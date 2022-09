Weekend tra i castelli del Friuli-Venezia Giulia

Il primo weekend di ottobre torna Castelli Aperti FVG con la 38° edizione dell’appuntamento più atteso per scoprire il Friuli-Venezia Giulia attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi al pubblico. Sono 19 le dimore che apriranno le porte grazie al lavoro del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, ma noi abbiamo selezionato per voi le più interessanti (nella foto Villa Ottelio Savorgnan).