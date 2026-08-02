Domenica al Museo, le visite gratuite da non perdere il 2 agosto

Domenica 2 agosto torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito nei musei e siti statali aderenti in tutta Italia

Foto di Flavia Cantini

Flavia Cantini

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Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

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Domenica al Museo, le visite gratuite da non perdere il 2 agosto
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Domenica 2 agosto è in programma il settimo appuntamento dell’anno con Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette di accedere gratis, ogni prima domenica del mese, a svariati musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali aderenti.

L’evento coinvolge centinaia di siti distribuiti su tutto il territorio nazionale e offre l’opportunità di trascorrere una giornata dedicata alla conoscenza del patrimonio artistico e archeologico del Belpaese, dalle grandi città ai centri meno conosciuti.

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