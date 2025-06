Fonte: 123RF Piazza San Pietro e la sua Basilica

L’inizio del mese di giugno segna non solo l’ingresso ufficiale nell’estate ma anche un periodo carico di appuntamenti per il Giubileo 2025. Roma, infatti, ha già accolto nel primo weekend oltre 70mila pellegrini che hanno festeggiato in Piazza San Pietro il Giubileo delle Famiglie insieme a Papa Leone XIV. Tra bandiere da ogni parte del mondo e sorrisi, i fedeli hanno applaudito le parole del Santo Padre che ha definito la famiglia “un luogo privilegiato in cui incontrare Gesù”. Dove “la fede si trasmette insieme alla vita, di generazione in generazione”.

Inoltre – come riporta il sito ufficiale iubilaeum2025.va – il Pontefice ha sottolineato il valore della cura reciproca e del legame che salva. Oltre a ricordare che “anche davanti al male, Gesù continua a pregare il Padre per noi”, offrendo perdono e riconciliazione. Parole di pace, dunque, che fin dal primo discorso dopo l’elezione Leone XIV non mai mancato di pronunciare confermando il ruolo di Roma come cuore pulsante della speranza.

Anche per il proseguo del mese, il calendario ufficiale curato dal Dicastero per l’Evangelizzazione, intreccia celebrazioni solenni, incontri culturali e momenti di gioia, pensati per parlare a ogni cuore, dai giovani agli anziani, dai volontari alle famiglie. Ogni evento è un’occasione per attraversare la Porta Santa, scoprire la città o fermarsi in preghiera. Per chi arriva da lontano o per chi la chiama casa, il programma offre spunti per vivere la capitale in modo autentico, magari con una passeggiata al tramonto sul Gianicolo o un caffè a Campo de’ Fiori tra un evento e l’altro.

Scopriamo a questo punti gli appuntamenti principali che il Giubileo riserva per il mese di giugno.

Arte e teatro, le proposte culturali di giugno

Ultimi giorni per visitare, presso la Chiesa di San Marcello al Corso, la mostra Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma, prorogata fino all’8 giugno per il grande successo (ha registrato 130 mila visitatori). Parte della rassegna ‘Il Giubileo è Cultura’, curata da Don Alessio Geretti, l’esposizione presenta due capolavori: I discepoli Pietro e Giovanni corrono insieme al sepolcro di Cristo il mattino della Resurrezione di Eugène Burnand (1898) e La Cena in Emmaus di Rembrandt (1629). Queste opere, tra le più celebri dedicate alla Pasqua, raccontano la Resurrezione con emozione e profondità. Un’occasione speciale per immergersi nell’arte sacra nel cuore del Giubileo, a due passi da Piazza Venezia.

Fonte: 123RF

Tra le proposte culturali con il patrocinio giubilare, dal 24 al 28 giugno 2025, il Teatro Sistina vede in cartellone Pietro e Paolo a Roma, spettacolo di Michele La Ginestra con La Ginestra e Fabio Ferrari. Riproposto dopo il successo del 29 giugno 2024 davanti alla Porta Santa di San Pietro, questo “piccolo gioiellino” torna in una versione rinnovata. Con un linguaggio semplice e poetico, la pièce immagina incontri tra i due apostoli nelle vie di Roma, umanizzandoli per avvicinare i giovani alla fede cristiana. Divertente e profondo, il testo stimola riflessioni su speranza e ascolto, grazie alle parole dei due santi tra le vie di Roma, là dove il loro messaggio divenne universale. Un evento che unisce teatro e spiritualità, perfetto per il cuore giubilare della Capitale.

Gli eventi dal 7 al 9 giugno

Dopo Il Giubileo delle Famiglie, anche il secondo weekend di giugno propone un grande evento, ovvero il Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità. Il 7 e 8 giugno, infatti, Roma chiama a sé movimenti ecclesiali, associazioni e gruppi di preghiera. Si comincia sabato 7, dalle 8alle 12, con il pellegrinaggio alla Porta Santa nella Basilica di San Pietro, momento che apre un cammino di fede con il Sacramento della Riconciliazione disponibile nelle chiese giubilari.

Quindi, alle 18:00, Piazza San Pietro si anima con una Preveglia, seguita alle 20 dalla Veglia di Pentecoste presieduta dal Papa. Domenica 8, alle 10.30, la Messa papale chiude l’evento in un abbraccio collettivo.

Ma il weekend si prolunga anche su lunedì 9 giugno quando la Basilica di San Pietro si illumina per il Giubileo della Santa Sede, un evento che chiama a raccolta fedeli e rappresentanti vaticani. La giornata inizia alle 9 con il Sacramento della Riconciliazione nell’Atrio dell’Aula Paolo VI, seguito alle 10 da una meditazione di Suor Maria Gloria Riva alla presenza del Papa. Alle 10:30, una suggestiva processione conduce al passaggio della Porta Santa, cuore del Giubileo a cui segue la Messa presieduta dal Santo Padre.

Il Giubileo dello Sport e il Giubileo dei Governanti

Il 14 e 15 giugno 2025, Roma celebra il Giubileo dello Sport, convocando atleti, amatori, allenatori e associazioni sportive in un weekend di fede e passione. Sabato 14, Piazza del Popolo si trasforma nel “Villaggio dello Sport” (10:00-17:00), una festa organizzata dal CONI con stand, discipline sportive e l’incontro Lo sport genera speranza, dove campioni condividono storie di vita. Segue il Pellegrinaggio della Speranza verso la Porta Santa di San Pietro.

Inoltre, dalle 9:00 alle 13:00, l’Auditorium Augustinianum ospita Lo slancio della speranza: storie oltre il podio, una riflessione su sport e fede con atleti olimpici e paralimpici (iscrizione obbligatoria). In serata, invece, Piazza San Cosimato a Trastevere si illumina con la proiezione di Chariots of Fire, film premio Oscar, per “Il Cinema in Piazza”. Domenica 15, la Messa presieduta dal Papa in Piazza San Pietro chiude l’evento.

Fonte: 123RF

Il grande evento ufficiale successivo è previsto per il 21 e 22 giugno con il Giubileo dei Governanti, evento aperto ad amministratori e leader mondiali. Sabato 21, alle 11, inizia il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, seguito alle 17 da un incontro in Campidoglio sul Debito ecologico con il Sindaco Gualtieri, il Cardinale Parolin e il Senatore Monti. Alle 20:30, Piazza Pio XII si illumina con il concerto Armonie di speranza, con artisti come Beatrice Rana e Brad Mehldau.

Infine, domenica 22, i governanti partecipano all’Angelus in Piazza San Pietro in un settore riservato, e alle 17:00 la Messa presieduta da Papa Leone XIV a San Giovanni in Laterano chiude l’evento.

Giubileo 2025: Seminaristi, Sacerdoti e Vescovi riuniti a Roma

Nella seconda metà del mese, la capitale si veste di fede, accogliendo seminaristi, sacerdoti e vescovi in tre eventi che tra preghiera e comunione. Il Giubileo dei Seminaristi inizia il 23 con un benvenuto a San Paolo fuori le Mura con il rosario e un concerto del Coro della Diocesi di Roma, diretto da Mons. Frisina. Quindi, Il 24, alle 9, i seminaristi pellegrinano alla Porta Santa di San Pietro, seguiti da una catechesi con Papa Leone XIV (11:00) e Messe serali in chiese romane per gruppi linguistici.

Il 25, il Giubileo dei Vescovi riunisce i presuli nel Braccio di Costantino per il passaggio alla Porta Santa, una Messa con il Cardinale Ouellet e una catechesi papale (12:00). Un pranzo offerto dal Dicastero per l’Evangelizzazione chiude la mattinata. Contemporaneamente, i sacerdoti partecipano a catechesi serali.

Il Giubileo dei Sacerdoti, dal 25 al 27, prevede giovedì 26 una Messa presieduta dal Cardinale Lazzaro You a San Giovanni in Laterano. Seguono pellegrinaggi alle Porte Sante con confessioni e una veglia con Mons. Rino Fisichella. Venerdì 27, quindi, la Messa papale in Piazza San Pietro (9:00), nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, include ordinazioni presbiterali, suggellando un momento di grazia.

L’ingresso è gratuito con una quota di solidarietà opzionale (20 euro per seminaristi, 50 per sacerdoti e vescovi) a sostegno dei più bisognosi. Roma, con le sue basiliche e l’atmosfera giubilare, diventa un faro di speranza per tutti i “Pellegrini di Speranza”, invitando a vivere la fede in comunione, tra silenzi solenni e piazze gremite.