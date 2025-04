Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Veduta aerea del porto di Genova

L’11 aprile non è solo l’occasione per godersi i primi raggi di sole primaverile sul lungomare, ove possibile: è la data in cui, ogni anno, l’Italia celebra la Giornata Nazionale del Mare, evento diffuso e coinvolgente pensato per avvicinare tutti – adulti, bambini, famiglie e scuole – alla cultura marittima. E nel 2025, questa giornata assume un significato ancora più importante: con il Mediterraneo sempre più al centro delle sfide ambientali e culturali globali, la ricorrenza diventa un’opportunità concreta per riscoprire il mare come patrimonio condiviso da tutelare, vivere e amare.

Lungo tutta la penisola, porti, musei, acquari e istituti marittimi si animano con eventi gratuiti, visite guidate, laboratori interattivi e attività all’aria aperta. È un viaggio che parte dai fondali e arriva dritto al cuore, coinvolgendo anche chi, magari, il mare lo vede solo d’estate.

Eventi gratuiti per famiglie: laboratori, visite alle navi e letture animate

Non servono né pinne né maschere per esplorare la meraviglia del mare: basta partecipare alle tantissime iniziative che riempiono il calendario della Giornata del Mare 2025, soprattutto quelle pensate per le famiglie e i più piccoli.

A Padova, ad esempio, il Museo di Medicina Veterinaria dell’Università organizza un intero pomeriggio di attività gratuite, dove i bambini possono ascoltare letture animate dedicate a capodogli e tartarughe marine, mentre i ragazzi dai 9 anni in su sperimentano il laboratorio “Sento ciò che vedo”, un’esperienza multisensoriale per immergersi, con tutti i sensi, nella vita marina.

Per i genitori e gli adulti curiosi, c’è anche spazio per l’approfondimento scientifico con la conferenza “Dalla terra all’acqua”, che racconta l’equilibrio sottile e necessario tra gli ecosistemi terrestri e marini. Il tutto in un’atmosfera aperta, gratuita e accessibile: è richiesta solo la prenotazione, per garantire a tutti la possibilità di partecipare.

A Genova, cuore pulsante della marittimità italiana, si aprono gratuitamente le navi militari per visite guidate dedicate al pubblico, insieme a laboratori scolastici e alla premiazione dei progetti degli studenti sulla “cittadinanza del mare”.

A Napoli, la giornata si trasforma in una vera festa con spettacoli teatrali a tema marino e attività ludico-educative pensate apposta per coinvolgere i bambini. Livorno, Civitavecchia, Ravenna e molte altre città costiere non sono da meno, offrendo itinerari culturali, incontri con esperti del mare e passeggiate didattiche nei porti.

La cultura del mare come occasione di crescita

La Giornata Nazionale del Mare non è una semplice celebrazione: è una chiamata collettiva alla consapevolezza. Attraverso il gioco, la scoperta, l’arte e la scienza, l’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni l’idea che il mare non è solo svago estivo, ma una risorsa viva, fragile e fondamentale per il nostro futuro.

Partecipare significa non solo godersi una giornata diversa dal solito, ma anche contribuire a una cultura più rispettosa, inclusiva e informata. In un momento storico in cui il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità sono al centro dell’agenda globale, eventi come questo diventano essenziali per sensibilizzare in modo coinvolgente e positivo.

Se state cercando qualcosa di originale da fare questo weekend con i vostri figli, nipoti o studenti, date uno sguardo al programma completo sul sito della Giornata Nazionale del Mare.