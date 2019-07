Una giostra di Swarovski tra le Alpi del Tirolo

In Austria, tra le Alpi Tirolesi, c'è una giostra di Swarovski popolata di personaggi onirici, pronta a far vivere un sogno estivo a grandi e piccini. Ideata dal designer spagnolo Jaime Hayon, si trova nel giardino del Swarovski Crystal Worlds di Wattens ed è illuminata da 15 milioni di cristalli Swarovski: un vero spettacolo per gli occhi.