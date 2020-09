L’Italia insieme a Barilla: tutte le tappe di un viaggio tra le eccellenze nostrane

editato in: da

Viaggiare nel Paese più straordinario del Mondo e gustare i prodotti del territorio per comprenderne autenticità e bellezza, è questa la nuova missione Barilla. Percorso che sta facendo grazie a “Insieme sotto il cielo d’Italia”, il concorso lanciato dall’azienda e vinto da 80 italiani che si apprestano a gustare un’ottima cena firmata con sapienza e passione da 13 Chef Stellati. Sarà un pregiatissimo viaggio on the road, a bordo di 4 eleganti Aristream, che toccherà tutto lo Stivale e le isole Maggiori del Belpaese. Sì, avete capito bene, il viaggio di Barilla approderà in bellissime località nostrane e porterà nelle tavole degli italiani delle ricette a dir poco sublimi. Un’avventura all’insegna della gastronomia d’eccellenza che, mescolata con i patrimoni artistici e naturali nostrani, non può che rivelarsi un’esperienza unica. Ma vediamo insieme quali saranno le tappe di questa incredibile avventura Barilla.

Il Calendario del Viaggio in tutta Italia di Barilla

I 4 Airstream sono partiti dallo Stabilimento di Parma giovedì 10 settembre e continueranno a percorrere le strade del Belpaese fino al 15 ottobre. I Team Spaghetti, Fusilli, Penne e Bavette cucineranno nelle abitazioni degli 80 vincitori del concorso, sotto lo splendido cielo azzurro nostrano, che è anche il colore scelto da Barilla per il nuovo e raffinato packaging.

Team Spaghetti Barilla

Squisiti piatti a base di Pasta Barilla saranno cucinati fino al 12 ottobre in ben 6 Regioni italiane: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Trentino. Più precisamente dal 10 al 12 settembre Barilla ha avuto il piacere di scoprire Rivoli, San Maurizio Canavese e Torino, la città più mistica e magica dell’intero Stivale. Il 14 dello stesso mese, invece, gli Spaghetti n.5 Barilla sono stati cucinati ad Aosta, città ricca di storia e dallo scenario naturale a dir poco fiabesco. Mentre dal 17 settembre al 12 ottobre altre favolose soste verranno effettuate in Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino. Nel dettaglio: il 17 settembre Barilla è tornata di nuovo a Torino, il 18 e il 19 a Bernezzo e Borgo San Dalmazzo. Dal 20 al 24 e il 25 settembre è stato il turno della bellissima Regione Liguria. Barilla si è fermata a Savona, Cairo Montenotte e La Spezia, con le sue casette colorate addossate l’una sull’altra. Tra il 26 settembre e il 12 ottobre, ad eccezione dell’11, data in cui si è fatta tappa a Riva del Garda (Trentino Alto Adige), Barilla è giunta in Lombardia nelle cittadine di Desio, Inverigo, Torre Santa Maria, Tresivio, il cui centro è attraversato dalla Strada Panoramica dei Castelli, Chiuro, Gazzada Schianno, Busto Arsizio, Milano, Castiglione dello Stiviere, con un bellissimo susseguirsi di edifici religiosi e palazzi signorili, poi di nuovo Milano.

Team Fusilli Barilla

Anche il Team Fusilli Barilla è partito verso altrettante splendide località italiane. In particolare l’Airstream è in già viaggio in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Nel dettaglio: dal 10 al 13 settembre e dal 17 al 18 dello stesso mese è stato il turno del Veneto. E qui l’Aristream Barilla ha fatto tappa a Noventa Padovana, dove si susseguono ville che tolgono il fiato, Padova, Rosolina, Perarolo (Vigonza), e nelle prossime settimane raggiungerà Castelfranco Veneto e Refrontolo, conosciuto anche come “il villaggio fra i boschi”. Dal 19 al 20 settembre il team Fusilli Barilla è arrivato nel Friuli-Venezia Giulia e a Fiume Veneto, caratterizzato da particolari avvallamenti e Lestizza. Dal 24 al 27 settembre e l’1 e il 2 ottobre si andrà alla scoperta dell’Emilia-Romagna, dove verranno ammirate tutte le bellezze di Bosco di Corniglio, in provincia di Parma, Modena, Busseto, che ha dato i natali a Giuseppe Verdi, Cesena, Forlì e Ferrara, la magica “città delle biciclette”. Il 3 e il 4 ottobre e il 9 e il 10 dello stesso mese Barilla e il Team Fusilli varcheranno i confini della Toscana. Più precisamente si cucineranno piatti prelibati nelle bellissime cornici di Vicchio, Cerbaia, Torrita di Siena, Subiano e poi nella straordinaria Arezzo. Ultima sosta dell’Airstream Fusilli sarà in Umbria a Gualdo Tadino, pittoresca cittadina ai piedi dell’Appennino Centrale.

Team Penne Barilla

Campania, Molise, Lazio e Sardegna avranno l’onore di vedere arrivare, invece, l’Aristream del Team Penne Barilla. In particolare, dal 10 al 13 settembre Barilla ha raggiunto il golfo di Napoli, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana (Ischia), e dal 17 al 20 dello stesso mese, Barilla ha scoperto il comune di Montesarchio, uno dei borghi più belli d’Italia, San Marcellino, Casagiove e Capua, splendide realtà della provincia di Caserta. In Molise il Team Penne Barilla è giunto il 24 settembre e a Spinete, ai piedi dell’Appennino molisano e grazioso centro medievale. Mentre nel Lazio gli airstream Barilla hanno fatto sosta dal 25 al 27 settembre e dall’1 al 4 ottobre, nelle località: Le Rughe Formello, Roma, Castelchiodato Mentana e Vetralla, in provincia di Viterbo e dal sapore prettamente medievale. Ma la Pasta Barilla sarà gustata anche in Sardegna e dall’8 all’11 ottobre e più precisamente a Cagliari, racchiusa tra l’azzurro del mare e le rocce di calcare bianco, Narbolia, caratterizzata da tradizioni, miriade di nuraghi, testimonianze romane e un litorale magnifico e Putifigari, piccolo centro dell’entroterra algherese.

Team Bavette Barilla

In viaggio c’è anche il Team Bavette Barilla che approderà nelle Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nelle Marche il 10 e l’11 settembre Barilla ha portato piatti prelibati nelle case di Ancona e Montecosaro, mentre in Abruzzo il 12 e il 13 dello stesso mese e a Chieti, città d’arte davvero imperdibile. Dal 17 al 20 e il 24 settembre è il turno della Puglia, prima delle bellissime Foggia e Bari, per poi arrivare a Triggiano, Putignano e a Grottaglie, località salentina in provincia di Taranto e perfetto esempio di magistrale architettura pugliese. Il 26 e il 27 settembre, ma anche il primo ottobre, sarà il turno della favolosa Calabria e con bellissime cittadine come Rende e Reggio Calabria, dove poter osservare gli straordinari Bronzi di Riace. Infine, dal 2 al 4 ottobre e dall’8 al 12 ottobre Barilla andrà alla scoperta della Sicilia, passando in luoghi magici come San Giovanni La Punta, Catania, Floridia, in provincia di Siracusa, Agrigento, così incredibile da non aver bisogno di presentazioni e Gioiosa Marea, dove si concentrano mare, spiagge e rilievi mozzafiato.

Insomma, gli Aristream Barilla hanno intrapreso un viaggio davvero sensazionale in tutta Italia, il Paese più bello del Mondo. Un’avventura all’insegna delle meraviglie nostrane, dell’allegra condivisione e dell’eccellenza nel gusto.