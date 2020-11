Il viaggio della Nuova Barilla tra emozioni e sapori nostrani

editato in: da

Barilla, la pasta che da quasi 150 anni accompagna, arricchisce pranzi e cene degli italiani (e non solo), ha appena terminato un lungo viaggio che ha attraversato l’intera Italia. Un’avventura che è partita dal concorso lanciato da Barilla “Insieme Sotto il Cielo d’Italia” e che ha permesso di riunire parenti e amici attorno a una stessa tavola.

Gli 80 fortunati vincitori del concorso, infatti, hanno condiviso con i loro ospiti delle cene indimenticabili e dai sapori nostrani. Il tutto grazie a Barilla, che è partita dalla sua sede di Parma a bordo di 4 airstream “azzurro Barilla” carichi di entusiasmo, ingredienti dal sapore unico e un forte desiderio di regalare una serata speciale agli italiani.

Un viaggio che ha portato, dal 9 settembre all’11 ottobre, ad ammirare tutte le regioni della Penisola, isole comprese, rendendo ogni tappa un incredibile viaggio nel viaggio: al centro delle cene c’è sempre stata la Nuova Barilla, fatta con grano 100% italiano, corposa, ancora più buona. E addirittura più interessante è che la la Nuova Barilla è stata preparata e servita nelle case degli italiani dagli chef di Academia Barilla seguendo le ricette originali ideate da 13 Chef stellati: Adriano Baldassarre, Matteo Baronetto, Davide Caranchini, Caterina Ceraudo, Lorenzo Cogo, Stefano Deidda, Felix Lo Basso, Tony Lo Coco, Luca Marchini, Errico Recanati, Roberto Rossi, Luigi Taglienti e Marianna Vitale.. Veri e propri Maestri dell’arte culinaria che per questa peculiare occasione hanno messo sul piatto dei menù dai sapori autentici e che hanno esaltato al massimo, sia il gusto tradizionale e deciso della pasta Barilla, sia la nostra inconfondibile ricchezza gastronomica.

Davvero un susseguirsi di pietanze che gli Chef stellati hanno ideato per essere cucinate nelle abitazioni degli italiani, e che sono state gustate a tavola, insieme alle persone più amate dai vincitori.

Barilla, che da sempre per gli italiani è sinonimo di inclusività e vicinanza alle persone, con questo viaggio ha riunito le famiglie attorno allo stesso tavolo davanti a un piatto di pasta, in un’atmosfera di convivialità e serenità.

E come hanno vissuto i fortunati vincitori questa straordinaria e gustosissima esperienza?

Le testimonianze ci arrivano da alcuni dei fortunati vincitori di “Insieme Sotto il Cielo di Italia”, che nelle riprese del video si sono mostrati in tutta la loro gioia e riconoscenza.

Maurizio da Treviso ha detto super sorridente ed entusiasta: “Non me lo aspettavo! È stata una bella emozione!”. La nonna di Reggio Calabria con il cuore pieno di gioia ha aggiunto: “Chi se la aspettava questa serata! E poi vedermi intorno tutti, soprattutto i miei nipoti!”. La signora di Milano ha riferito: “ho voluto proprio loro perché è un’occasione per stare un po’ insieme e per parlare perché non lo facciamo mai” e aggiunge: “dopo vent’anni ci si ritrova qui, per la prima volta insieme, e si parla”. Conclude poi una degli ospiti alla cena: “Stare a tavola è una delle cose più semplici e belle della vita quotidiana.” E noi di SiViaggia non sappiamo assolutamente dargli torto.

Grandi emozioni per Paola da Milano, la quale ha esclamato emozionata: “Questo secondo me è il miracolo della tavola italiana, sentirsi tutti uniti anche davanti a un piatto di pasta insieme. Si è la stessa famiglia, e questa è una cosa bellissima nostra che dobbiamo insegnare al mondo”. E non ha affatto torto la signora Paola, perché vivere la famiglia è bellissimo e mangiare del buon cibo rende tutto questo ancor più emozionante.

Altrettanta gioia e bontà è stata condivisa grazie all’airstream Barilla che ha intrapreso un viaggio indimenticabile tra le regioni del Sud e le magiche isole del nostro Paese. Luoghi dove l’ospitalità è un’arte e la buona cucina un elemento essenziale. Senza dimenticare, chiaramente, l’incontenibile simpatia degli abitanti e la bellezza di luoghi unici come Napoli.

E’ stato insomma un viaggio davvero speciale, da nord a sud, alla scoperta della gioia di stare insieme e di condividere momenti unici.