorreranno l’Italia a partire dalla Valle d’Aosta, fino alla splendida Calabria. Senza dimenticare, chiaramente, le meraviglie delle nostre incredibili isole. Il tutto preparando ottimi piatti ispirati alle ricette regionali e conditi con prodotti locali altrettanto eccellenti.

Un viaggio del gusto, dell’amore per questa Nazione, della condivisione e dell’allegria che solo i pasti sanno regalare, e dell’impegno per la felicità degli italiani che da sempre Barilla ha nel cuore e nell’anima. Un’avventura straordinaria che punta a unire tutti gli italiani sotto lo stesso magnifico cielo che ogni giorno riempie gli orizzonti del nostro straordinario Paese, da Nord a Sud. Non resta che seguire Barilla in questo magnifico viaggio, durante il quale vi racconteremo anche le squisite ricette che i prestigiosi Chef hanno ideato per essere servite sulle tavole tricolore. Sì, Barilla sta per arrivare in tutti i sensi nelle nostre dimore, di noi che viviamo in un Paese bello da mozzare il fiato e che meritiamo l’eccellenza anche nel gusto e nei sapori che ci fanno sentire ancora più a casa e che ci vedono insieme Sotto il Cielo d’Italia.