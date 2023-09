Sta per partire la più grande caccia al tesoro tra i borghi d’Italia

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Fonte: iStock Photo Arona, uno dei borghi dove si terrà la caccia al tesoro

L’Italia è una terra ricca di luoghi stupefacenti, veri e propri gioielli che vanno a impreziosire il territorio con le loro ricchezze, con la loro storia, con le tante meraviglie tutte da scoprire: un immenso patrimonio culturale, storico, artistico ed enogastronomico.

E c’è un modo davvero molto speciale per scoprire quanto grande è l’eredità culturale del nostro paese, un metodo divertente ma anche creativo. Si tratta della più grande caccia al tesoro tra i borghi d’Italia, un’iniziativa che coinvolge contemporaneamente ben 100 luoghi da sogno dell’entroterra, disseminati lungo la nostra penisola.

La manifestazione porta la firma del Touring Club Italiano ed è un modo unico per conoscere di più il tesoro prezioso custodito da queste località che arricchiscono il nostro Paese. Posti che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera arancione, che ne attesta la qualità turistica e ambientale.

La caccia al tesoro sta per partire: tutto quello che c’è da sapere

Sta per partire la Caccia ai Tesori Arancioni, la data da segnare in agenda – per prendere parte a una manifestazione che porterà alla scoperta dei tanti tesori che si nascondono nell’entroterra italiano – è quella dell’8 ottobre 2023. Una domenica all’insegna della bellezza che coinvolgerà ben 100 borghi Bandiera arancione, disseminati nelle varie regioni.

L’Italia è bellezza, infatti appena si volge lo sguardo si incontra qualche dettaglio che ci lascia senza parole. Ma non conosciamo tutto, ragion per cui un’iniziativa come questa non solo permette di scoprire di più sui luoghi, ma anche sulle storie che li hanno animati.

Non c’è una gara, ma – come viene spiegato sul sito ufficiale – ogni gruppo potrà ricevere un dono rappresentativo del luogo esplorato, a patto che la caccia al tesoro venga portata a termine in maniera corretta.

La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione, mentre ammontano a 25 gli anni che si festeggiano dell’iniziativa Bandiere arancioni. Per celebrare questo importante traguardo, al momento dell’iscrizione si potrà scaricare gratuitamente la guida Borghi da vivere 2023, un passaggio possibile tramite la app.

Come si svolge la caccia al tesoro

Per prendere parte all’iniziativa si deve innanzitutto procedere con l’iscrizione sul sito ufficiale della manifestazione (che si trova all’indirizzo tesori.bandierearancioni.it). Dopo questo passaggio, sarà necessario presentarsi il giorno della manifestazione con la propria squadra, composta da un massimo di sei partecipanti. A quel punto si darà il via al gioco grazie ai vari indizi.

Accanto all’iniziativa promossa dal Touring Club Italiano, in diversi comuni verranno organizzate manifestazioni parallele o verrà arricchita la caccia al tesoro, magari proponendola a tema enogastronomico per far conoscere i prodotti tipici del territorio.

Aperta a tutti, grandi e piccini, la Caccia ai Tesori Arancioni è un modo creativo per approfondire la propria conoscenza dei luoghi che magari si vivono ogni giorno, ma anche di posti nuovi. E di farlo divertendosi e in compagnia. Sul sito dell’iniziativa sono segnalati tutti i borghi suddivisi per regione.

Tra i tanti, ad esempio, si potrà scoprire Triora in Liguria, il paese delle streghe. Oppure Arona, in provincia di Novara, che si affaccia sul lago Maggiore. Se si è in Toscana, invece, tra le location si trova anche Collodi, frazione del comune di Pescia, il cui nome è legato a quello del “papà” di Pinocchio.

Scelta la località, basterà selezionarla per scoprire quali sono i punti di incontro ed eventuali contatti per maggiori informazioni. L’iscrizione è a offerta libera.